Einigung der Fraktionen: Mehrzweckhalle kommt

Bauausschuss votierte für abgespeckte Lösung - vor 29 Minuten

WEISSENBURG - Der größte Streitpunkt im Weißenburger Stadtrat ist beseitigt: Eine breite Mehrheit hat eine Lösung für den Bau der Mehrzweckhalle gefunden. Noch in diesem Jahr soll die Vierfachhalle fertiggeplant werden. Baubeginn wird voraussichtlich im Frühjahr nächsten Jahres sein.

Dient als Vorbild: Die Mehrzweckhalle in Rothenburg. Das Bild zeigt einen Blick in das Gebäude während der Einweihungsfeier vor rund einem Monat. Foto: Stadt Rothenburg



Bei einem Pressegespräch im Neuen Rathaus demonstrierten alle beteiligten Parteien einerseits große Freude über die Lösung des Problems. Andererseits reklamierte mancher auch den Erfolg für sich. Doch sei es wie es mag: größte Gewinner sind die Stadt, der Schulsport und die Sportvereine, die seit langem auf eine Lösung und auf eine zeitgemäße Sportstätte warten.

Entstehen soll nun eine Halle nach dem Rothenburger Modell, berichtete Oberbürgermeister Jürgen Schröppel. Kurz nachdem das Stadtoberhaupt im Herbst vorgeschlagen hatte, ein Ratsbegehren in der Sache starten zu wollen, hatte Rechtsdirektor Heiko Stefke zufällig von seinem Kollegen in Rothenburg erfahren, dass dort eine Sporthalle mit Mehrzweckausstattung fertiggestellt wird, und dass diese offenbar relativ günstig gebaut wurde.

Nun soll in Weißenburg angelehnt an diesen Bautyp eine Vierfachhalle entstehen. Die Kosten werden auf 9,52 Millionen Euro gedeckelt. Damit wird die Halle um drei Millionen Euro güns­tiger als jene, die zuletzt mit knapper Mehrheit im Stadtrat beschlossen worden war. Der städtische Kostenanteil wird sich auf 4,2 Millionen Euro belaufen, statt 7,2 Millionen Euro für die bisher beschlossene Variante.

Keine feste Tribüne

Im Gegensatz zu dieser wird die Halle nach dem Rothenburger Modell keine fest eingebaute Tribüne haben, sondern – ähnlich wie die Landkreissporthalle – eine ausziehbare Tribüne erhalten. Bis zu 1000 Zuschauer sollen in der Halle Platz finden. Allein diese Maßnahme reduziert die Kubatur des Gebäudes deutlich und damit die Baukosten um rund zwei Millionen Euro. Der Rest werde durch eine einfachere Bauweise und Ausstattung erreicht.

Wie alle Beteiligten freute sich ­Alexander Kohler über den Kompromiss. Der parteilose Stadtrat lobte beim Pressegespräch ausdrücklich Rechtsamtsleiter Stefke für seine „gigantische Aufmerksamkeit“. Der Rechtsdirektor wollte seinen Beitrag nicht ganz so hoch hängen. „Ich habe nur meine Arbeit gemacht“, sagte Stefke. Dass er sie so habe machen können, liege an der guten Zusammenarbeit in der Verwaltung.

So sei er über derartige Projekte stets so informiert, dass er auch die richtigen Fragen stellen könne. Auf diese Weise habe sich herausgestellt, dass die Rothenburger Halle auch für die Weißenburger Bedürfnisse passe. Er habe dies dem OB berichtet, der nach einer verwaltungsinternen Besichtigung den Stadtrat zu einem Besuch in Rothenburg eingeladen habe. Es sei also eine „gemeinsame Produktion“ gewesen.

Der OB wertete die Einigung über die Parteigrenzen hinweg als „bedeutendes Ergebnis“. Damit sei nun auch das von ihm vorgeschlagene Ratsbe­gehren hinfällig. Es sei das Wesen eines Kompromisses, dass jeder Abstriche machen müsse. Jetzt gelte es „in die Zukunft zu schauen“ und das Projekt „so schnell wie möglich zu Ende zu bringen“. Die Einigung zeige aber auch, dass der Weißenburger Stadtrat fähig sei, selbst schwierige Themen „in guter Weise zu Ende zu bringen“. Er selbst habe alles versucht, um zu einer von einer breiten Mehrheit getragenen Lösung zu kommen. „Diese Hartnäckigkeit hat sich letztlich ausgezahlt“, ist der OB überzeugt.

