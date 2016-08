Am Donnerstag heizten die Midnight Ladies dem feierwütigen Volk auf der Weißenburger Kirchweih kräftig ein. Vor allem die jüngere Generation feierte mit ihnen direkt an der Bühne. Egal ob Rock, Pop oder Schlager - alles war geboten.

Diesmal war das Wetter zum Kindertag auf der Weißenburger Kirchweih zu schön. Viele zog es bei den hochsommerlichen Temperaturen am Donnerstag eher in die Freibäder oder an die Seen anstatt auf den Festplatz. Der Spaß kam aber trotzdem nicht zu kurz – egal ob beim Puppenwagenrennen, Rollerfahren, Eierlaufen, Sackhüpfen, Rollbrettfahren, Kerzentauchen oder Bobbycarrennen.