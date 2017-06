Electro-Beats an Deck der MS Brombachsee

Starker Aufgalopp für das Burning-Beach-Festival - vor 1 Stunde

ALLMANNSDORF - Es war der gelungene Auftakt für ein außergewöhnliches Fest. Am Donnerstagabend schipperte die MS Brombachsee bei zwei Fahrten mehr als 1 000 Fes­tivalbesucher über den See. Zu den wummernden Beats der DJs wurde an Deck ordentlich gefeiert.

Feiern am Oberdeck bis tief in die Nacht: Bei T-Shirt-Wetter und dicken Beats erlebten die Burning-Beach-Besucher auf der MS Brombachsee einen perfekten Auftakt ins Electro-Wochenende. © Jan Stephan



Feiern am Oberdeck bis tief in die Nacht: Bei T-Shirt-Wetter und dicken Beats erlebten die Burning-Beach-Besucher auf der MS Brombachsee einen perfekten Auftakt ins Electro-Wochenende. Foto: Jan Stephan



Zweimal drei Stunden war die MS Brombachsee unterwegs, um dem Burning Beach erstmals in dieser Form einen Auftakt der außergewöhnlichen Art zu bescheren. Die Veranstalter hatten zum „Sundowner Cruise“ und zum „Moonriser Cruise“ geladen. Letzterer kam erst gegen 0.30 Uhr wieder in Allmannsdorf am Hafen an. Ansonsten schipperte man auf dem See und bemühte sich, keinem Ufer allzu nahe zu kommen, um die Lärmbelästigung für die Anwohner in Grenzen zu halten.

Die Atmosphäre auf dem Boot war jedenfalls gelungen, was nicht zuletzt daran lag, dass es auch nachts noch T-Shirt-Temperaturen hatte und die Burning-Beach-Besucher das taten, wozu sie gekommen waren: friedlich Spaß haben und sich in das Dauer-Wummern der Techno-Beats stürzen. Der nächtliche See tat das Seine, der Kulisse das gewisse Etwas zu verleihen.

Die Festivalfans waren jedenfalls überwiegend begeistert. „Einen feinen Kutter habt Ihr hier am See“, ließ ein Nordlicht ein leicht verdutztes Besatzungsmitglied wissen. Auch ansonsten hörte man rundweg positive Einschätzungen. Und das will etwas heißen, weil das Publikum aus überwiegend fachkundigen Electro-Festivalgängern bestand. An Land und an Bord wurden immer wieder die Vor- und Nachteile von Echelon, Tomorrowland oder Fusion kenntnisreich erläutert. Allerdings enterten auch etliche einheimische Mittzwanziger den „Kutter“ und hatten damit nicht die schlechteste Entscheidung getroffen.

Am Freitag ging es dann auf dem Festivalgelände richtig los. In der Nacht zum Samstag stand unter anderem Klaudia Gawlas als einer der Headliner hinter dem Mischpult. Am heutigen Samstag startet der Betrieb auf dem Gelände bereits um 12.00 Uhr. Höhepunkte sind unter anderem der Auftritt von Monika Kruse. Tagesti­ckets gibt es für 34 Euro an der Abendkasse.

Jan Stephan