Ellingen ließ Punkte auf dem Jura

TSG trennte sich in Raitenbuch 2:2-Unentschieden - vor 1 Stunde

WEISSENBURG - In der Kreisklasse West hat der Tabellenzweite TSG Ellingen wichtige Punkte auf den Spitzenreiter TSV Absberg liegen lassen. Allerdings kamen die TSGler bei der DJK Raitenbuch zu ei­nem 2:2, während vor einer Woche Tabellenführer TSV Absberg dort mit 0:2 verlor. Am jüngsten Spieltag punkteten aber die Seedörfler beim 2:0-Sieg gegen die SG Geilsheim und bauten die Führung auf drei Zähler aus.

Heißer Tanz um die Punkte: Am Ende trennten sich die DJK Raitenbuch (in grün) und die TSG Ellingen mit einem 2:2-Unentschieden. © Klaus Katheder



Der Tabellendritter SSV Oberhochstatt hat sich nach der bei der DJK Dollnstein erlittenen Niederlage im Kampf um einen der beiden vorderen Plätze wohl verabschiedet und verlor zudem noch Rang drei an den SV Westheim. Auffällig ist, dass nach 20. Spieltagen mehr als die halbe Spielklasse dick im Abstiegskampf verwi­ckelt ist.

Da hat die Eintracht Kat­tenhochstatt als Tabellensiebter nach dem 2:2 gegen den SC Polsingen derzeit noch die besten Karten. Der SV Alesheim liegt zwar auf Position acht, hat jedoch nach dem erreichten 3:3 beim Tabellenvorletzten TSV Pfofeld nur zwei Zähler mehr auf dem Konto als Pfofeld. Die DJK Raitenbuch hat zuletzt eigentlich Top-Ergebnisse eingefahren, doch trotz der Punkteteilung gegen Ellingen rangieren die Juraner nur auf Platz elf mit nur einem Zähler Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz.

DJK Raitenbuch – TSG Ellingen 2:2

Am Ende stand zwischen der zweitbesten Heimmannschaft DJK Raitenbuch und der erfolgreichsten Auswärtself TSG Ellingen ein gerechtes Remis, auch wenn die Gastgeber den Tabellenzweiten lange Zeit am Rande der ersten Auswärtspleite hatten. Das 2:2 fiel nämlich erst in der 80. Minute. Der Kopfballtreffer von Ömer Tekten nach Flanke von Uwe Schütz war aber nicht unverdient, da die Löffler-Truppe in der Schlussphase auf den Ausgleich gedrängt hatte, ohne allerdings richtig gute Torchancen zu ha­ben.

Die DJK begann das Match mu­tig, und bereits in der zweiten Minute verpasste Jonas Schraufstetter nach Zuspiel von Niklas Kammerbauer die Führung. Nach einer Viertelstunde beförderte TSG-Torjäger Sven Späth auf der Gegenseite eine Flanke von Fazli Bajramaj per Kopf zum 0:1 ins Tor der DJK. Mit einem Schraufstetter-Doppelpack schlugen die Hausherren in einer guten Kreisklassen-Begegnung zurück: Zunächst beförderte Leon Schraufstetter (26.) die Kugel aus dem Gewühl heraus ins Tor, dann schaltete dessen Bruder Jonas (33.) nach einem abgefälschten Freistoß von Tobias Kammerbauer am schnellsten und erzielte das 2:1 für Raitenbuch.

Im zweiten Spielabschnitt gab es bis zum bereits erwähnten Ausgleich keine nennenswerten Aufreger. Erst in der Schlussphase tat sich wieder mehr. Bei der TSG scheiterte jedoch Späth an Torwart Michael Nimmrichter, und bei der DJK vergab Maximilian Schmidt.

DJK Raitenbuch: Nimmrichter, Tobias Kammerbauer, Maximilian Graf, Niklas Kammerbauer, Florian Schmidt, Schneid, Meyer, Frühauf, Fabian Schmidt, Jonas Schraufstetter, Leon Schraufstetter (eingewechselt: Buchinger, Maximilian Schmidt, Anton Graf).

TSG Ellingen: Hirschmann, Görken, Schütz, Fieltsch, Morgott, Rill, Auernhammer, Löffler, Virduzzo, Bajramaj, Späth (eingewechselt: Tekten, Koller).

