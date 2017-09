Endspurt um Deutschen Buchpreis

Weißenburger Stadtschreiber im Rennen - vor 1 Stunde

WEISSENBURG - Weißenburgs Stadtschreiber Franzobel ist nun auch auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises. Das verkündete gestern die Jury in Berlin. Der Buchpreis ist eine der renommiertesten Literaturauszeichnungen im deutschsprachigen Raum. Franzobel ist einer der sechs Autoren, die bei der Verleihung am 9. Oktober im Rahmen der Frankfurter Buchmesse die Chance haben, die mit 25000 Euro dotierte Auszeichnung zu gewinnen.

Eines davon ist der „wichtigste Roman“ 2017: Mit in der Verlosung ist beim Finale des Deutschen Buchpreises nun auch Franzobel. © Deutscher Buchpreis



Eines davon ist der „wichtigste Roman“ 2017: Mit in der Verlosung ist beim Finale des Deutschen Buchpreises nun auch Franzobel. Foto: Deutscher Buchpreis



Über 200 Titel haben Verlage in diesem Jahr für den Deutschen Buchpreis eingereicht. „Das Floß der Medusa“ von Franzobel ist eines von sechs Büchern, das die siebenköpfige Jury nun als bedeutend genug einschätzte, um ins Finale des literarischen Wettstreits einzuziehen. Der Wettbewerb hat sich zum Ziel gesetzt, „das bedeutendste Buch“ des Jahres auszuzeichnen. Neben dem Weißenburger Stadtschreiber sind die Autoren Gerhard Falkner, Thomas Lehr, Robert Menasse, Marion Poschmann und Sasha Marianna Salzmann auf der Shortlist.

Die Reduzierung von der Longlist auf die Shortlist brachte einige pro­minente Ausscheider hervor. Darunter etwa Ingo Schulze, Sven Regener oder Feridun Zaimoglu. Mit dem Einzug ins Finale ist ein Preisgeld von 2500 Euro für jeden der Autoren verbunden. Der Gewinner erhält einen Scheck über 25000 Euro. „Das freut mich schon sehr mit der Shortlist, das ist super, weil es dem Buch hilft, seine Leser zu finden und das geschieht nicht immer, es gibt ja auch eine Menge Bücher, die einfach untergehen“, stellte Franz-obel im Gespräch mit unserer Zeitung fest.

Die mit dem Buchpreis verbundene öffentliche Aufmerksamkeit lässt die Verkaufszahlen der ausgewählten Autoren deutlich nach oben schnellen. Das gilt für die Titel, die auf den beiden Listen vertreten sind, und erst recht für den Roman, der sich am Ende durchsetzt. Ob er den Buchpreis bekommt, wird auch Franzobel erst am 9. Oktober erfahren, wenn er in Frankfurt auf der Verleihungsfeier ist. „Die wollen die Spannung hochhalten, sonst kommen ja die Autoren nicht, die ihn nicht gewonnen haben.“

Sollte er den Preis tatsächlich gewinnen, wäre er bis Ende Oktober ausgebucht, was Lesungen und PR-Termine betrifft. „Das ist Wahnsinn, was da dranhängt.“ Und so hat er auch großen Respekt vor dem Preis. „Wenn man so etwas gewinnt, kann das auch zur Belastung werden. Die Erwartungen und der Druck steigen.“

Franzobel hat seinen Roman „Das Floß der Medusa“ im Januar veröffentlicht und nach der Premiere in Wien gleich in Weißenburg vorgestellt. Er erzählt darin die wahre Geschichte eines monströsen Schiffbruchs, der sich 1816 vor der Küste des Senegal ereignet hat. Vom Kapitän verraten, treiben 149 Menschen auf einem Floß hinaus ins offene Meer. Es dauert wenige Tage, bis die Menschen übereinander herfallen, es zu Morden und Kannibalismus kommt. Die Geschichte zeigt, wie dünn der Firnis der Zivilisation ist, der den Menschen vom Tier trennt. „Ich wusste, dass das ein einmaliger Stoff ist, der dir als Schriftsteller vielleicht nur einmal im Leben unterkommt“, erzählt Franzobel. Dass das Buch in der literarischen Öffentlichkeit allerdings derart gut aufgenommen werde, sei deshalb nicht gesagt gewesen. „Da ist oft auch ein wenig Glück dabei“, räumt der österreichische Autor ein.

Bis Ende des Monats wird Franzobel immer wieder noch in Weißenburg sein, um Eindrücke für das Theaterstück zu sammeln, das er für das Bergwaldtheater schreiben soll und das dann unter anderem mit Amateurschauspielern aus der Region in der Weißenburger Naturbühne aufgeführt werden soll. „Mein Plan ist es, das bis Ende des Jahres in einem ersten Durchlauf geschrieben zu haben“, so Franzobel. Man darf gespannt sein, was einer der derzeit wichtigsten Autoren des deutschsprachigen Literaturbetriebs so alles über die Stadt zu schreiben weiß.

Jan Stephan