Das Derby zwischen dem SSV Oberhochstatt und dem TSV 1860 Weißenburg (in Rot) stand jedenfalls beim Viertelfinale des U15-Baupokal-Wettbewerbs im Kreis Neumarkt/Jura besonders im Blickpunkt. Der gastgebende Tabellenführer der Kreisgruppe 4 wehrte sich mit viel Kampfgeist, musste sich jedoch mit 0:3 gegen den drei Klassen höher spielenden Bezirksoberligisten geschlagen geben und ist aus dem Rennen. Für die Weißenburger geht es dagegen am Montag, 1. Mai, in der Kreisendrunde um den Baupokal-Titel. Dafür haben sich auch der SV Rednitzhembach, der SC Feucht und der FC Neumarkt Süd qualifiziert. © Uwe Mühling