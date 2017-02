Feiert Kammerbauer mit einem Heimsieg rein?

RAITENBUCH/NÜRNBERG - Patrick Kammerbauer wird am Samstag 20 Jahre alt. Das schönste Geburtstaggeschenk hat sich der junge Profi in Diensten des 1. FC Nürnberg bereits eine Woche zuvor selbst gemacht: Er hat beim 3:2 in Heidenheim sein erstes Zweitliga-Tor erzielt.

Premierentreffer und Party! Auch gegen Braunschweig würde Patrick Kammerbauer gerne wieder vergleichbar jubeln. Foto: Sportfoto Zink / WoZi



Einst, als Kammerbauer noch für seinen Heimatverein DJK Raitenbuch in der Jugend kickte, schoss er Tore am laufenden Band. Gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder David wurden die Gegner reihenweise demontiert und meist mit einer zweistelligen Packung nach Hause geschickt. Seit dem Wechsel an den Valznerweiher im Jahr 2007 sind die Treffer verständ­licherweise - nicht zuletzt positionsbedingt - weniger geworden. In der abgelaufenen Saison in der U19-Bundesliga hatte der Defensivspieler immerhin noch dreimal getroffen, zuletzt gegen den Nachwuchs der Heidenheimer.

"Immer etwas Besonderes"

Der Verein aus dem Osten Baden-Württembergs scheint ihm also zu liegen, denn nun hat er auch gegen die Profimannschaft eingenetzt. Umso mehr freute sich Patrick Kammerbauer nun über seinen Premierentreffer im Profifußball vor 13.300 Zuschauern auf der Ostalb. "Für mich ist es immer etwas Besonderes, vor so einer Kulisse von Beginn an auflaufen zu dürfen. Und mein Tor freut mich wirklich. Ich habe einfach draufgehalten als ich im Sechzehner Platz hatte, und ich habe den Ball auch ganz gut getroffen", beschrieb er die Szene in der 68. Minute, die zum zwischenzeitlichen 2:1 führte.

Nach einem Einwurf auf der rechten Seite spielten zunächst Tobias Kempe und Kevin Möhwald einen Doppelpass, ehe Möhwald auf Kammerbauer prallen ließ. Der Youngster vom Jura ließ mithilfe eines weiteren Doppelpasses mit Hanno Behrens dann einen Heidenheimer Abwehrspieler aussteigen und hatte 14 Meter vor dem Tor plötzlich freie Schussbahn ins lange linke Eck - dorthin schlenzte der jüngste Clubspieler im Kader mit einem herrlichen Linksschuss dann auch den Ball.

ARD-Reporter Bernd Schmelzer schwärmte in der Sportschau geradezu von Kammerbauers Schusstechnik und nannte ihn einen "Super-Ersatz" für Kapitän Miso Brecko. Dieser hatte sich in der Vorwoche bei der 1:2-Niederlage gegen Dynamo Dresden einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen.

Schon damals übernahm Kammerbauer in der letzten halben Stunde dessen Part als Rechtsverteidiger und ihm wurde anschließend eine starke Leistung attestiert. Nun bekam der U20-DFB-Nationalspieler von Trainer Alois Schwartz zum zweiten Mal in dieser Saison das Vertrauen für die Startformation geschenkt.

Aber nicht nur wegen des Tores, sondern mit einer grundsoliden Leistung hat Patrick Kammerbauer die Chance genutzt und sich für weitere Einsätze in der ersten Elf empfohlen. Er überzeugte sowohl in der Defensive als auch in der Offensive. Und auch die Statistik konnte sich sehen lassen: Nach Möhwald (66) und Behrens (65) hatte Kammerbauer die drittmeisten Ballbesitzphasen des 1. FCN. Auch brachte er die drittmeisten Pässe an den Mann. "Er steht ganz anders auf dem Feld als noch vor einem Dreivierteljahr", findet sein Coach.

Party nach der Party?

Es wäre also keine große Über­raschung, wenn der talentierte Nachwuchsspieler am Freitag (18.30 Uhr) im Heimspiel gegen den Tabellendritten Eintracht Braunschweig von Beginn an auf dem Platz stehen würde. Wegen seines Premierentreffers hat er der Mannschaft bislang übrigens noch nichts ausgeben müssen. "Wenn das aber Standard ist, dann mache ich das natürlich gerne", sagt Patrick Kammerbauer.

Vielleicht kann er das auch Freitag nach einem weiteren Sieg und mit einer Feier in seinen Geburtstag hinein verbinden. Recht wäre es den Nürn­bergern allemal, denn sie wollen die 1:6-Klatsche des Hinspiels vergessen machen.

Norbert Dengler