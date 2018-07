Sonderschicht in Sachen Fußball: 13 Mannschaften traten zur Stadtmeisterschaft der Betriebe an, am Ende gewann Nifo KTW im Finale mit 4:3 nach Neunmeterschießen gegen Gutmann Draht und holte damit den Titel. Dritter wurde Oechsler vor Schwan- Stabilo. Knapp 50 Spiele gab es am Gelände des FC Dettenheim, Dotlux fungierte heuer als Ausrichter. © Uwe Mühling