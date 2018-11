Einsatz unter der Woche: VfL-Baskets am Mittwoch in Schwabing

Treuchtlinger sind vier Tage nach dem furiosen Sieg beim Derby in Ansbach erneut gefordert - vor 1 Minute

TREUCHTLINGEN - Für die VfL-Baskets geht es diese Woche Schlag auf Schlag in der 1. Regionalliga Südost: Nur vier Tage nach dem Sieg beim furiosen Derby in Ansbach müssen die Treuchtlinger Korbjäger am heutigen Mittwochabend erneut auswärts ran: Um 20 Uhr steht das Nachholspiel beim MTSV Schwabing am Plan. Beginn ist um 20 Uhr in der Morawitzkyhalle München. Am Samstag geht die laufende Turbo-Woche dann zu Hause gegen Rosenheim zu Ende (19 Uhr, Senefelder-Halle).

Zum Niederknien: Das Derby in Ansbach war für den VfL Treuchtlingen und seinen Trainer Stephan Harlander (vorn) eine nervenaufreibende Sache, aber auch ein „Basketballfest“. Heute geht es nahtlos in Schwabing weiter. © Heiner Kowal



Das Spiel in Ansbach war aus Sicht von VfL-Trainer Stephan Harlander schlichtweg ein „Basketballfest“, bei dem seine Mannschaft „den nächsten kleinen Schritt“ gemacht hat. Zum einen natürlich durch den Sieg und den Sprung auf Platz drei, zum an­deren aber auch, weil sie diesen „wahren Stresstest“ bestanden hat und die zwischenzeitlichen knappen Rück­stände weggesteckt hat. Am Ende stand ein hauchdünner, aber umso mehr gefeierter 90:88-Erfolg.

Für Harlander war es „super, dass wir gegen unglaublich starke Ansbacher gewonnen haben“. Gar „sensationell“ fand der Coach die Fans auf beiden Seiten und die Stimmung unter den rund 1000 Zuschauern. Und das will was heißen, denn der frühere Bundesliga-Profi war auch schon vor 10000 Besuchern in der O2-Arena in Berlin oder vor großer Kulisse in Bamberg im Einsatz.

In Schwabing wird das heute Abend zuschauermäßig etwas anders aussehen, dennoch dürfen die Treuchtlinger wieder auf etliche mitreisende Fans hoffen, die in Eigeninitiative einen Bus organisiert haben und der Mannschaft sozusagen hinterherfahren: Beim Team selbst wird es nämlich zeitig in Richtung Landeshauptstadt ge­hen, um einen zeitlichen Puffer bei etwaigen Staus zu haben. Die Anreise könnte ebenso Schwierigkeiten mitbringen wie die personelle Situation . . .,

Bilderstrecke zum Thema Werbung für Basketball Insgesamt 21-mal wechselte die Führung, doch am Ende hatten die VfL-Baskets in einem hoch spannenden Mittelfranken-Der­by mit 90:88 die Nase vorne und eroberten Rang drei in der 1. Regionalliga Südost. Der Erfolg bei den hapa Ansbach (auch Pi­ranhas genannt) war der fünfte Saisonsieg für die Treuchtlinger – und das vor der tollen Kulisse von 1 000 Zuschauern, von denen viele den VfL unterstützten. Bester Punktesammler der Gäste war Tim Eisenberger mit 19 Zählern.



. . . denn die angeschlagenen Peter Zeis (Wadenverhärtung) und Robin Seeberger (Steißbeinprellung, Handgelenksverletzung) haben am Montag nicht mittrainiert, wollen und sollen aber im Normalfall spielen. Jonathan Pospiech fehlt aus beruflichen Gründen. Von den Youngster ist Tobias Hornn erkrankt; Moritz Schwarz und Jens Kummer müssen am nächsten Tag in die Schule. Der endgültige Kader klärte sich erst gestern Abend.

Stephan Harlander geht aber davon aus, dass seine Leistungsträger alle­samt dabei sind. Und das wird auch wichtig und nötig sein, denn mit dem MTSV Schwabing wartet nach den Worten des Trainers „ein außerordentlich gut besetztes Team“. Die Münchner sind „körperlich riesig“ und der Treuchtlinger Coach kann es sich nicht so recht erklären, warum die Schwabinger schon vier Niederlagen (bei vier Siegen) kassiert haben. Mit acht Punkten stehen sie auf Rang acht. Topscorer der Schwabinger ist Joshua Obiesie mit durchschnittlich 19,9 Punkten. Auch Marco Lachmann (15,0) und der Ex-Ansbacher Nick Freer (14,5) punkten im Schnitt zweistellig.

Beim VfL kommen im Schnitt vier Spieler auf einen zweistelligen Punktewert (Peter Zeis, Stefan Schmoll, Tim Eisenberger und Simon Geisels­öder). Treuchtlingen hat derzeit zehn Zähler (fünf Siege, drei Niederlagen) und nimmt im dicht gedrängten Feld die dritte Position ein. Allerdings: Platz drei und Rang zehn trennen momentan nur zwei Punkte. Die Treuchtlinger werden alles daran setzen, um mit einem Erfolg in

Schwabing der erste Verfolger des Führunsgduos

Leitershofen/Oberhaching zu bleiben. „Jetzt zählt’s“, sagt Harlander, „wenn die Mannschaft ganz vorne dabeibleiben will, darf sie in der Vorrunde nicht mehr viel liegen lassen.“ Der Trainer weiter: „Wir sollten jedes Spiel wie ein Entscheidungsspiel sehen.“

Das heißt: alles in die Waagschale werfen und den Gegner – im heutigen Fall Schwabing – wie zuletzt die Ansbacher zu einer absoluten Topleistung zwingen. „Wenn wir verlieren, dann nur, weil der Gegner super war, und nicht weil wir geschwächelt haben“, lautet Harlanders Devise vor dem Match beim „Mitfavoriten“ in Schwabing.

Der mögliche VfL-Kader: Stefan Schmoll, Tim Eisenberger, Claudio Huhn, Peter Zeis, Simon Geiselsöder, Florian Beierlein, Jonathan Schwarz, Kevin Vogt, Robin Seeberger, Luca Wörrlein, Moritz Schwarz, Yannick Rapke, Jens Kummer.

Uwe Mühling