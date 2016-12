Eiserne Hochzeit in Weißenburg

WEISSENBURG - Ein ganz besonderes Jubiläum haben gestern Anneliese und Willi Eckert in Weißenburg gefeiert: die eiserne Hochzeit. „Wir sind schon Exoten“, meinte der Jubilar schmunzelnd beim Blick auf den 65-jährigen gemeinsamen Lebensweg.

„Wir sind dankbar, dass wir uns noch haben“. Willi und Anneliese Eckert feierten gestern eiserne Hochzeit. Im Namen der Stadt Weißenburg gratulierte Bürger­meisterin Maria Schneller. Foto: Renner



Gekannt hatten sich die beiden „waschechten Weißenburger“ (Zitat Anneliese Eckert) schon als Kinder. Näher gekommen sind sich die beiden aber erst später, doch schon als 18-Jährige haben sie geheiratet. Das war damals allerdings nicht so einfach. Die Familien mussten zustimmen und vom Vormundschaftsgericht kam ein Beamter vorbei, der prüfte, ob die beiden in angemessenen Verhältnissen lebten.

1951 war die Welt eben noch anders und man wurde erst mit 21 Jahren volljährig, sodass dieses Prozedere nötig war. Doch damals, nur sechs Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, war vieles anders. Willi Eckerts ältes­ter Bruder, der eigentlich die elterliche Limonadenfabrik samt Kohlenhandlung in der Judengasse übernehmen hätte sollen, war im Krieg gefallen. Also musste Willi Eckert in jungen Jahren ran.

Gegründet hatte den Betrieb sein Großvater 1890 in der Wildbadstraße, 1915 siedelte die Familie in die Judengasse um. Willi Eckert kam in dem Haus gegenüber der Schranne, das heute noch den Schriftzug „Getränke Eckert“ trägt, 1933 zur Welt. Sein ganzes Leben hat er in dem Anwesen verbracht, es ausgebaut und mehrfach modernisiert und darin seine Firma geführt – stets mit tatkräftiger Unterstützung seiner Frau.

Arbeit war ihr Leben, kann man getrost sagen, denn neben der Limonadenfabrik, die 1960 in einen Getränkehandel überging, galt es Willis Eltern zu pflegen und die drei Kinder Willi, Georg und Moni groß zu ziehen. Dabei war der älteste Sohn, der inzwischen verstorben ist, von Geburt an körperbehindert. Anfang der 1950er-Jahre war es noch üblich, in solchen Fällen den Nachwuchs aus den Familien wegzugeben. „Uns wurde auch einmal ein Heimplatz angeboten, aber das kam überhaupt nicht infrage“, erinnerte sich Anneliese Eckert.

Die Eckerts zogen ihren Willi groß. Er ging zur Schule, machte sein Abitur und studierte Lehramt, besonders unterstützt von der Mutter. „Das war eine großartige Leistung“, lobt ihr Gatte sie heute noch dafür.

Der war voll und ganz in der eigenen Firma gefordert. „Wir sahen ihn eigentlich nur sonntags“, erinnert sich seine Tochter Moni. „Urlaub war über 20 Jahre ein Fremdwort für uns“, ergänzt Anneliese Eckert, wirkt dabei aber kein bisschen unzufrieden. „Das war halt so“, schiebt sie hinterher. Ein Familienurlaub war mit dem Getränkehandel, dessen Hauptgeschäftszeit eben gerade in den Sommermonaten lag, sowieso nicht drin. Später fuhr wenigstens die Mutter mit den Kindern in die Ferien – und sie durfte immer wieder einmal in den Winter­urlaub zum Skifahren.

Mehr Freizeit gab es für Anneliese und Willi Eckert, die in Weißenburg bestens bekannt sind, erst ab 1993, als sie ihren Getränkehandel an die Treuchtlinger Firma Pledl verkauften. Bis 1998 führten sie für diese dann in der Judengasse noch einen Abholmarkt.

Doch als ob das alles nicht genug gewesen wäre, engagiert sich Anneliese Eckert auch noch ehrenamtlich seit 65 Jahren beim Roten Kreuz. „Den Blutspendedienst habe ich jetzt abgegeben, aber im Flohmarkt bin ich noch dabei“, erzählt sie. Außerdem gehörte sie auch schon dem Seniorenbeirat an.

Das rüstige Jubelpaar, das drei Enkel hat, hält sich regelmäßig mit Sport fit und besucht ein Fitnessstudio. Gestern freilich hieß es für die beiden zu ihrem Ehrentag Gäste zu empfangen. Nicht nur Tochter Moni war aus Nürnberg samt Mann und Tochter gekommen. Für die Stadt Weißenburg gratulierte Bürgermeisterin Maria Schneller und überbrachte die Glückwünsche von Oberbürgermeister Jürgen Schröppel. Von Landrat Gerhard Wägemann gab es einen Blumenstrauß und ein Geschenk. Und Minis­terpräsident Horst Seehofer ließ einen Brief sowie einen Kalender von Bayern überreichen.

Einen Tag vor der eisernen Hochzeit musste Sohn Georg schon wieder abreisen. Er ist Musiker bei der Anhaltischen Philharmonie in Dessau und durfte bei der Probe zum Neujahrskonzert gestern nicht fehlen.

Robert Renner