Es qualmt noch vereinzelt in Altmühlfranken

Vor sieben Jahren trat das Rauchvervor in den Kneipen in Kraft - vor 50 Minuten

WEISSENBURG - Die Einführung des Rauchverbots vor sieben Jahren sorgte bei vielen Gastwirten für einen großen Aufschrei – auch in der Region. Nicht wenige befürchteten einen massiven Gästerückgang und sahen sich in ihrer Existenz bedroht. Wir haben recherchiert, ob der Ärger des Rauchverbots inzwischen verpufft ist und wie streng das Verbot heute gehandhabt wird.

Seit sieben Jahren verboten: Die Einführung des Rauchverbots im Jahr 2010 sorgte vielerorts für Furore. Vor allem die kleinen Eckkneipen hatten Angst, dass sie massive Umsatzeinbußen haben. Heute hat sich der Rauch inzwischen meist verzogen: wortwörtlich und auch im übertragenen Sinn. Es gibt aber auch noch Kneipen, wo heimlich geraucht wird. © Archiv



Kaum ein Thema spaltet die Gesellschaft so sehr wie das Rauchen, denn jeder ist irgendwie mittelbar oder unmittelbar davon betroffen. Die Gefahren des Passivrauchens sorgten schließlich dafür, dass auch in Bayern das Rauchverbot in Kneipen eingeführt wurde. Durch den Volksentscheid des früheren ÖDP-Politikers Sebastian Frankenberger wurde das Rauchen in Restaurants im Juli 2010 Geschichte. Und viele Wirte schlugen Alarm, weil sie befürchteten, dass das vor allem für Eckkneipen das engültige Aus bedeuten wird.

Doch was denken Kneipenwirte in der Region zehn Jahre später darüber? Frieder Gagsteiger, der Inhaber der Gaststätte „Zum Casino“ in der Nürnberger Straße in Weißenburg, erzählt, dass die Auswirkungen anfangs drastisch wa­ren. Die Kartelrunden, die zu den Stammgästen zählten, wurden schnell weniger. „Die Schafkopfer waren auf einmal alle weg“, bedauert Gagsteiger. Viele hatten keine Lust mehr, nur Karten zu spielen, ohne da­bei rauchen zu dürfen. „Das war ja gewissermaßen ein Traditionsbruch.“ Der dazu führte, dass viele ihre Kartelrunden ins eigene Wohnzimmer verlegten.

Umsatzeinbußen durch Rauchverbot

Gagsteigers Erfahrung teilt weitestgehend auch Christian Conrad, Inhaber der Gaststätte Conrad in Alesheim. Auch seinem Stammtisch gefiel das Rauchverbot gar nicht. Er selbst hatte in der ersten Zeit deutliche Umsatzeinbußen. Aber der Wirt versteht auch die Nichtraucher: „Klar ist es für Gäste, die nur zum Essen kommen, wesentlich angenehmer“, weiß Conrad. „Früher wurde schon mal in einer Rauchwolke gegessen, wenn sich der Nebenmann gerade eine Zigarette schmecken ließ, das war nicht besonders schön.“ Mittlerweile hätten sich aber alle an das Verbot gewöhnt und rauchten vorschriftsgemäß draußen vor der Gaststätte.

Wer sich nicht an diese Vorschrift hält und erwischt wird, muss mit einem Ordnungswidrigkeitsverfahren rechnen. Auf Anfrage unserer Zeitung teilt das Landratsamt Weißenburg mit, dass in den letzten zehn Jahren 49 Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Verstoßes gegen das Nichtraucherschutzgesetz eingeleitet wurden. Am Ende gab es für die Wirte Bußgeld- oder Verwarnungsverfahren. Manche von ihnen wurden aber auch eingestellt.

Das Ordnungswidrigkeitsverfahren ist eine Nummer kleiner als die Straftat und die übliche Ahndung, wenn es zu einem Verstoß gegen das Rauchverbot kommt. Dabei kann sich das Verfahren entweder gegen den Gastwirt oder gegen den Rauchenden selbst richten. „Mein Gefühl ist, dass häufiger Verfahren gegen den Wirt vorkommen“, erzählt Daniel Schwegler, Stellvertretender Leiter des Referats „Sicherheit und Ordnung“ am Landratsamt. Tätig werden das Kreisordnungsamt und die Polizei aber erst, wenn sich jemand beschwert. Oder wenn sich ein Zeuge direkt an die Polizei richtet oder die Beamten bei einer routinemäßigen Kontrolle einen Raucher erwischen.

„Enteignung“ der Wirte

Doch gibt es auch Wirte, die das Rauchverbot nicht gutheißen. Andreas Klaub, Inhaber des Highlander in Weißenburg, empfindet das Verbot als Enteignung. Jeder Wirt sollte selbst entscheiden dürfen, ob er zwei Räumlichkeiten hat – einen für Nichtraucher und den anderen für Raucher. „Mit einer starken Abzugsanlage und Befolgung des Jugendschutzgesetzes wäre das doch möglich“, findet er.

Dennoch müssen auch in seinem Lokal grundsätzlich alle rausgehen zum Rauchen. Nur im Casino-Bereich gibt es Vorbauten, die vor Nässe schützen, und oben im Highlander kann in einem kleinen Nebenraum geraucht werden. „Wenn es draußen Minusgrade hat, kann man das doch sonst nicht verantworten“, findet Klaub.

Die vielen Pächterwechsel der vergangenen Jahre sind für ihn der augenscheinliche Beweise, dass einige Kneipen das Verbot nicht überlebt haben. „Die ersten drei Monate nach der Einführung hatten wir zwischen 50 und 60 Prozent Umsatzeinbußen“, berichtet Klaub. Selbst nach einem Jahr hatte er immer noch Verluste von rund 30 Prozent. Doch mittlerweile werde das Rauchverbot größtenteils akzeptiert.

Aber eben nur größtenteils. Denn es gibt fast überall im Landkreis noch

Kneipen, die sich wie die Gallier erfolgreich seit sieben Jahren der inzwischen mächtigen Nichtraucherlobby widersetzen und in denen fröhlich weitergequalmt wird. Wie zum Beispiel in einer Dorfwirtschaft im westlichen Teil des Landkreises. „Territoriales Schutzgebiet Raucher“, steht dort auf einem kleinen weißen Blechschild, das der Wirt an die Wand neben seine Theke gehängt hat.

Lässig lehnt er an selbiger, die brennende Zigarette in der Hand. Es ist schon zu später Stunde, und viele Gäs­te sind schon nach Hause gegangen. Die anderen, die noch da sind, scheint sein Rauchen nicht zu stören. „Warum sollte ich mir das in meiner eigenen Kneipe auch verbieten lassen?“, fragt der Wirt grinsend. Auch nach sieben Jahren scheinen etliche dem offiziellem Rauchverbot mit ihrer Auslegung der „Liberalitas Bavariae“ zu begegnen. Auch in Franken gilt vielerorts der Grundsatz: leben und leben lassen.

Laura Hinz und Markus Steiner