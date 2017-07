Ellinger Altstadtfest kam bestens an

Neuer Standort in der Pleinfelder Straße hat sich bewährt - vor 48 Minuten

ELLINGEN - Alles begann in der Hinteren Gasse – dort fand seinerzeit das erste Ellinger Altstadtfest statt. Für viele Jahre zog man später in den Ökonomiehof um. Nun ist man im Stadtkern zurück. Die Pleinfelder Straße wurde bei der 16. Auflage des Geschehens als Veranstaltungsort auserkoren. Was auf positive Resonanz stieß. Die Schlauchform ermöglichte es zudem für jeden Besucher bei der Platzwahl den ihm genehmen Abstand zur Bühne.

Was fürs Auge: Alte Zimmermannskunst gehörte ebenso zu den Aufführungen beim Ellinger Altstadtfest . . . © Jürgen Leykamm



Was fürs Auge: Alte Zimmermannskunst gehörte ebenso zu den Aufführungen beim Ellinger Altstadtfest . . . Foto: Jürgen Leykamm



So wird also nun ein neues Kapitel in der Ellinger Altstadtfestgeschichte aufgeschlagen. Dass die Feier einst in der Hinteren Gasse ihre Premiere gefeiert hatte, kam nicht von ungefähr. Ist sie doch die „älteste Gasse der Stadt“, wie Bürgermeister Walter Hasl zur Eröffnung des Festes am neuen Standort in Erinnerung rief. Er versäumte es zugleich auch nicht, den Anwohnern für ihr Entgegenkommen zu danken. Immerhin für zwei Tage gab es an der Pleinfelder Straße ja nun kein Durchkommen mehr.

. . . wie eine Bauchtanzvorführung. In der Pleinfelder Straße herrschte an beiden Tagen reger Andrang. Es spricht viel dafür, dass sich der Standort für die nächsten Jahre etabliert. © Jürgen Leykamm



. . . wie eine Bauchtanzvorführung. In der Pleinfelder Straße herrschte an beiden Tagen reger Andrang. Es spricht viel dafür, dass sich der Standort für die nächsten Jahre etabliert. Foto: Jürgen Leykamm



Das könnte auch in den nächsten Jahren so bleiben, denn das Fest dürf­te sich am neuen Standort etablieren – zumindest ließ die Stimmung zur Premiere dort darauf schließen. Hasl schloss in seinen Dank ebenso die Verantwortlichen des Festausschusses um Andrea Krahle und Dominik Hasl mit ein. Der Bürgermeister bedankte sich auch beim Bauhof für den Aufbau der Bühne und der zahlreichen Buden.

Dass die Veranstaltung nun in die Altstadt zurückgekehrt ist, stieß bei den Gästen auf durchweg positive Resonanz – so schön das Gutshof-Ambiente auf der anderen Seite auch sein mag. Das Programm wusste zudem zu begeistern. Der Gesangverein „Harmonie Ellingen“, die Deutschordens-Kapelle samt ihrer Bläserklasse, die DOK Combo sowie der Alleinunterhalter „Magic Sound“ sorgten für den musikalischen Rahmen. Der Partyhit „Viva Colonia“ durfte da nicht fehlen. „Da simmer dabei“ klang es aus unzähligen Kehlen – auch ein Beweis für die gute Standortwahl.

Viel los: Festausschuss-Vorsitzende Andrea Krahle (re.) zeigte zusammen mit anderen Frauen alte Handwerkskunst. © Jürgen Leykamm



Viel los: Festausschuss-Vorsitzende Andrea Krahle (re.) zeigte zusammen mit anderen Frauen alte Handwerkskunst. Foto: Jürgen Leykamm



Am Samstagabend läutete ein Trompetensolo das Finale ein. Auch an tänzerischen Auftritten reich erwies sich das Altstadtfest: Die Kolpings­familie mit ihrer Gruppe „Konform“ trug hierzu ebenso bei wie die Bauchtanzgruppe „Al Farrashat II Haddada“. Für eine tolle Show im Namen der Eisprinzessin sorgte die Karnevalsgesellschaft, und der UFC Ellingen schickte gleich mehrere Teams ins Rennen: Einradfahrer, Taekwondo-Kampfsportler und Sportakrobaten. Gottesdienst, Stadtführungen, Bastelangebot der Kolpingsfamilie, ein his­torischer Handwerkermarkt, Einbli­cke ins Spielzeugmuseum und den Dachboden der Residenz rundeten das 16. Ellinger Altstadtfest ab.

Jürgen Leykamm