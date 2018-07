Erster Etappensieg für John Degenkolb bei Tour de France

Für den 29-jährigen Radprofi ging in Roubaix ein Traum in Erfüllung - vor 32 Minuten

WEISSENBURG - Für John Degenkolb ist gestern ein Traum in Erfüllung gegangen: Der Radprofi, der in Hundsdorf aufgewachsen ist und einst beim RC Germania Weißenburg seine ersten Erfolge eingefahren hat, hat seine erste Etappe bei der Tour de France gewonnen.

Ein Traum geht in Erfüllung: John Degenkolb gewinnt auf dem Kopfsteinpflaster von Roubaix. © Roth-Foto



In einem dramatischen Rennen mit zahlreichen Stürzen behielt er den Durchblick und die Nerven und gewann nach 156 Kilometern von Arras Citadelle nach Roubaix den Zielsprint vor den beiden Belgiern Greg van Avermaet und Yves Lampaert.

Roubaix war für den 29-Jährigen damit erneut ein gutes Pflaster. Hier hatte er 2015 bereits den Klassiker Paris–Roubaix gewonnen. Nun siegte er auch bei der Tour und war überglücklich und erleichtert, dass ihm nach vielen Anläufen in den vergangenen Jahren nun bei der Tour de France der große Coup gelungen ist.

Es war zugleich der erste Etappensieg für die deutschen Radsportler in ­diesem Jahr beim größten und spektakulärsten Radrennen der Welt. „Es ist ganz schwierig, das in Worte zu fassen. Ich habe eine harte Zeit hinter mir. Meine Familie hat mich dabei immer unterstützt. Ihnen das so zurückzugeben, ist das Beste, was es gibt. Ich freue mich, in den Flieger zu steigen und meine Familie in Annecy in den Arm zu nehmen“, sagte Degelkolb in der ARD. Am Montag ist Ruhetag und die Fahrer fliegen nach Annecy.

Uwe Mühling