Traditionell fand am Sonntagabend im Weißenburger Bierzelt das Steinheben statt. Die Teilnehmer müssen dabei einen 210 Kilogramm schweren Stein aus einer Halterung im Boden ziehen. Es winkt nicht nur ein Pokal, sondern oben drauf noch eine Siegerprämie von 300 Euro.

Sehenswerter Boxsport im Festzelt: Gut 1100 Besucher lockte das der internationale Vergleichskampf zwischen dem BC Weißenburg und dem BC Wladimir Moskau an. Die Rekordkulisse erlebte zehn technisch hochklassige Fights auf Augenhöhe. Am Ende gewannen die Gastgeber mit ihrer Bayernauswahl mit 17:13. Als Stargast war der frühere Weltmeister Graciano „Rocky“ Rocchigiani dabei, der in einem Interview Rede und Antwort stand, für Erinnerungsfotos posierte und Autogramme schrieb.