Ellingen und Stopfenheim als Spätzünder

TSG schaffte in der Kreisklasse West noch den Ausgleich gegen die Weißenburger U23, die DJK den 2:1 Sieg in Spalt - vor 34 Minuten

WEISSENBURG - Das mit Spannung erwartete Derby der Fußball-Kreisklasse West ist ohne Sieger geblieben: Die TSG Ellingen und der TSV 1860 Weißenburg II (U23) trennten sich mit einem 3:3-Unentschieden.

Wieder für die TSG Ellingen am Ball: Der in der vorigen Saison komplett verletzte Kapitän Sven Späth (Mitte) erzielte das 1:0 in einem torreichen Nachbarschaftsderby der Kreisklasse West gegen den TSV 1860 Weißenburg II (U23). Am Ende trennten sich beide Teams mit einem 3:3-Unentschieden. © Uwe Mühling



Wieder für die TSG Ellingen am Ball: Der in der vorigen Saison komplett verletzte Kapitän Sven Späth (Mitte) erzielte das 1:0 in einem torreichen Nachbarschaftsderby der Kreisklasse West gegen den TSV 1860 Weißenburg II (U23). Am Ende trennten sich beide Teams mit einem 3:3-Unentschieden. Foto: Uwe Mühling



Nach den ersten Punktverlusten der TSV-1860-Jungs ist die DJK Stopfenheim nun die einzige Mannschaft der KK-West mit voller Punktzahl. Die Weickmann-Truppe hat nach ihrem Last-Minute-Sieg in Spalt (2:1) volle neun Punkte, mit je sieben Zählern folgen die SG Heidenheim (6:0 gegen Alesheim) und Weißenburg. Aufatmen hieß es zudem bei der Eintracht Kattenhochstatt, die ihren ersten „Drei­er“ verbuchte und es beim 6:2 in Altenmuhr ordentlich krachen ließ.

TSG Ellingen – TSV 1860 Weißenburg II 3:3

Punkteteilung beim Derby in Ellingen: Die gastgebende TSG zeigte eine gute Moral und machte aus einem 1:3-Rückstand zur Pause durch zwei späte Freistoßtore noch ein 3:3. Personell war natürlich einiges drin, zwei Beispiele: Der Ex-Ellinger Robert Prohas­ka lief für den TSV 1860 II auf; TSG-Spielertrainer Mario Swierkot war vorige Saison bekanntlich noch in Weißenburg. Die Gastgeber legten mit einem Kopfball von Sven Späth das frühe 1:0 vor (7.), dann drehten die von Roland Kral gecoachten Weißenburger – er vertrat Spielertrainer Jonas Herter, der am Sonntag Vater wurde – die Partie: Ebenfalls per Kopf traf Dominik Eitel zum 1:1 (17.), Johannes Herrmann besorgte das 1:2 (27.) und Kapitän Bastian Forster erhöhte nach einem schnell ausgeführten Freistoß von Andre Hofer auf 1:3 (34.). Die Ellinger konnten sich dann vor allem bei Torhüter Patrick Herrmann bedanken, der bei weiteren Weißenburger Chancen einen höheren Rückstand verhinderte. Nach der Pause war die Partie weitgehend ausgeglichen, sie blieb aber bis zum Schluss offen. Dann schlug Defensivmann Florian Ehard mit zwei Freistößen zum 2:3 und 3:3 in der 82. und 90. Minute zu und Ellingen durfte noch den späten Ausgleich bejubeln.

TSG Ellingen: Patrick Herrmann, Häckel, Ehard, Schütz, Buchholz, Corcoveanu, Auernhammer, Minderlein, Swierkot, Späth, Hartmann (eingewechselt: Fieltsch, Pfefferlein, Schaffrath).

TSV 1860 Weißenburg II (U23): Cömert, Stauffer, Loy, Prohaska, Forster, Riedel, Johannes Herrmann, Calik, Wittmann, Hofer, Eitel (eingewechselt: Lucas Bürlein, Greco-Cutturello, Bozan).

