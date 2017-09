FC/DJK hat die Kreisliga-Spitze erobert

Weißenburger Sieg beim Derby in Solnhofen – SG gewann auswärts, TSG verlor - vor 24 Minuten

WEISSENBURG - Mit einem 2:0-Sieg bei der TSG Solnhofen hat der FC/DJK Weißenburg die Tabellenspitze der Fußball-Kreisliga Süd erobert. Die Elf von Trainer Ekrem Soy profitierte dabei vom 2:2-Unentschieden des bisherigen Spitzenreiters TSV Meckenhausen beim SV Barthelmes­aurach, der nun auf Rang zwei steht.

Skeptische Blicke: Die Solnhofener Zuschauer – unter anderem Fabian Eberle – sahen TSG-Angriffe, die zu unkonzentriert abgeschlossen wurden. Am Ende unterlag der Tabellenletzte dem neuen Spitzenreiter FC/DJK mit 0:2. © Rainer Heubeck



Skeptische Blicke: Die Solnhofener Zuschauer – unter anderem Fabian Eberle – sahen TSG-Angriffe, die zu unkonzentriert abgeschlossen wurden. Am Ende unterlag der Tabellenletzte dem neuen Spitzenreiter FC/DJK mit 0:2. Foto: Rainer Heubeck



In der Erfolgsspur blieb auch die SG Ramsberg/St. Veit, die bei der DJK Limes in Titting mit 2:1 die Punkte entführte. Eine bittere Niederlage musste die TSG Ellingen beim Mitaufsteiger TSV Röttenbach einstecken. Die Ellinger rutschten damit wieder auf einen der beiden Relegationsränge zurück. Schwierige Zeiten durchlebt derzeit die TSG Solnhofen, die noch immer auf den ersten Saisonsieg wartet und nach der Niederlage gegen den FC/DJK weiterhin Schlusslicht der Kreisliga ist.

DJK Limes – SG Ramsberg/Veit 1:2

Die Gäste aus Ramsberg/St. Veit kamen nur sehr schwer in die Partie, zumal die DJK Limes stark presste und keinen geordneten Spielaufbau der Gäste zuließ. Mitte der ersten Halbzeit hatten die Tittinger drei sehr gute Möglichkeiten, die jedoch nicht genutzt wurden. Die verdiente Führung erzielte Limes dann in der 36. Minute. Nach einem verunglückten Schuss eines Tittingers stand Sebas­tian Gutmann frei vor SG-Rückhalt Johannes Naß und schob zum 1:0 ein. Bis zur Pause wurde die SG nur bei Standardsituationen gefährlich. Doch die Gäste kamen wie verwandelt aus der Kabine. Der inzwischen eingewechselte Pascal Wnendt sorgte für Belebung und war auch gleich am Ausgleich beteiligt.

Zuerst schickte er Dominik Seitz am Flügel, der sich im Zweikampf mit seinem Gegenspieler durchsetzte und weit auf Andi Lechner flankte, der überlegt und eiskalt zum 1:1 einköpfte (59. Minute). Das war wie ein Befreiungsschlag für die SG, die nun auch die Gastgeber unter Druck setzte. Nico Schwarzer schnappte sich einen langen Pass und war vor Limes-Torwart Markus Rutingsdorfer am Ball, der ihn klar von den Beinen holte. Den fälligen Strafstoß verwandelte SG-Torjäger Marco Böhm sicher zum 2:1 für die SG.

Danach entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Einen strammen Freistoß lenkte SG-Torwart Naß mit den Fingerspitzen an die Latte. Weite Bälle dominierten nun die Partie, und die SG vergab Chancen durch Joscha Minderlein, Nico Schwarzer und Adi Hobler. Limes konnte in der Schlussphase keinen der sechs Freistöße nutzen – dank einer stabilen SG-Defensive wurde der Auswärtssieg gesichert.

SG Ramsberg/St. Veit: Naß, Tobias Seitz, Dominik Seitz, Haueis, Egerer, Zottmann, Lechner, Toth, Schwarzer, Böhm, Minderlein (eingewechselt: Wnendt, Hobler, Wiedemann).

