Erkan Dinar: „Ich bleibe in der Stadt“

WEISSENBURG - Seitdem Dekanin Ingrid Gottwald-Weber bei der jüngsten Mitgliederversammlung von „Weißenburg hilft“ mitgeteilt hat, dass Erkan Dinar sein Engagement aus privaten Gründen einstellt, mehren sich die Gerüchte. So wird unter anderem kolportiert, dass der Stadt- und Kreisrat (Linke) sich mit dem Gedanken trägt, nach Landshut oder Berlin umzuziehen.

„Ich bleibe in Weißenburg“: Erkan Dinar, Stadt- und Kreisrat der Linken, hat Gerüchte dementiert, dass er nach den Vorfällen in zwei Weißenburger Kneipen (wir berichteten) die Stadt verlassen wollte. © WT-Archiv



Gottwald-Weber zufolge habe Dinars Rücktritt nichts mit den jüngsten Vorfällen zu tun. Der Linken-Politiker habe bereits vor längerer Zeit angekündigt, dass er sein Engagement für den Unterstützerkreis spätestens im Sommer dieses Jahres einstellen wolle. Ihr gegenüber habe Dinar, der den Flüchtlingen in der Gruppe „Alltagsbegleitung“ zur Seite gestanden hat, angegeben, dass er sich aus rein „privaten Gründen“ zurückziehe.

Auf Anfrage unserer Zeitung dementierte Erkan Dinar, der derzeit im Krankenstand ist, dass er aktuell vorhabe, seiner Heimatstadt den Rücken zu kehren. Ein Umzug in eine andere Stadt würde derzeit keinen Sinn machen, schließlich gehe sein Sohn hier zur Schule und solle nicht aus seinem gewohnten Umfeld herausgerissen werden. Daher lautet seine einfache und knappe Antwort: „Ich bleibe in Weißenburg.“

Was dagegen einmal in Zukunft passiere, könne er jetzt noch nicht sagen und wolle etwaige Überlegungen auch nicht kommentieren. In einem früheren Interview mit unserer Zeitung hatte der Kommunalpolitiker gesagt, dass er sich durchaus vorstellen könnte, auch in einem anderen Wahlkreis als dem hiesigen als Bundestagskandidat für die Linken anzutreten.

Als Direktkandidat der Linken wurde statt Dinar der Bundestagskandidat Harald Weinberg zum Direktkandidaten für die anstehende Bun­destagswahl nominiert (wir berichteten). Dinar soll dagegen als Listenkandidat auf dem Platz 6 für die Linken des Kreisverbandes Weißenburg-Ansbach ins Rennen gehen.

Markus Steiner