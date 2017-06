Erst ein packendes Spiel, dann ausgelassener Ellinger Jubel: Die TSG feierte durch einen denkwürdigen 6:5(2:2)-Erfolg nach Elfmeterschießen gegen den TSV Kornburg II den sofortigen Wiederaufstieg in die Kreisliga. Gut 400 Zuschauer erlebten am Büchenbacher Sportplatz das volle Programm mit Verlängerung, Elfer-Krimi und einem guten Ende für die Truppe von Trainer Utz Löffler, die zwei Rückstände wett machte und am Ende die Nerven behielt. © Uwe Mühling