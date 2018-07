Es rockt wieder an der Lok

Der Club 80 lädt ein nach Treuchtlingen - vor 1 Stunde

TREUCHTLINGEN - Seit acht Jahren organisiert der Treuchtlinger Kulturverein Club 80 sein sommerliches Open-Air-Konzerterlebnis „Rock an der Lok“ als Nachfolger des Club-80-Open-Airs. In diesem Jahr steht die Konzertreihe unter dem Motto Rockabilly und Americana.

SCOTTY BULLOCK TRIO Foto: Mike Media



Eröffnet wird der Konzertreigen am 28. Juli von der Regensburger Formation Scotty Bullock Trio. Damit freuen sich die Veranstalter, zum ersten Mal Rockabilly auf einem ihrer Mini-Festivals präsentieren zu dürfen. Die Vollgas-Rawk-’n’-Roller um Bandleader, Sänger und Gitarrist Scotty Bullock, der solo und mit verschiedenen Formationen bereits mit sieben veröffentlichten Alben aufwarten kann, versprechen, ihr Publikum mit ihrem Sound in die Paranoia zu treiben.

Gleich am folgenden Wochenende, am 4. August, legen die fünf Herren von Copper Smoke mit ihrem rauen Americana-Sound nach. Ihre zweite CD ist derzeit in der Mache, dennoch – oder gerade deshalb – bleibt live kein Leibchen trocken, schließlich muss die Scheibe ja verkauft werden. Copper Smoke verstehen sich als „Rocker von den Wurzeln“ des amerikanischen Rocks her. Ihr Sound wurde durch Bands wie beispielsweise Neil Youngs „Crazy Horse“ oder „The Band“ geprägt. Das verspricht also auch ein schweißtreibender Abend zu werden.

Bereits fast zu den Club-80-Legenden zählt das Trio The Hot Rod Gang, das zum Abschluss der Konzertreihe am 18. August aufspielen wird. Bereits vor 31 Jahren spielten die damals noch sehr jungen Rockabilly-Veteranen auf dem sechsten Club-80-Open-Air in Auernheim. Immer noch in Originalbesetzung toben die Jungs seit 34 Jahren über die Bühnen der Nation – das ist unter vielen Aspekten eine besondere Leistung.

Zu Hause sind die drei Musiker zwar im schönen Langenzenn bei Fürth, musikalisch allerdings im Rockabilly, auch wenn sie für ihren Besuch bei der Lokomotive Rhythm & Blues angekündigt haben. Acht CDs und LPs (!) sind in den vielen Jahren Bandgeschichte entstanden, und davon wird das Publikum sicherlich einiges zu hören bekommen.

Samstag, 28. Juli, 4. August, 18. August, jeweils 20 Uhr, Denkmallok, Treuchtlingen

Rainer Turba Carpe diem