TSV Spalt – DJK Stopfenheim 1:2

Die DJK Stopfenheim hat auch ihr drittes Saisonspiel gewonnen und sich dabei einen heißen Fight mit dem TSV Spalt geliefert. Die Gäste waren von Beginn an das aktivere Team, taten sich zunächst allerdings schwer, Lü­cken in der dichten Spalter Deckung zu finden. So verpufften viele Angriffe schon rund 25 Meter vor dem Tor. Die Elf von Trainer Tobias Weickmann blieb allerdings geduldig, ließ defensiv selbst nichts zu und wäre kurz vor der Pause durch Niko Reislöhner beinahe zur Führung gekommen, doch der He­ber des Linksfußes streifte knapp am Tor vorbei. Nach dem Seitenwechsel agierte die DJK zielstrebiger und erspielte sich nun immer wieder Möglichkeiten, doch entweder zielten die Stopfenheimer Angreifer zu ungenau oder TSV-Keeper Julian Fiegl parierte stark, wie bei einem Kopfball von Reislöhner. Spalt suchte in der Schlussphase auch immer wieder mutig den Weg nach vorne, musste fünf Minuten vor dem Ende aber den Ball aus dem eigenen Netz holen. Ein schöner Pass von Aaron Link fand Torjäger Johannes Börlein, der zum 0:1 einschoss. Die Hausherren gaben allerdings nicht auf und kamen in der 90. Minute aus dem Gewühl heraus durch Thomas Windsheimer zum 1:1. Stopfenheim wollte sich damit jedoch nicht zufriedengeben. In der letzten Minute der Nachspielzeit war Reislöhner nur durch ein Foul im Strafraum zu bremsen. DJK-Kapitän Börlein übernahm die Verantwortung und verwandelte zum Stopfenheimer Last-Minute-Sieg – sein achtes Saisontor!

DJK Stopfenheim: Monatzetter, Berns, Link, Renner, Schneider, Sichert, Schlund, Tobias Weickmann, Reislöhner, Geißlinger, Börlein (eingewechselt: Pfahler, Winter).

Reserven: verlegt auf 3. Oktober.

SG Heidenheim – SV Alesheim 6:0

Der SV Alesheim ist am Hahnenkamm ordentlich unter die Räder gekommen. Schon zur Pause lag die Gäste-Elf von Trainer Armin Heinze mit 0:4 hinten. Nach dem Seitenwechsel machte die SG Heidenheim/Hechlingen/Döckingen dann das halbe Dutzend voll. Das 1:0 erzielte der Ex-Wettelsheimer Timo Rößler nach 20 Minuten. Michael Oettinger (36.), erneut Rößler (39.) sowie Patrick Denk (42.) machten dann binnen weniger Minuten vor der Pause eigentlich alles klar. Nach knapp einer Stunde legte Routinier Denk (früher TSV 1860 Weißenburg) zum 5:0 nach (57.), und Julian Reck setzte den Schlusspunkt zum 6:0 (67.).

SV Alesheim: Stützer, Zweigert, Andreas Herzog, Alexander Herzog, Wagner, Baumgärtner, Müller, Gramlich, Konrad, Dietze, Dümmler (eingewechselt: Lyrhammer, Kern, Hausleider).

Reserven: 0:0

FC Altenmuhr – Eintracht Kattenhochstatt 2:6

Mit einem deutlichen 6:2 beim Aufsteiger FC Altenmuhr hat die Eintracht Kattenhochstatt ihren ersten Saisonsieg gefeiert. Thomas Eckert erzielte schon nach vier Minuten das 0:1 per Freistoß. Die Gäste gaben mit einer starken spielerischen Leistung weiter Gas und hatten Chancen. So legte Philipp Allertseder das 0:2 nach und nach einer halben Stunde traf erneut Kapitän Eckert nach einem feinen Zuspiel von Chris Reichart zum 0:3. Zu einer Unterbrechung kam es in der 38. Minute, als sich der Muhrer Andre Löffler bei einem Foul an Thomas Eckert selbst im Gesicht verletzte und vom Rettungsdienst behandelt werden musste. Die Gäste blieben auch nach der Pause am Drücker, und der eingewechselte Marco Mürl erhöhte nach einem tollen Solo auf 0:4. Danach wurde die Eintracht etwas nachlässig, und Andreas Schmidt so­wie David Kuznick verkürzten auf 2:4. Dann war wieder Kattenhochstatt am Zug: Stefan Kraft nutzte eine Vorlage von Jonas Junghof und traf zum 2:5 in den Torwinkel. Kurz vor dem Ende machte die Eintracht das halbe Dutzend voll: Mürl spielte in den Lauf des agilen Kevin Dittrich, der den 2:6-Endstand besiegelte.

SpVgg Eintracht Kattenhochstatt: Chris­tian Eckert, Christian Pfahler, Allertseder, Mar­co Thalhauser, Mina, Rudat, Thomas Eckert, Zäh, Reichart, Kraft, Dittrich (eingewechselt: Mürl, Junghof, Lange).

Reserven: 4:2 für Kattenhochstatt; alle vier Eintracht-Treffer durch Christian Hüttinger.

Uwe Mühling