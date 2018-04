Final-Countdown: VfL Treuchtlingen erwartet den Spitzenreiter

Gäste aus Oberhaching können am Samstag, 21. April, ab 18 Uhr den Meistertitel perfekt machen - vor 1 Stunde

TREUCHTLINGEN - Alles andere als ein gemütlicher Saisonausklang steht am Samstag bei den VfL-Baskets auf dem Plan: Die Treuchtlinger haben zum Abschluss der erfolgreichen Spielzeit 2017/2018 vielmehr noch einmal ein echtes Topspiel und einen sportlichen Leckerbissen zu bieten. Der Tabellendritte erwartet den Spitzenreiter TSV Oberhaching, für den es in der Turnhalle der Senefelder-Schule im Fernduell mit den punktgleichen Rockets Gotha II um die Meisterschaft geht. Alle Zuschauer aufgepasst: Beginn ist bereits um 18 Uhr, weil am letzten Spieltag alle Partien gleichzeitig ausgetragen werden müssen.

Beste Defensive gegen beste Offensive: Beim Hinspiel (unser Bild) setzte sich der TSV Oberhaching (in Gelb) mit 93:83 gegen Treuchtlingen durch. Nun wollen die VfL-Baskets den Spieß umdrehen. © Bastian Mühling



Beste Defensive gegen beste Offensive: Beim Hinspiel (unser Bild) setzte sich der TSV Oberhaching (in Gelb) mit 93:83 gegen Treuchtlingen durch. Nun wollen die VfL-Baskets den Spieß umdrehen. Foto: Bastian Mühling



Mit bislang 19 Siegen haben die Treuchtlinger im neunten Jahr ihre beste Saison in der 1. Regio gespielt. „Diese Saison können wir heute noch mit einem guten Spiel krönen“, unterstreicht Trainer Stephan Harlander. Die VfL-Baskets stehen mit 38 Punkten auf Rang drei hinter dem Führungsduo Oberhaching/Gotha (je 44). Nach vorne geht zwar nichts mehr für die Altmühltaler, doch den dritten Rang und damit die beste Platzierung aller Regio-Zeiten könnte man mit einem Sieg sichern. Bei einer Niederlage könnte es hingegen auf Platz fünf runtergehen.

Doch für Stephan Harlander zählt die Tabellenkonstellation nicht. „Das spielt für mich keine Rolle, denn heute geht es ausschließlich darum, unserem Publikum zu zeigen, dass wir alle zusammen der VfL sind. Es zählt der Anstand und die sportliche Bereitschaft, noch einmal alles reinzuhauen. Es geht um die Ehre“, sagt der Coach, wohlwissend, dass es durchaus ein wenig pathetisch klingt. Auch Kapitän Stefan Schmoll verspricht im Namen der Mannschaft: „Wir werden noch einmal alles geben.“

Ob es im Endeffekt reichen wird, bleibt abzuwarten, denn die „Tropics“ aus Oberhaching haben eine „starke und unglaublich routinierte Mannschaft“, wie Harlander findet. „Sie sind auf allen Positionen doppelt besetzt und spielen nochmal für ein großes Ziel – nämlich die Meisterschaft.“ Bester Werfer der Tropics ist deren Kapitän Moritz Wohlers (im Schnitt 13,6 Punkte), gefolgt von Peter Zeis (12,5), der fast schon einmal in Treuchtlingen gelandet wäre, und John Boyer (12,2). Die Qualitäten des Tabellenführers bekamen die VfL-Korbjäger auch selbst bei der 83:93-Niederlage in Oberhaching zu spüren.

Damals, kurz vor Weihnachten, lieferten die Treuchtlinger eine ihrer schlechteren Leistungen ab, wollen am Samstagabend aber zeigen, dass sie es weitaus besser können. Es wird auch spannend sein zu sehen, wie das Duell des besten Angriffs (der VfL erzielt im Schnitt 89,2 Punkte) gegen die beste Abwehr (Oberhaching kassiert im Schnitt nur 72 Zähler) ausgeht.

19 der letzten 20 Spiele konnten die Tropics gewinnen und haben die Meis­terschaft selbst in der Hand. Sie stehen vor dem größten Erfolg der Vereinsgeschichte. Das war vor fünf Jahren schon einmal so: Damals verspielten die Oberbayern allerdings am letzten Spieltag in Treuchtlingen den Titel und damit den Aufstieg in die 2. Bundesliga ProB. Wohl auch deshalb haben die Gäste ordentlich Respekt vor dem VfL: Sie stehen nach eigenen Worten vor einer „Herkulesaufgabe im Hexenkessel der Senefelder-Schule“.

Denn: „Der VfL Treuchtlingen gehört seit Jahren zu den Spitzenteams der Regionalliga Südost. Mit Stephan Harlander hat der Gastgeber den bes­ten Trainer der Liga an der Seitenlinie und ein Publikum, das die Truppe stets zu Höchstleistungen treibt“, schreibt Oberhaching in seinem Vorbericht. Darin kommt auch die Wertschätzung für die VfL-Truppe um das Top-Werferduo Tim Eisenberger (Schnitt 21,2 Punkte) und Stefan Schmoll (19,8) zum Ausdruck.

Alles in allem bietet das letzte Saisonspiel eine „tolle Konstellation“, wie Stephan Harlander unterstreicht. „Jeder, der den VfL mag, muss kommen“, findet der Treuchtlinger Coach, der personell aus dem Vollen schöpfen kann. Auch die Oberhachinger um ihren Trainer Mario Matic (ehemals Giants Nördlingen) werden viele Anhänger mitbringen, denn erstmals in der Vereinsgeschichte reisen sie mit einem Fanbus an. In der „Sene“ wird alles bestens vorbereitet sein. Stefan Schmoll – zugleich Abteilungsleiter der VfL-Baskets – dankt schon vorab dem Verein, dem gesamten Organisationsteam sowie allen Helferinnen, Helfern und Fans für die Unterstützung in der gesamten Saison sowie beim großen „Finale“ heute Abend ab 18 Uhr.

Der VfL-Kader: Stefan Schmoll, Tim Eisenberger, Claudio Huhn, Simon Geiselsöder, Florian Beierlein, Arne Stecher, Jonathan Schwarz, Kevin Vogt, Jonathan Pospiech, Luca Wörrlein, Moritz Schwarz, Tobias Hornn.

Uwe Mühling