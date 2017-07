Ellinger Gutsfest feiert bald Premiere

Seiler und Speer als Topact auf dem Residenz-Areal - vor 5 Stunden

ELLINGEN - Am Freitag, 21. Juli, feiert das Gutsfest an der Ellinger Residenz Premiere. Ein Kulturfestival der besonderen Art. Es verbinden sich Musik, Poetry-Slam, Kunst, Kulinarik und ein reizvolles Gelände.

Seiler und Speer haben mit „Ham kummst“ frischen Wind in die Austropop-Szene geblasen. © Jörg Varga



Seiler und Speer haben mit „Ham kummst“ frischen Wind in die Austropop-Szene geblasen. Foto: Jörg Varga



Die österreichischen Austro-Pop-Barden Seiler und Speer geben zusammen mit Fools Garden den musikalischen Headliner. Insgesamt gilt es acht Bands, zwei DJs, eine Ausstellung, vier Poetry-Slammer, eine nächtliche Schlossführung und ein großes Kinderprogramm zu erleben. Das Weißenburger Tagblatt präsentiert die Veranstaltung als Medienpartner.

Ab 17.00 Uhr öffnet die fürstliche Ökonomie im Schatten der Residenz ihre Tore. Dort, wo früher das Gesinde die Ernte der Fürsten einfuhr, wird nun ein Abend Kultur gemacht. Und zwar einer, der möglichst lange in

Erinnerung bleiben soll. Zu diesem Zweck hat man ein vielseitiges Programm gebastelt, das die Ökonomie an allen Ecken und Enden bespielt. Ein kleines Bardentreffen spielt sich in dem imposanten Innenhof mit all seinen historischen Nebengebäuden ab.

Im ehemaligen Pferdestall mit Tonnengewölbe und Marmorbecken legen DJs Clubsounds auf, im sanierten Ochsenstall ist die Nebenbühne untergebracht und im Innenhof werden die beiden großen Acts des Abends die üppige Open-Air-Bühne erklimmen. Mit Seiler und Speer gibt es gleich zur Festivalpremiere einen prominenten Headliner. Mit „Ham kummst“ erschienen die beiden im vergangenen Jahr mit einem Schlag auf der ganz großen Bühne.

Platz eins in den österreichischen Charts, vierfach Platin, Top-Platzierungen in Deutschland und der Schweiz, Dauerschleife im Radio . . . Noch wichtiger als der Anfangserfolg war das zweite Album. Mit „Und weida“ bewiesen Seiler und Speer in diesem Jahr, dass sie keine musikalischen Eintagsfliegen sind. Wieder Platz eins in Österreich, wieder Top 30 in Deutschland . . . Die beiden Österreicher haben viel zu viel Schmäh im Blut, um die Leute live nicht zu begeistern.

Musikalisch werden sie an diesem Abend von Fools Garden in der Trio-Besetzung begleitet. Die Band hatte mit „Lemon Tree“ einen Welthit, gewann den Bambi, die Goldene Stimmgabel, einen Echo und landete auch in Ländern wie Irland, Norwegen oder Schweden auf Platz eins der Charts und gewann in Australien oder Neuseeland Platin-Platten. Seitdem ist es ein wenig ruhiger geworden um die „schwäbischen Beatles“, aber sie ha­ben seitdem kontinuierlich neue Alben veröffentlicht und den Brit-Pop-Stil gepflegt, der ihnen einmal einen Welthit beschert hat.

Mit der New Yorker Ska-Legende The Toasters, den bayerischen Newcomern Heischeida, dem Klassik-Pop-Duo „Dos Diamonds“, den Nürnberger Folk-Poppern Me & Reas und der Straßenmusik-Formation Strabande wird das Musik-Programm komplettiert. Außerdem bringen Seiler und Speer noch einen musikalischen Freund aus Österreich mit: Freiraum 5, die mit ihrem „Heart Rock“ zuletzt schon auf dem Donau-Inselfest in Wien für Aufsehen sorgten.

Ein bisschen Wilder Westen

Das Gutsfest präsentiert ein außergewöhnliches Kultur-Crossover. In den ehemaligen Wohnräumen des Zeughauses stellt der Weißenburger Fotograf Jochen Wieland etwa seine Kollodium-Fotografien aus. Es handelt sich um Schwarz-Weiß-Porträts, wie sie zu Zeiten des Wilden Westens üblich wa­ren. Sie entstehen in einem aufwen­digen Verfahren auf Metallplatten als Bildträger. Diese ausdrucksstarken Porträts verfügen über eine intensive Ausstrahlung, die in den verlassenen, herrschaftlichen Räumen des Zeughauses einen besonderen Reiz entwi­ckeln.

Freuen darf man sich auch auf einen hochklassigen Poetry-Slam, den die Weißenburger Lokalmatadoren Lilli Falinksi und Martin Geier organisieren. Auf der Bühne werden Thomas Schmidt (Fränkischer Meister 2016), Lara Ermer (Fränkische U20-Meisterin 2016, bayrische U20-Vize-Meisterin 2016), Florian Wintels (Niedersächsisch-Bremischer Landesmeister 2016, Finalist der deutschsprachigen Meisterschaft 2013 und 2015) und Nachwuchstalent Julia Szymik aus Marburg stehen.

Hinzu kommt mit der Traumburg für Weltentdecker und Hofnarr Andreas Schock wieder ein bewährtes Team für das Kinderprogramm auf der Schlosswiese. Schließlich sollen die Erwachsenen ein bisschen Zeit haben, all die spannenden Dinge zu entde­cken, die es in der Ökonomie an diesem Abend zu entdecken gibt.

Karten gibt es in der Geschäftsstelle des Weißenburger Tagblatts und an allen Reservix-Vorverkaufsstellen sowie an der Abendkasse. Kinder bis elf Jahre haben freien Eintritt.

Jan Stephan