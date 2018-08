Einheimische Rats-Runner hatten die Nasen vorn

Andreas Helfenberger gewann Wettbewerb in Weißenburg - vor 1409 Minuten

WEISSENBURG - Bei der Siegerehrung zum Rats-Runners-Kirchweihlauf im Weinzelt durften zahlreiche Athleten aus dem Weißenburger Land aufs Treppchen.

Was hab’ ich mir da nur angetan? Das schien sich dieser Teilnehmer beim Auftauchen aus einem der beiden Wassercontainer in der Luitpoldstraße gedacht zu haben. © Robert Renner



Was hab’ ich mir da nur angetan? Das schien sich dieser Teilnehmer beim Auftauchen aus einem der beiden Wassercontainer in der Luitpoldstraße gedacht zu haben. Foto: Robert Renner



Veranstalter Jens Zimmermann dankte allen, die den fünften Urban-Run zur Weißenburger Kirchweih unterstützt haben und dem TSV 1860 Weißenburg als Ausrichter. Zahlreichen Vereinsmitglieder aus verschiedenen Sparten mit Lukas Sörgel und Stefan Müller als Hauptorganisatoren an der Spitze waren im Einsatz, um den Hindernislauf aufzubauen, zu begleiten und wieder abzubauen. Den Ergebnislisten zufolge waren 536 Sportler ins Ziel gekommen.

Das Hauptfeld mit 160 Zieleinläufen (Vorjahr 148) stellte die Kategorie Rats, bei der zehn Kilometer zu bewältigen waren. Hier siegte Andreas Helfenberger (Zahnarztpraxis Markt Berolzheim, 41:27 Minuten) knapp vor Florian Halmheu (Arriba Göppersdorf, 41:33). Dritter wurde Jan Offenhäuser (acticfiness.de, 42:39). Er war im vergangene Jahr Vierter geworden. Vorjahressieger Fabian Sinning (Fat Raccoon Racing Team, 44:14 Minuten) kam auf Platz vier und war nur drei Sekunden schneller als Andreas Hemmeter (Team Lebenshilfe, 44:17).

Auf und davon: Mit einem kräftigen Satz überwand Ramin Khoschnud das Reifen­hindernis in der Obertorstraße. © Robert Renner



Auf und davon: Mit einem kräftigen Satz überwand Ramin Khoschnud das Reifen­hindernis in der Obertorstraße. Foto: Robert Renner



In der Kategorie Hard Boys, in der die Teilnehmer den mit Hindernissen gespickten Kurs zweimal ab­solvieren mussten, wiederholte Vorjahressieger Robin Siegel von CBL Chemobau in 1:24:07 Stunden seinen Triumph vor Christopher von Stelzer (1:25:00), der 2017 ebenfalls Zweiter geworden war. Platz drei und vier ging mit Kai Reißinger (M.O.N., 1:25:33) und Johannes Linner (Geh-Punkt Weißenburg, 1:25:44) an einheimische Läufer. Hier starteten 53 Läufer (Vorjahr: 55).

Einen klaren Sieg fuhr bei den Hard Girls, den Damen, die sich den zwei Runden stellten, Lea Mühlenberg von Runterra ein. Sie war in 1:48:52 im Ziel. Svetlana Fröhlich kam als Zweitplatzierte auf 1:52:09. Beste einheimische Läuferin war Sabrina Loy (Arriba Göppersdorf, 3:00:28). Hier waren es sieben Teilnehmerinnen.

Den Sieg in der Klasse Women, in der 142 Frauen (Vorjahr 103) die zehn Kilometer bewältigten, holte sich Sophia Holler (47:22) vor Mirka Sonntag (Arriba Göppersdorf, 49:46). Rang drei ging an Manuela Schroll (RSV Rollbach, 49:56). In der Kategorie „Women II“ (29 Teilnehmerinnen über 40 Jahre) gewann Vorjahreszweite Rebekka Smola (Arriba Göppersdorf, 56:07) vor Simone Koch (57:54) und Gabi Bast (BK Team, 1:08:39).

Bei Young & Wild, der Kategorie für Teilnehmer unter 18 Jahren, war Nikolas Grimm von Arriba Göppersdorf in 43:48 Minuten am schnellsten im Ziel. Platz zwei ging an Yannick Maderholz (Geh-Punkt Weißenburg, 46:33). Rang drei sicherte sich Hannes Geiger in 48:26 Minuten. Auf Platz vier folgte Niklas Satzinger (SSV Oberhochstatt, 48:32). 28 Nachwuchssportler kamen ins Ziel.

In der Nachwuchswertung Mini-Rats setzte sich Ben Wechsler vom Geh-Punkt Weißenburg in 49:46 Minuten durch. Als Zweiter kam David Link (Arriba Göppersdorf, 58:06) ins Ziel. Hinter ihm lief Alexander Morgenroth (1:00:41) ein.

Die Wertung der Silver Boys (82 Männer über 40 Jahre, Laufstrecke: 10 Kilometer) dominierten auswärtige Athleten. Gleiches gilt für die Mannschaftswertung Rat-Packs (18 Teams, Vorjahr: 15). Auf Platz vier kamen die „Hausner Wildsei“ (Friedrich Wiedemann jun., Markus Hellmich, Marc Meyer, Christoph Leikamm. Stefan Weickmann) in 58:11 Minuten. Auf Platz fünf folgte das Team der Raiffeisenbank Weißenburg-Gunzenhausen mit Christian Loy, Marco Ehrngruber und Sebastian Richardson in 1:00:26 Minuten.)

Robert Renner