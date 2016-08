FC/DJK: Heimsieg zur Kirchweih

Torreicher Weißenburger 4:3-Erfolg gegen SG Forchheim/Sulzkirchen - vor 32 Minuten

WEISSENBURG - Im zweiten Anlauf hat’s geklappt: Nach der Auftakt-Niederlage bei der DJK Limes hat der FC/DJK Weißenburg nun in der Fußball-Kreisliga Süd den ersten Saisonsieg eingefahren: Im Kirchweihspiel gegen den Aufsteiger SG Forchheim/Sulzkirchen setzte sich das Team von Trainer Martin Huber mit 4:3 durch.

Volle Strafraum-Action in einem torreichen Kreisliga-Spiel: Der FC/DJK Weißenburg (links Marc Dollinger) gewann knapp aber verdient mit 4:3 gegen den Aufsteiger SG Forchheim/Sulzkirchen (mehr Fotos: www.fupa.net/mittelfranken). Foto: Uwe Mühling



Das knappe Ergebnis spiegelt den Spielverlauf freilich nicht richtig wider, denn die Weißenburger waren bei brütender Hitze auf dem Sportplatz am Lehenwiesenweg über die gut 90 Minuten hinweg die klar überlegene Mannschaften. Der Erfolg hätte eigentlich höher ausfallen müssen, al­lerdings haperte es an der Chancenverwertung.

Das war schon in der Anfangsphase so, als die FC/DJKler mehrfach in aussichtsreicher Position verzogen beziehungsweise an SG-Torhüter Philipp Decker scheiterten. Es dauerte bis zur 28. Minute, ehe Jochen Schwenk mit einem Lupfer zum 1:0 den Bann brach.

Entscheidenden Anteil an dem Treffer hatte auch Andreas Pfefferlein, der zuvor Druck gemacht hatte, sodass der Torwart-Abpraller zu Schwenk kam. Die Gäste aus der Oberpfalz glichen in der 38. Minute bei einem ihrer wenigen Konter überraschend zum 1:1 aus. Torschütze war Martin Biehler. Allerdings gelang dem FC/DJK noch vor der Pause die erneute Führung, als Daniel Enzenhofer einen an Pfefferlein verursachten Foulelfmeter zum 2:1 verwandelte (43.).

Nach der Pause stellten die Hausherren die Weichen auf Sieg, als Jochen Schwenk in der 54. Minute nach feinem Zuspiel von Alexander Rottler auf 3:1 erhöhte. Während die Wei­ßenburger weitere Möglichkeiten vergaben, zeigten sich die Oberpfälzer – Forchheim und Sulzkirchen sind zwei Ortsteile von Freystadt – effek­tiver und verkürzten durch Roman Härtl nochmals auf 3:2. Die Entscheidung besorgte dann der eingewechselte Philipp Lang, der nach perfektem Querpass von Matthias Lehmeyer mit einer „Granate“ (so Trainer Hu­ber) zum 4:2 traf.

Die SG betrieb in der Nachspielzeit nochmals Ergebnis­kosmetik durch das 4:3 von Raffael Rinn, es blieb aber beim hochverdienten FC/DJK-Sieg, der auf der Kirchweih entsprechend gefeiert wurde.

FC/DJK Weißenburg: Fabian Heckel, Marc Dollinger, Unger, Daniel Heckel, Rieder, Enzenhofer, Tiringer, Rottler, Lehmeyer, Andreas

Pfefferlein, Schwenk (eingewechselt: Lang, Stettinger).



Uwe Mühling