Feuerwerk zur Kirchweih wird wohl stattfinden

Große Trockenheit bringt Probleme mit sich - vor 1 Stunde

WEISSENBURG - Es kommt nicht so oft vor, dass man beim Weißenburger Kirchweihausschuss auf Regenwetter hofft, in dem Jahr ist es so. Denn das Feuerwerk zum Abschluss der Kirchweih stünde ansons­ten wegen der Trockenheit zur Disposition. In Neumarkt und Altdorf waren die Feuerwerke aus diesem Grund zuletzt abgesagt worden.

Glitzernder Abschluss für die Kirchweih: Das Feuerwerk gehört dazu, in diesem Jahr macht sich der Kichweihausschuss allerdings Gedanken wegen der Trockenheit. Vermutlich sorgt aber Regen am Wochenende für Entspannung. © WT-Archiv



„Das war schon Thema bei uns, aber jetzt schaut es ja so aus, dass es zum Wochenende schlechteres Wetter gibt und regnet“, stellte Kirchweihausschussvorsitzender Andre Bengel fest. Mit einem ergiebigen Regenschauer am Freitag oder am Sonntag sollte das Feuerwerk dann in jedem Fall durchführbar sein. Bengel: „Wenn es nicht regnet, dann setzen wir uns am Sams­tag noch mal zusammen und entscheiden das. Klar ist, wenn die Feuerwehr Bedenken hat, dann ist das keine Fra­ge, dann machen wir das nicht.“

Bei der Feuerwehr sieht man die Sache derzeit gelassen und verweist ebenfalls aufs Wetter und das städtische Ordnungsamt, das in dem Fall zuständig sein. Dessen stellvertretender Leiter Jochen Belz gab sich gegenüber unserer Zeitung ebenfalls zuversichtlich. Die Feuerwehr sei bei dem Feuerwerk vor Ort, und es bestehe im Umfeld des Sportplatzes an der Wiesenstraße, von wo aus das Feuerwerk gezündet wird, keine direkte Brand­gefahr. Aus Sicht der Stadt stehe das Feuerwerk im Moment nicht zur Dis­kussion.

Anders in Neumarkt, wo Oberbürgermeister, Feuerwehr-Kommandant und Ordnungsamts-Chef sich am Montag kurzfristig zu einer Absage für den Abend durchrangen. Man hatte konkrete Bedenken, was die Brandgefahr umliegender Wiesenfläche und Böschungen betraf. In Zirndorf dagegen ging das Feuerwerk über die Bühne. Dort hatte allerdings die Feuerwehr umliegende Flächen vorher kräftig gewässert.

Jan Stephan