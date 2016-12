„Entdecke den Brombachsee“

Familientag zum Auftakt der Saison - vor 52 Minuten

RAMSBERG - Im Frühjahr gibt es eine neue Großveranstaltung im Fränkischen Seenland: „Entdecke den Brombachsee“ macht am Samstag, 29. April 2017, den Landstrich zwischen Absberg und Pleinfeld zum riesigen Abenteuerspielplatz für Familien und Kinder. Stand-Up-Paddeln, Bogenschießen, Basteln, Schifffahren, Klettern, Angeln, Segeln oder Wakeboarden sind geboten.

„Da vorne ist was Spannendes“: Am Samstag, 29. April, gibt es an etlichen Stationen rund um den Brombachsee einiges an Freizeitaktivitäten zu entdecken. „Entdecke den Brombachsee“ will vor allem Familien ansprechen und für eine Verlängerung der Saison sorgen. Mit den „Magischen Momenten“ hat das wegen zweifachen Wetterpechs nicht wie gewünscht funktioniert. © ZVB



„Da vorne ist was Spannendes“: Am Samstag, 29. April, gibt es an etlichen Stationen rund um den Brombachsee einiges an Freizeitaktivitäten zu entdecken. „Entdecke den Brombachsee“ will vor allem Familien ansprechen und für eine Verlängerung der Saison sorgen. Mit den „Magischen Momenten“ hat das wegen zweifachen Wetterpechs nicht wie gewünscht funktioniert. Foto: ZVB



Veranstalter des Familien-Erlebnistags sind die Seeanliegergemeinden Absberg, Pfofeld, Pleinfeld und Spalt sowie die Erlebnisschifffahrt Brombachsee und das Strandhotel Seehof in Langlau, erläutert eine Pressemitteilung des Zweckverbandes Brombachsees. Dieselbe Gruppe also, die auch die Licht- und Lasershow „Magische Momente Brombachsee“ initiiert hat. Das ist kein Zufall. Die Magischen Momente haben 2015 und 2016 jeweils am letzten Aprilwochenende statt­gefunden – doch wegen des Wetterpechs bisher haben die Veranstalter beschlossen, sie auf den 1. September zu verlegen.

Um die Saison am Brombachsee dennoch früher beginnen zu lassen, suchte man nach einem attraktiven Angebot für den April-Termin – und zwar eines, das sich vornehmlich tagsüber abspielt. So entstand die Idee zum Familien-Erlebnistag. Die Veranstalter sind sich sicher, dass dessen

Erfolg weniger stark vom Wetter abhängt. „Zunächst mal ist es ja im April tagsüber nicht so kalt wie nachts“, weiß Pleinfelds Bürgermeister Markus Dirsch. „Und durch die Bewegung an den Stationen wird jedem warm werden.“

Absbergs Bürgermeister Helmut Schmaußer geht sogar noch weiter: „Es kann durchaus Spaß machen, mit Gummistiefeln und Regenjacke im Sand zu wühlen.“ Auch Dagmar Wilken, Betriebsleiterin der MS Brombachsee, hält das neue Format an dem Termin für passend: „Ziel ist es, dass die Gäste das vielseitige Outdoor-Angebot nutzen, auch wenn kein Badewetter ist. Somit ist der Familien-Erlebnistag langfristig gesehen eine Maßnahme zur Verlängerung der Saison.“

So verwandelt sich also der Brombachsee am 29. April in einen riesigen Outdoor-und Erlebnisparcours. Man kann sich den Familien-Erlebnistag ein bisschen wie einen Tag der offenen Tür vorstellen: Alle Akteure rund um den See – Freitzeitanbieter, Gastronomen oder Vereine – zeigen, was man bei ihnen erleben kann.

