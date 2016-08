FC/DJK im Kirchweihspiel, SG bei den „Meckis“

WEISSENBURG - Zwei Spiele am Samstag, fünf am Sonntag – so gestaltet sich das Wochenend-Programm in der Fußball-Kreisliga Süd.

Auftakt vor großer Kulisse: Die SG Ramsberg/St. Veit (links Michael Huf) startete zuletzt vor 300 Zuschauern mit einem 3:0 gegen den SV Wettelsheim (rechts Robin Bosch). Heute gastiert der Auftakt-Tabellenführer in Meckenhausen. © Mühling



Einen Doppelvergleich zwischen den Altkreisen Jura und Neumarkt gibt es heute Nachmittag, wenn der FC/DJK Weißenburg die SG Forchheim/Sulzkirchen empfängt (15.00 Uhr) und die SG Ramsberg/St. Veit beim TSV Meckenhausen zu Gast ist (16.00 Uhr). In beiden Spielen stehen sich jeweils zwei Verlierer sowie zwei Gewinner des Auftakt-Spieltages gegenüber.

Der FC/DJK Weißenburg lag nach indiskutabler erster Halbzeit am Mittwochabend schon mit 0:3 bei der DJK Limes hinten. Die folgende Aufholjagd reichte nur noch zum 2:3, sodass die Elf von Trainer Martin Huber punktlos blieb. Gleiches gilt für die SG Forchheim/Sulzkirchen, die am Sonntag gegen die TSG Solnhofen etwas unglücklich durch ein 1:2 in der Nachspielzeit verlor.

Nun wollen beide Teams natürlich punkten, wobei der Ex-Bezirksligist aus Weißenburg als Favorit gegen den Aufsteiger aus Forchheim und Sulzkirchen (zwei Ortsteile von Freystadt in der Oberpfalz) ins Spiel geht. Zusätzliche Motivation ziehen die FC/DJK-Fußballer aus der aktuell laufenden Kirchweih – wer will am Abend schon als Verlierer ins Festzelt ein­ziehen?

Für die DJK am Ball: Die Spielleiter Daniel Börlein (links) und Christian Wachter (rechts) bilden zusammen mit dem neuen Trainer-Duo Marco Benzinger (2. v. li.) und Christian Schlund (2. v. re.) das Stopfenheimer Führungsquartett in der neuen Saison der Fußball-Kreisliga Süd. © Mühling



Ebenfalls heute Nachmittag muss die SG Ramsberg/St. Veit beim TSV Meckenhausen ran. Auch hier handelt es sich um ein aus Sicht der Jura-Vereine unbeschriebenes Blatt. Zur Vorsicht mahnt SG-Trainer Andreas Lechner aber allemal, nicht zuletzt aufgrund des 2:1-Auswärtserfolges der „Meckis“ am vergangenen Sonntag im Derby beim TSV Heideck. Allerdings haben auch die Ramsberg-Veiter gewonnen und sich mit ihrem 3:0 im Eröffnungsspiel gegen den SV Wettelsheim gleich an die Tabellenspitze gesetzt. Dort würde die SG gerne bleiben.

Weil man die neu formierte Kreisliga Süd noch ein wenig kennenlernen muss, gibt es auch für Meckenhausen eine kurze Lagebeschreibung: Es handelt sich um einen Ortsteil der Stadt Hilpoltstein im Landkreis Roth und damit also noch in Mittelfranken. Der TSV Meckenhausen war letzte Saison Siebter in der damaligen Kreisliga Ost (direkt gefolgt vom TSV Freystadt und vom TV Hilpoltstein).

Zu den fünf Sonntagsspielen gehört die Partie der TSG Solnhofen, die nach dem Abstieg aus der Bezirksliga nun ihre Kreisliga-Heimpremiere fei­ert, und zwar um 15.00 Uhr gegen den TSV Heideck. Die Truppe des neuen Trainer-Duos Konstantin Bilinski und Christoph Zwahr geht mit ihrem Auftakterfolg im Rücken ins Spiel, während die Heidecker um den neuen Coach Jürgen Prüßner nach ihrer Niederlage schon ein wenig unter Zugzwang stehen.

Ebenfalls sein erstes Heimspiel bestreitet der SV Wettelsheim, und zwar am Sonntag um 15.00 Uhr gegen den letztjährigen Mitaufsteiger DJK Pollenfeld. Beide Teams schlossen in der Vorsaison im Mittelfeld ab – der SVW wurde Siebter, die DJK Sechster. Ins neue Spieljahr erwischten beide Teams unterschiedliche Starts: Während die Wettelsheimer eine 0:3-Nie­derlage in Ramsberg hinnehmen muss­ten, schafften die Pollenfelder ein 4:3 gegen Cronheim.

Die DJK Stopfenheim muss morgen zur gleichen Zeit in der Oberpfalz antreten und lernt nach dem 2:2 der Vorwoche gegen Hilpoltstein nun mit dem TSV Freystadt ein weiteres neues Team der Liga kennen. Die Freystädter sind mit einem 3:1-Sieg beim TSV Spalt bestens aus den Startlöchern gekommen und haben sich hinter Ramsberg/Veit auf dem zweiten Platz eingenistet. Mit Jürgen Schmid (34) haben die Oberpfälzer einen neuen Trainer, der in der Jugend bereits beim FC Bayern München und später bei den Herren unter anderem für Jahn Regensburg gespielt hat.

In Stopfenheim stehen gleich zwei neue Leute am Ruder: Marco Benzinger und Christian Schlund – beide aus dem eigenen Verein – trainieren mit Unterstützung der Spielleiter Daniel Börlein und Christian Wachter das DJK-Team, das sich zuletzt noch die Butter vom Brot nehmen ließ und nach einer 2:0-Führung „nur“ 2:2 gegen Hilpoltstein spielte. Ein Unentschiedenist jetzt auch das Minimalziel in Freystadt, wo unter anderem der frühere Rother SpVgg-Torjäger Oliver Überall spielt und zuletzt beim Auftakt auch traf.

