Erfolgreicher Büttelbronner Tischtennis-Nachwuchs

Junge TTCler waren beim Bezirksbereich-Ranglistenturnier in Nünberg vorne dabei - vor 1 Stunde

BÜTTELBRONN/NÜRNBERG - Das 1. Bezirksbereichs-Ranglistenturnier der Jugend und Schüler im Tischtennis fand jetzt beim Post SV Nürnberg statt. Der TTC Büttelbronn stellte mit sieben Akteuren die meisten Teilnehmer und war mit vier vorderen Plätzen auch der erfolgreichste Verein des Turniers.

Auf Bezirksebene erfolgreich (von links): Die Büttelbronner Tischtennis-Talente Luca Dinkelmeyer, Franz Möhl, Rebekka Obernöder und Luisa Emmerling. Foto: TTC



Bei den Schülerinnen B traten insgesamt nur vier Spielerinnen an. Luisa Emmerling wurde ihrer Favoritenrolle gerecht und siegte in allen drei Be­gegnungen in überzeugender Manier. Zweite wurde Jule Winter vom SV Burgsalach. Deutlich größer war das Teilnehmerfeld bei den Schülern B. Hier spielten elf Jungs nach dem Modus „Jeder gegen Jeden“. Gleich zu Beginn mussten die Vereinskameraden Luca Dinkelmeyer und Franz Möhl gegeneinander antreten. Etwas überraschend setzte sich Luca Dinkelmeyer mit 3:1 gegen den amtierenden Kreismeister Franz Möhl durch.

Ohne Satzverlust

Von diesem Erfolg beflügelt, spielte er im weiteren Verlauf des Turniers groß auf, gewann alle seine neun folgenden Duelle ohne jeglichen Satzverlust und durfte sich schließlich über den Turniersieg freuen. Auch Franz Möhl zeigte in den weiteren Partien seine Stärke und erreichte am Ende mit einer 8:2-Bilanz einen ebenfalls hervorragenden dritten Platz. Simon Heger wurde bei den Schülern B Zehnter. Bei den Schülern A belegte Nico Schleußinger den fünften Platz.

Die Mädchen hatten mit elf Spie­lerinnen ebenfalls ein großes Teilneh­merfeld. Rebekka Obernöder spielte in ihren Duellen gewohnt souverän. Mit nur zwei Niederlagen und acht Siegen belegte sie am Ende den zweiten Platz hinter Kristin Stadelbauer vom TV Langenaltheim (10:0). Franka Scheunemann vom FC Gunzenhausen kam auf Rang vier. Selina Umlauft, Linda Gerhäuser und Lena Rößler (alle SpVgg Weiboldshausen) erreichten die Plätze sieben, acht und zehn. Lisa Guhr (TTC) wurde Neunte.

Die Büttelbronner Rebekka Obernöder, Luisa Emmerling, Luca Dinkelmeyer und Franz Möhl sind somit für das am Sonntag, 12. März, in Schwabach stattfindende erste Bezirksranglistenturnier Mittelfranken qualifiziert.