Solnhofen – FC/DJK Weißenburg 0:2

Die Weißenburger agierten im Spiel­aufbau sicherer und hatten vor allem einen starken Matthias Lehmeyer in ihren Reihen, der eine überragende Leistung zeigte. Die erste Chance hat­te der FC/DJK Weißenburg, als Andy Pfefferlein das leere Tor aus rund 50 Metern knapp verfehlte. In der 18. Minute machte er es dann besser.

Nach einer guten Kombination im Mittelfeld stand er frei und versenkte den Ball aus 20 Metern unhaltbar für TSG-Keeper Halit Aga im Tor. Die Weißenburger hatten weitere gute Möglichkeiten, doch auch Solnhofen versteck­te sich nicht, wenngleich die letzte Konsequenz vor dem FC/DJK-Tor fehlte. Florian Bunz traf mit einem Kopfball nur die Oberkante der Latte und Ali Mohammed Burka und Semir Muska vertändelten in aussichtsreichen Positionen.

Nach der Pause blieben die Weißenburger am Drücker, und nach einem schönen Spielzug war Andy Pfefferlein nur durch ein Foul zu bremsen. Beim Strafstoß scheiterte Manuel Tiringer am Pfosten. Erst in der 71. Minute entschied sich die Partie: Nach einer Diskussion zwischen TSG-Spieler Muska und Norbert Süss kam das bittere Ende in Form einer Gelb-Roten Karte, sodass die Solnhofener nur mehr mit zehn Mann agierten. Die Weißenburger nutzten das wenig später aus, als Tiringer auf Pfefferlein passte und dieser eiskalt zum 2:0 einschoss.

TSG Solnhofen: Aga, Wild, Gangl, Kopyto, Bunz, Onbasi, Alexander, Muska, Burka, Ismail-Retzep, Ott (eingewechselt: Werner, Zwahr, Kololli).

FC/DJK Weißenburg: Fabian Heckel, Unger, Florian Heckel, Daniel Heckel, Dollinger, Tiringer, Grünwedel, Lehmeyer, Schwenk, Pfefferlein, Rausch (eingewechselt: Funer).

TSV Röttenbach – TSG Ellingen 3:1

Die Partie begann für die Ellinger nach Maß: Bereits nach zwei Minuten brachte Daniel Riess die TSG mit einem Kopfball in Führung. In der Folge wirkten die Röttenbacher geschockt, doch die Ellinger konnten die sich ergebenden Chancen nicht nutzen. So traf auch Daniel Riess mit seinem Schuss nur die Latte. Der Alu-Knaller rüttelte die Röttenbacher wach und die Platzherren fanden besser in die Partie.

Vor der Pause sollte aber nichts Zählbares herausspringen, denn die beste Ausgleichschance wurde in der 36. Minute vergeben. Zehn Minuten nach dem Seitenwechsel gelang den Röttenbachern der Ausgleich. Nach einer schönen Flanke verwandelte Tobias Watzl frei stehend aus wenigen Metern zum 1:1. Nur eine Minute später wäre die Partie fast gedreht gewesen, doch Christian Ritzer verpasste eine Singer-Flanke knapp.

Eine Viertelstunde vor Ende fiel dann aber doch der Röttenbacher Führungstreffer. Eine Ecke bekamen die Ellinger nicht aus der Gefahrenzone, und Michael Werzinger staubte ab (74.). Vier Minuten später verhinderte Ellingens Schlussmann Patrick Herrmann gegen Werzinger einen höheren Rückstand. Kurz darauf war er aber erneut geschlagen. Ömer Tekten stellte nach einem schönen Spielzug den 3:1-Endstand und den ersten Saisonsieg sicher, zumal Ellingen nur noch mit zehn Mann agierte, nachdem Christian Löffler die Gelb-Rote Karte gesehen hatte.

TSV Röttenbach: Trost, Bührle, Serkan Er, Werzinger, Wechsler, Serdar Er, Sebastian Singer, Watzl, Schneider, Akif Er, Tekten (eingewechselt: Doganer, Ritzer, Maximilian Singer).

TSG Ellingen: Herrmann, Pfefferlein, Rill, Mehler, Fieltsch, Görken, Riess, Löffler, Dietze, Prohaska, Schaffrath (eingewechselt: Schütz, Auernhammer, Virduzzo).

Rainer Heubeck