In Ramsberg zum Beispiel können die Besucher traditionelle Hummel-Masken gestalten, Schiffe bauen, einen Schnupper-Segelkurs absolvieren oder sich Wettrennen mit ferngesteuerten Autos liefern. Auf der Badehalbinsel Absberg stehen unter anderem Wakeboarden, Bogenschießen, Angeln, Ponyreiten und Basteln auf dem Programm. In Enderndorf können Besucher den Waldklettergarten und die Flyline ausprobieren, den Barfußpfad mit Geocaching erkunden, Kanufahren, Mountainbiken und Stand-Up-Paddeln. Für Kinder baut der Kreis­jugendring ein Spieleland auf. „Und als Unterhaltung haben wir einen ganz besonderen DJ für Väter, Mütter und Kinder – und zwar einer, der nur Musikwünsche spielt“, verrät Spalts Bürgermeister Udo Weingart. „Eine lebende Musikbox sozusagen!“ Außerdem können die Kleinen bei einem speziellen Kinder-Rock-Konzert von „KizzRock“ abtanzen. In Langlau am Kleinen Brombachsee wird der beste Sandburgen-Konstrukteur gesucht! Außerdem können Familien dort die Trendsportart Stand-Up-Paddling ausprobieren. Mit einem Konzert der „Störzelbacher“ klingt der Tag in Langlau aus.

Um von einer Erlebnis-Station zur nächsten zu kommen, steht ein kos­tenloser Shuttle-Bus zur Verfügung. Dieser fährt auch die Bahnhöfe in Ramsberg und Langlau an, damit Familien bequem mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen können. Wer mag, darf auch zum Ruder greifen und die Strecke zwischen Absberg und Langlau am Kleinen Brombachsee auf der Galeere zurücklegen. Bequemer geht es auf dem Großen Brombachsee zu, wo der große Fahrgast-Trimaran MS Brombachsee verkehrt. Das Schiff verbindet die einzelnen Stationen, die Kinder können den Kapitän im Steuerhaus besuchen. Ab 17.15 Uhr startet die Familiendisco mit einer Party für die ganze Familie.

Ein besonderes Highlight dürfte für viele Kinder die Schatzsuche sein. Daran teilnehmen dürfen alle, die auf ihrer Stempel-Schatzkarte eine bestimmte Anzahl an Stationen absolviert haben. In einem Strandabschnitt werden kleine Holztruhen mit spannenden Gewinnen vergraben. Jeder Schatzsucher bekommt eine Schaufel – und auf Kommando darf gebuddelt werden! Gewinnen können die Goldgräber etwa ein Wochenende mit der ganzen Familie im Campingfass oder Tageskarten für verschiedene Freizeitangebote rund um den See.

Für Familien ideal

Neues Konzept vorgestellt: Miriam Zöllich vom Zweckverband Brombachsee (Mitte), Oliver Röhrl vom Strandhotel Seehof (li.) sowie die Bürgermeister Markus Dirsch (Pleinfeld), Udo Weingart (Spalt) und Helmut Schmaußer (Absberg). © ZVB



Neues Konzept vorgestellt: Miriam Zöllich vom Zweckverband Brombachsee (Mitte), Oliver Röhrl vom Strandhotel Seehof (li.) sowie die Bürgermeister Markus Dirsch (Pleinfeld), Udo Weingart (Spalt) und Helmut Schmaußer (Absberg). Foto: ZVB



„Unser Ziel ist zunächst mal, einen tollen Tag für alle Besucher und Mitwirkenden zu gestalten“, sagt Pleinfelds Bürgermeister Markus Dirsch. „Die Vereine und Akteure zeigen, was sie zu bieten haben, und schaffen es so vielleicht sogar, neue Mitglieder anzuwerben. Und unsere Gäste sind sicherlich begeistert von der wundervollen Gegend und kommen wieder.“ Absbergs Bürgermeister Helmut Schmaußer ist überzeugt: „Hier können Enkelkinder mit ihren Großeltern oder Eltern mit ihren Kindern einen unbeschwerten und lustigen Tag genießen.“ Und Udo Weingart erhofft sich durch den Familien-Erlebnistag eine weiter steigende Bekanntheit des Brombachsees: „Für die Zielgruppe Familien mit Kindern ist unser See eigentlich prädestiniert!“

Die Homepage des Zweckverbandes Brombachsee

(www.zv-brombachsee.de/entdeckedenbrombachsee) gibt ei­ne Übersicht über sämtliche Aktivitäten und liefert Informationen zur Anfahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und zum Bus-Shuttle.