Begeistert und in großer Zahl haben die Weißenburger und ihre Gäste den Kirchweihausklang gefeiert. Für allerbeste Stimmung sorgten im Festzelt "Die Störzelbacher". Beim Seniorennachmittag genossen die älteren Mitbürger Festbier und Hendl. Am Festplatz drehten vor allem die jungen Kirchweihbären flotte Karussellrunden. Und das Feuerwerk war der am Nachthimmel leuchtende Schlusspunkt unter dem zehntägigen Fest, das über 80.000 Besucher zählte.