TSV Pfofeld – SV Alesheim 3:3

Der SV Alesheim musste sich am Ende der Partie beim Tabellenvorletzten TSV Pfofeld über die Punkteteilung ärgern, denn für die Schwarz-Elf war ein Sieg locker möglich. Die erste Chance des Spiels hatte die Heimelf, doch nach feinem Zuspiel von Daniel Müller war SV-Keeper Martin Stützer einen Schritt schneller als Michael Kolb. Danach dominierten fast nur noch die Alesheimer. Max Pfann steckte auf Robin Renner durch, doch Pfofelds Keeper Julian Goppelt konnte klären. Kurz darauf eine erneute Doppelchance für die Gäste.

Einmal vergab Pfann aus kurzer Distanz und anschließend alleine vor dem Tor zielte er vorbei. Danach nutzte er einen grober Schnitzer von TSV-Spieler Daniel Müller, als er solo von der Mittellinie das 1:0 für die Gäste markierte. Nach einer halben Stunde kam die Heimelf nach einem unnötiges Foul an Leonhard Goppelt durch einen von Tobias Goppelt verwandelten Elfer zum 1:1. Nach einer längeren Verletzungsunterbrechung ging Alesheim kurz vor der Pause durch Patrick Katheder erneut in Führung. Pfofeld kam wie ausgewechselt aus der Kabine und zeigte nach den drei verletzungsbedingten Wechseln ein völlig anderes Gesicht.

Daniel Müller setzte sich am Strafraum entschlossen durch und schoss unhaltbar zum 2:2 ein. Die Einheimischen waren folglich das etwas stärkere Team, ka­men aber zu nichts Zählbarem. In der 70. Minute jagte Pfann die Kugel aus gut 16 Metern noch über das Tor. Besser machte er es vier Minuten vor Schluss und erzielte den 3:2 Führungstreffer. Pfofeld steckte nicht auf und kam in der 94. Minute nach einem Kolb-Kopfball doch noch zum viel umjubelten, aber schmeichelhaften Ausgleich, da kurz zuvor Pfann bei einer Riesenchance dass entscheiden­de Siegtor erzielen hätte müssen.

SV Alesheim: Stützer, Herzog, Dominik Baumgärtner, Zweigert, Dümmler, Gramlich, Schwenk, Renner, Marc Baumgärtner, Pfann, Katheder (eingewechselt: Hegner, Lechner).

Reserven: 3:1 für Pfofeld.

Kattenhochstatt – SC Polsingen 2:2

Im Heimspiel gegen Polsingen erwischten die Hausherren den besseren Start. Bereits in der sechsten Minute hätte es schon 1:0 stehen können, doch eine punktgenaue Flanke von Kevin Dittrich konnte nicht verwertet werden, da sich Stefan Kraft und Andreas Föttinger im Zentrum uneinig waren. Dafür lieferte eine schöne Kombination in der neunten Minute die Führung, nachdem sich Thomas Eckert und Kraft durch die gegnerischen Reihen spielten und Eckert verwandelte.

Nach einer Viertelstunde musste die Eintracht ohne etatmäßigen Stürmer agieren, da Föttinger verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste. Ein zentral ausgeführter Freistoß der Polsinger aus rund 17 Metern konnte von Keeper Dominik Hegner zwar pariert werden, doch Johannes Heydecker war gedankenschnell und glich im Nachschuss aus. Postwendend eroberte Kraft von einem Polsinger Verteidiger den Ball, marschierte allein auf das Gehäuse zu und erzielte die 2:1-Führung.

Nur sieben Minuten später glich Manuel Meyer nach einem Abwehrfehler der Eintracht zum 2:2 aus. In der zweiten Halbzeit plätscherte das Spiel vor sich hin. Zwingende Aktionen gab es zweimal aufseiten der Eintracht. Beide Male wa­ren die Joker Markus Zäh und Chris­tian Walz die Hauptakteure, jedoch wurden beide Chancen vergeben.

Eintracht Kattenhochstatt: Hegner, Chris­tian Pfahler, Marco Thalhauser, Allertseder, Loy, Felix Thalhauser, Eckert, Dittrich, Kraft, Mina, Föttinger (eingewechselt: Zäh, Walz).

