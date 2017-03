Feier für 66 "Neudeutsche" in Weißenburg

Landrat hatte zum Empfang geladen - vor 38 Minuten

WEISSENBURG - Iwona Sokolowska-Kress ist in Polen geboren, ist jetzt aber formell eine Deutsche. Zwei Gründe veranlassten sie zur Einbürgerung in der Bundesrepublik: erstens die Heirat mit ihrem deutschen Mann und zweitens ihre Kindheit und Jugend in Oberschlesien: „In meinem ganzen Haus sprachen wir nur Deutsch. Als ich in die Schule kam, musste ich Polnisch erst lernen. Es war immer ein Leben in zwei Welten – zu Hause und Arbeit. Jetzt, als deutsche Staatsbürgerin, fühle ich mich endlich angekommen.“

Neue deutsche Staatsbürger: Insgesamt 66 Menschen mit ausländischem Pass wurden im vergangenen Jahr im Landkreis eingebürgert. Im Landratsamt wurden die „frischgebackenen“ Deutschen offiziell empfangen. © Mühlöder



Neue deutsche Staatsbürger: Insgesamt 66 Menschen mit ausländischem Pass wurden im vergangenen Jahr im Landkreis eingebürgert. Im Landratsamt wurden die „frischgebackenen“ Deutschen offiziell empfangen. Foto: Mühlöder



Und das quasi mit amtlichen Siegel. Jedes Jahr erhalten zahlreiche ausländische Mitbürger des Landkreises Weißenburg-Gunzenhausen formal die deutsche Staatsbürgerschaft. Damit das „Deutschsein“ sich nicht nur auf das Papier beschränkt, sondern auch kulturell greift, lud das Landratsamt Weißenburg-Gunzenhausen jetzt erstmals zu einer Einbürgerungsfeier.

Neben der gebürtigen Polin traf im Landratsamts-Foyer ein kulturell bunt gemischter Haufen aufeinander. Menschen aus Kuba, Sri Lanka,

Bulgarien und vielen weiteren Ländern hatten sich für eine deutsche Staatsbürgerschaft entschieden und diese erhalten. Aus anfangs zurückhaltenden Gesprächen entwickelten sich im Lauf des Nachmittags bei Buffet und Getränken angeregte Kon­versationen und ein spannender Austausch über verschiedene Lebensgeschichten und die Wege nach Deutschland.

66 wurden eingebürgert

Im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen erhielten im vergangenen Jahr insgesamt 66 Menschen die deutsche Staatsbürgerschaft. Dabei sind die Nationalitäten der Eingebürgerten breit gefächert. 27 verschiedene Nationalitäten befinden sich unter den Neu-Deutschen.

Landrat Gerhard Wägemann lobte bei seiner Begrüßung den besonderen Integrationswillen der anwesenden Bürger und erinnerte daran, dass der erworbene deutsche Pass auch bedeute, sich kulturell verbunden zu fühlen und die Werte der freiheitlichen demokratischen Grundordnung zu achten und zu schützen. Gerade in der heutigen Zeit seien Toleranz, Gleichberechtigung und Gewaltenteilung „sehr wichtig“.

Zwei Kinder wurden hier geboren, das älteste ist nun auch eingebürgert: die Familie Ljiko aus dem Kosovo mit Landrat Gerhard Wägemann. © Mühlöder



Zwei Kinder wurden hier geboren, das älteste ist nun auch eingebürgert: die Familie Ljiko aus dem Kosovo mit Landrat Gerhard Wägemann. Foto: Mühlöder



Für viele war der Weg zur deutschen Staatsbürgerschaft jedoch kein ein­facher. Tahir Ljiko aus dem Kosovo beschrieb ihn als „Prozess gespickt mit viel Geld und Ärger“. In die Länge gezogen hat den Prozess dabei nicht die deutsche Bürokratie, sondern die zuvor notwendige Abmeldung aus der Heimat, nämlich aus dem Kosovo und Serbien.

Derartige Probleme würden immer häufiger auftreten, bestätigte Artur Berk, Leiter der Ausländerbehörde des Landkreises Weißenburg-Gunzenhausen, man habe aber keinerlei Einfluss auf Beschleunigung, einige Staaten würden „scheinbar willkürlich Abmeldungsanträge ablehnen“.

Im Fall von Tahir Ljiko und dessen Familie hat die Einbürgerung letztendlich doch funktioniert – nach zwei Jahren Geduldsprobe. Kulturell fühle er sich aber ohnehin schon viel länger mit den Deutschen verbunden: 1993 hat ihn sein Onkel adoptiert und nach Deutschland gebracht. An seine erste Begegnung mit den neuen Mitbürgern kann er sich immer noch klar erinnern: der erste Schultag in der Senefelder-Schule in Treuchtlingen. „Ich habe damals kein Wort verstanden, also hat die Lehrerin andere fremdsprachige Kinder zur Übersetzung ins Zimmer geholt“, erinnert sich der dreifache Familienvater und Ehemann. „Die Menschen wollten mich verstehen, von Beginn an, das bewirkt, dass man sich wohlfühlt.“

„Sie waren mir sympathisch“

Genau wie die Familie Ljiko leben viele der frisch Eingebürgerten schon jahrelang in Deutschland oder er­blickten hier das Licht der Welt. So auch Biranavan Udayakamor und sein jüngerer Bruder Braveen. Hier geboren und aufgewachsen, haben sie nun auch die deutsche Staatsbürgerschaft erlangt. Genau wie ihr Vater Udayagakumor Thangavelayutham, der 1995 sein Heimatland Sri Lanka aufgrund des Bürgerkriegs verließ. Warum er Deutschland ausgewählt hat? „Ich habe früher in Sri Lanka als Buchhalter gearbeitet, dort hatten wir ständig geschäftlich Kontakt mit Deutschen, sie waren mir sympathisch.“ Seine Frau hat den Einbürgerungstest beim ersten Versuch leider nicht bestanden, die nötige Sprachkenntnis von B1 wurde ihr zum Verhängnis.

Der Prozess der Einbürgerung sei für keinen der Beteiligten einfach und schnell, erklärte Werner Eckerlein von der Abteilung Personenstands- und Ausländerwesen des Landratsamtes. Die Antragsteller haben neben dem Sprachniveau eine ganze Reihe von Voraussetzungen zu erfüllen, darunter unter anderem ein achtjähriger gewöhnlicher und rechtmäßiger Aufenthalt in Deutschland, Kenntnisse über die freiheitliche und demokratische Grundordnung, die Finanzierung des Lebensunterhalts aus eigenen Mitteln und das Bestehen eines Einbürgerungstests.

Die Organisatoren der ersten Einbürgerungsfeier des Landkreises zeigten sich am Ende der Veranstaltung sehr zufrieden und kündigten an, dass es sich dabei um keine einmalige Angelegenheit handeln wird. Den „frischen“ Staatsbürgern des Landkreises wünschte Wägemann, dass sie diesen großen Integrationsschritt niemals bereuen werden.

Mühlöder