Die Weißenburger feierten mit dem Verein Historisches Weißenburg und dessen Feuergauklern im Stadtgraben, im Römischen Weingarten am Museumsplatz, sowie mit den Bands "Mike and friends" in der Luitpoldstraße und "Hob nou" am Marktplatz. Am Samstag hieß es dann auf der Cancun-Bühne "Weißenburg sucht das Supertalent" und im Stadtgraben zog der Schweppermann samt Gefolge ein. © Robert Renner