Auf Nachfrage erklärte Schröppel, dass die Stadt weiterhin mit dem Eichstätter Büro Diezinger Architekten zusammenarbeiten wird. Norbert Diezinger habe sich „kompromissbereit“ gezeigt und zugesichert, auch die nun gewünschte Halle zu entwerfen. Kritik, dass der Architekt gleich eine günstigere Halle hätte planen können, wies der OB zurück: „Wir hatten vorher etwas anderes bestellt.“

Die Erleichterung, beim Thema Mehrzweckhalle nach langer Zeit einen Durchbruch geschafft zu haben, war allen Beteiligten anzumerken, auch Klaus Drotziger. Der Fraktions-chef reklamierte aber gleichzeitig für seine Fraktion, dass nun eine Halle entstehe, „die die CSU schon längst gefordert hat“.

Tatsächlich haben die Christsozialen 2014 beantragt, eine Variante zu bauen, die zwischen der damals vorgeschlagenen kleinsten und mittleren Lösung lag und die Veranstaltungen mit bis zu 1000 Besuchern ermöglichen sollte. Der CSU-Fraktionsvorsitzende räumte aber ein, dass dieser Vorschlag keine Tribüne beinhaltet hatte.

Wichtig sei aber vielmehr, dass mit dem jetzigen Kompromiss die Kosten für die Stadt „um mehr als drei Millionen Euro“ gesenkt werden. Die Hartnäckigkeit der CSU beim Thema Kos-tensenkung habe sich gelohnt. Es freue die Union, dass sich der OB und jene Stadträte, die bisher für die teuerste Lösung gewesen seien, nun „der Stimme der CSU, der Stimme der Vernunft, anschließen“. Gleichzeitig machte er deutlich, dass die CSU das Projekt nur weiter mittrage, „wenn die Kosten nicht wieder aus dem Ruder laufen“.

Auch für Maximilian Hetzner ist die Deckelung auf 9,52 Millionen Euro „ein wesentlicher Punkt“. Der Grüne: „Das ist die rote Linie, die wir nicht überschreiten werden.“ Seine Partei sieht die Mehrzwecknutzung trotz allem noch kritisch. Einmal mehr mahnte er ein Nutzungskonzept für die Halle an. Durch die Einsparung von drei Millionen Euro verschaffe man sich aber finanziellen Spielraum für andere wichtige Projekte. Hetzner: „Auch wenn der Weg bis hierher etwas holprig war, hat es sich gelohnt, ihn zu gehen.“

Mit der neuen Hallenvariante kann sich auch die SPD anfreunden, bekundete André Bengel. Der Fraktionschef verteidigte zugleich die Mehrzweck-ausstattung der Halle als „zukunftsorientierte Bauweise“. Die SPD habe sich letztlich nicht auf die knappe 14:11-Mehrheit für die große Lösung stützen wollen, sagte er. Die wäre wohl im weiteren Verfahren „nicht belastbar genug“ gewesen.

Die Freien Wähler (FW) sind Wolfgang Hauber zufolge angesichts des Kompromisses „hoch erfreut“. Sie seien zwar immer für die große Lösung gewesen, jedoch hätten sich die Bedenken gemehrt, als sich immer mehr Einschränkungen für die Mehrzweck­nutzung ergeben hätten. Er regte an, bei so großen Vorhaben stets Referenzobjekte anzuschauen. OB Schröppel zufolge werden von der Verwaltung bei derartigen Projekten stets vergleichbare Bauten besichtigt.

Das Stadtoberhaupt wies zudem darauf hin, dass er in die Kompromissfindung bewusst Erkan Dinar nicht einbezogen hat. Der Linken- Stadtrat habe sich durch seine Indiskretionen aus vertraulichen Gesprächen „für informelle Runden disqualifiziert“.

Robert Renner