Die Weißenburger und ihre Gäste haben den Kirchweihendspurt so richtig genossen. Besonders beim Auftritt der “Störzelbacher” feierten die 5000 Mann im Festzelt wie die ganze Woche noch nicht.

Schwere Gefährte in schwerem Gelände: Bei der "Europa Truck Trial" in Langenaltheim kämpften sich tonnenschwere Lastwagen über Stock und Stein, durch Matsch und Schlamm. 22 Teams aus sechs Nationen gingen mit ihren 2-,3- und 4-Achsern in den Wettbewerb und meisterten diverse Geschicklichkeitsprüfungen mit einem simplen Ziel: die meisten Punkte zu erreichen.