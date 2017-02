ESVler führen die Tischtennis-Kreisrangliste an

Raphael Leibig bei den Herren und seine Schwester Sarina bei den Damen liegen aktuell vorne - vor 1 Stunde

WEISSENBURG - Seit Jahren ist die Joola-Rangliste die offizielle, bundesweite Tischtennisrangliste im öffentli­chen Bereich. Sie enthält alle Ergebnisse von Mannschaftsspielen, offiziellen Meisterschaften und Turnieren. Auch der Tischtenniskreis Weißenburg-Gunzenhausen führt mit seinen 800 aktiven Spielern/-innen in 22 Vereinen aktuelle Kreisranglisten, die der Kreisvorsitzende Ludwig Meyer nun vorgelegt hat.

Führen die Tischtennis-Kreisrangliste der Herren an: Die beiden Youngster aus den Reihen des ESV Treuchtlingen, Raphael Leibig (links) und Kinh Nghia Tran. Foto: Uwe Mühling



Die Herren-Kreisrangliste führen drei Spieler des ESV Treuchtlingen an. Auf Platz eins Raphael Leibig mit 1 808 Punkten vor Kinh Nghia Tran mit 1 774 Punkten und Peter Killian (1 770 Punkte). Auf Platz vier folgt der beste Akteur des TTC Büttelbronn, Matthias Huzel (1 765 Punkte). Alle­samt schlagen sie in der 1. Bezirksliga (auch Mittelfrankenliga genannt) auf.

Die Damen-Kreisrangliste führt die Racketlon-Vizeweltmeisterin Sarina Leibig (ESV Treuchtlingen) mit 1 542 Punkten an. Sie ist die Schwester von Raphael. Dahinter folgen die Jugendspielerin Kristin Stadelbauer (TV Langenaltheim, 1 442 Punkte) und Sabrina Dorner (Eintracht Emetzheim) mit 1 425 Punkten.

Der Racketlon-Mannschaftsweltmeister Joachim Leibig (ESV Treuchtlingen) steht mit 1 738 Punkten an zweiter Stelle in der Herren-Altersklasse 40 und 50 hinter seinem Ver­einskameraden Peter Killian. Weitere Führende in den Altersklassen der Männer sind Wolfgang Völker (FC Gunzenhausen, AK 60), der Kreisvorsitzende Ludwig Meyer (TSV 1860 Weißenburg, AK 65) und Rudolf Dietl (SV Westheim, AK 70).

Elfriede Wagner-Habib vom TSV 1860 Weißenburg führt die Kreisranglisten der Damen-AK 40 bis 60 an. Nachstehend die Kreisranglisten (Stand: 2. Februar 2017) im Überblick:

Herren: 1. Raphael Leibig (ESV Treuchtlingen) 1 808 Punkte, 2. Kinh Nghia Tran (ESV Treuchtlingen) 1 774, 3. Peter Killian (ESV Treuchtlingen) 1 770, 4. Matthias Huzel (TTC Büttelbronn) 1 765, 5. Stefan Schleußinger (TTC Büttelbronn) 1 749.

Damen: 1. Sarina Leibig (ESV Treuchtlingen) 1 542, 2. Kristin Stadelbauer (TV Lan­genaltheim) 1 442, 3. Sabrina Dorner (Eintracht Emetzheim) 1 425, 4. Sylvia Zolnhofer (TV Langenaltheim) 1 373.

Herren-Altersklasse 40: 1. Peter Killian (ESV Treuchtlingen) 1 770, 2. Joachim Leibig (ESV Treuchtlingen) 1 738, 3. Stefan Guthmann (FC Gunzenhausen) 1 719, 4. Rainer Sattich (TTC Büttelbronn) 1 717.

Herren-AK 50: 1. Peter Killian (ESV Treuchtlingen) 1 770, 2. Joachim Leibig (ESV Treuchtlingen) 1 738, 3. Werner Gangl (ESV Treuchtlingen) 1 678, 4. Markus Lahner (FC Gunzenhausen) 1 661.

Herren-AK 60: 1. Wolfgang Völker (FC Gunzenhausen) 1 625, 2. Herbert Tschepa (ESV Treuchtlingen) 1 568, 3. Ernst Herzog (SV Westheim) 1 555, 4. Martin Herzog (FC Markt Berolzheim-Meinheim) 1 508.

Herren-AK 65: 1. Ludwig Meyer (TSV 1860 Weißenburg) 1 423, 2. Herbert Kersting (ESV Treuchtlingen) 1 378, 3. Thadäus Buratowski (TTC Büttelbronn) 1 355, 4. Herbert Wolf (FC Markt Berolzheim-Meinheim) 1 349.

Herren-AK 70: Rudolf Dietl (SV Westheim) 1 331, 2. Rudolf Mayer (ESV Treuchtlingen) 1 297, 3. Jürgen Heger (ESV Treuchtlingen) 1 261.

Damen-AK 40: 1. Elfriede Wagner-Habib (TSV 1860 Weißenburg) 1 315, 2. Bianka Guhr-Schleußinger (TTC Büttelbronn) 1 298, 3. Birgit Franz (FC Gunzenhausen) 1 296, 4. Margot Meyer (TSV Pfofeld) 1 280.

Damen-AK 50: 1. Elfriede Wagner-Habib (TSV 1860 Weißenburg) 1 315, 2. Birgit Franz (FC Gunzenhausen) 1 296, 3. Margot Meyer (TSV Pfofeld) 1 280, 4. Eveline Seidel (TSV 1860 Weißenburg) 1 267.

Damen-AK 60: 1. Elfriede Wagner-Habib (TSV 1860 Weißenburg) 1 315, 2. Monika Wopperer (TTC Frickenfelden) 1 165, 3. Ilona Völker (TTC Frickenfelden) 1 130, 4. Renate Werner (TTC Büttelbronn) 983.