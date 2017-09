Erster Sieg für Weißenburger Bayernliga-Jungs

WEISSENBURG - Viel Licht, aber auch ein wenig Schatten zum Saisonbeginn bei den Fußballjunioren des TSV 1860 Weißenburg: Während die U15 in der Bayernliga Süd und die U17 in der Bezirksoberliga ihre Heimspiele gewannen, erlebte die U19 in der BOL auswärts beim TV 1848 Erlangen eine 0:6-Pleite.

Gelungene Bayernliga-Heimpremiere: Die Weißenburger U15 (links Doppeltorschütze Neo Stengel) bewies gegen Milberts-hofen eine tolle Moral und gewann nach 0:2-Pausenrückstand noch mit 3:2. © Uwe Mühling



Dementsprechend enttäuscht waren Trainer Thomas Eckert und seine Jungs nach dem Spiel, wollen sich nun aber am kommenden Sonntag zu Hau­se im Derby gegen die JFG Franken Jura rehabilitieren (10.30 Uhr, Sportpark Rezataue).

Erfolgreich verliefen dagegen die Heimpremieren für die U15 und die U17. In der Bayernliga kamen die U15-Talente um Trainer Robert Eigner nach 0:2-Rückstand noch zu einem 3:2-Sieg gegen den TSV Milbertshofen. Am heutigen Mittwoch um 18.00 Uhr geht es für den Aufsteiger nahtlos mit dem Heim- und Nachholspiel ge­gen den ASV Cham weiter: „Wir hoffen, dass wir nachlegen können“, sagt Coach Eigner. Ebenfalls jubeln durfte die U17, die mit 4:2 gegen Burgfarrnbach einen guten BOL-Auftakt feierte. Gleiches gilt für die U13, die nach dem Abstieg in die Kreisliga nun mit einem 8:1 bei der DJK/SV Berg einen Einstand nach Maß hinlegte.

U15 Bayernliga Süd: TSV 1860 Weißenburg – TSV Milbertshofen 3:2:

Nach der 0:2-Auftaktniederlage beim Tabellenführer in Bad Aibling war die Vorfreude im Weißenburger Lager auf das erste Bayernliga-Heimspiel gegen den TSV Milbertshofen groß. Die Münchner hatten allerdings zuvor gegen die SpVgg Landshut gewonnen, sodass sich der TSV-1860-Nachwuchs auf eine sehr starke Gäste-Offensive einstellte. Durch die gute Defensivarbeit konnte Milbertshofen im ersten Durchgang kaum Tormöglichkeiten herausspielen. Die Gastgeber versuchten immer wieder über ihre schnellen Außenbahnspieler zum Zug zu kommen, allerdings ohne Erfolg. Durch mangelndes Aufbauspiel und Zweikampfverhalten musste Weißenburg in der 17. und 35. Minute den 0:2-Pausenstand hinnehmen.

Nach dem Seitenwechsel kamen die Jungs von Trainer Robert Eigner hoch motiviert und mit viel Siegeswillen aus der Kabine. Es dauerte nur bis zur 41. Minute, ehe Neo Stengel den 2:1-Anschlusstreffer erzielte. Der TSV 1860 ließ nicht locker und schaffte in der 47. Minute erneut durch „Doppelpacker“ Stengel den Ausgleich zum 2:2. Weißenburg war nun wieder richtig im Spiel, konnte aber in der Folge die ein oder andere Torchance nicht verwerten. In der 65. Minute gelang schließlich der umjubelte Siegtreffer durch Merim Ljiko, der einen Freistoß vom linken Strafraumeck zum 3:2 versenkte. Durch die kämpferische und taktisch gut umgesetzte Leistung ge­gen einen starken Gegner ging der Sieg am Ende in Ordnung und sorgte für große Freude.

TSV 1860, U15: Müller, Jit, Latic, Beerschwinger, Sandbichler, Göbel, Benker, Ljiko, Stengel, Braun, Seuferling (eingewechselt: Lu­kic).

U19 BOL: TV 1848 Erlangen – TSV 1860 Weißenburg 6:0:

Die Weißenburger U19 erwischte einen denkbar schlechten Start in die neue BOL-Saison und kam beim TV 1848 Erlangen mit 0:6 unter die Räder. Gegen die spielstarken Gastgeber wollte man zunächst tief und kompakt stehen. Dieser Plan wurde jedoch bereits nach fünf Minuten durchkreuzt, als die Erlanger nach einem Freistoß in Führung gingen. Innerhalb von zehn Minuten baute die Heimelf aufgrund des passiven Weißenburger Abwehrverhaltens den Vorsprung auf 3:0 aus. Danach kam der TSV 1860 besser ins Spiel, verpasste durch Musa Calik und Etem Aslan allerdings knapp den Anschluss. Nach der Pause störte Weißenburg die Gastgeber früher, ohne sich jedoch zwingende Gelegenheiten herauszuspielen. Erlangen schraubte das Ergebnis durch teilweise traumhafte Tore auf 6:0 hoch. Am Ende stand für die TSV-Sechziger eine verdiente, wenn auch etwas zu hohe Auftaktniederlage.

TSV 1860, U19: Dorsch, Kilian, Halmheu, Zippel, Meier, Kupsch, Calik, Müller, Aslan, Junghof, Zebisch (eingewechselt: Schneider, Stauffer, Häßler).

U17 BOL: TSV 1860 Weißenburg – TSV Burgfarrnbach 4:2:

Einen sehr gelungenen Einstand feierte die Weißenburger U17 um die Trainer Thommy Schneider und Harry Schwarz. Von Anfang an machten die TSV-1860-Jungs Druck auf die Abwehr und Mittelfeldreihe der Burgfarrnbacher. Somit bekamen sie das Spiel schnell in den Griff, ohne aber echte Torgefahr zu erzeugen. Die Gäste waren kampfstark und hielten dagegen. Nach der verletzungsbedingten Auswechslung von Torjäger Fabian Wachter bewiesen die Trainer ein gutes Händchen, denn der eingewechselte Joker Daniel Hofrichter erzielte mit einem gekonnten Schlenzer gleich das 1:0 (13. Minute). In der 35. Minute erhöhte Erik Löffler zum 2:0-Pausenstand. In der zweiten Hälfte bescherte eine Co-Produktion der Schwarz-Zwillinge das vorentscheidende 3:0: Philipp flankte aus abseitsverdächtiger Position auf Maximilian, der sich im Sechzehner stark durchsetzte und traf. Die Gäste gaben nicht auf und verkürzten auf 3:1. Den alten Abstand stellte erneut Daniel Hofrichter her, der in der 58. Minute einen Steilpass von Maximilian Schwarz verwertete. Kurz vor Schluss erzielte Burgfarrnbach noch den 4:2-Endstand. Alles in allem ein gelungener Saisonstart für die neuformierte U17 des TSV 1860.

TSV 1860, U17: Dorsch, Koch, Reitlinger, Wittmann, Philipp Schwarz, Ferstl, Noah Schneider, Maximilian Schwarz, Maier, Löffler, Wachter (eingewechselt: Alexander Schneider, Christiansen, Hofrichter, Fiedler).