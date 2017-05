Fitnessgeräte für Senioren

Neues Angebot im Weißenburger Stadtpark - vor 1 Stunde

WEISSENBURG - Der Stadtgarten-Park ist weiter aufgerüstet worden. Ein neues Senioren-Fitnessgerät wurde den bereits bestehenden hinzugefügt. Zudem soll noch in diesem Jahr ein Baumhaus für Kinder in dem kleinen Park zwischen Eichstätter und Niederhofener Straße entstehen.

Drei Fitnessgeräte speziell für Senioren: Oberbürgermeister Jürgen Schröppel und Mitglieder des Seniorenbeirats nahmen die neuen Trainingsgeräte im Stadtpark an der Dr.-Doerfler-Straße in Augenschein. © Jan Stephan



Der Stadtgarten ist ein kleines, aber zunehmend feines Parkgebiet in Steinwurfweite zur Altstadt. Verblüffend ist allerdings, dass nur wenige die Anlage kennen. Selbst gebürtige Weißenburger müssen erst mal nachdenken, wo dieser Stadtgarten eigentlich ist. Das immerhin könnte sich bald ändern, denn das Areal an der Dr.-Doerfler-Straße ist bereits ordentlich aufgewertet worden und wird das auch in näherer Zukunft noch.

Zunächst ging die Stadt den Spielplatz an und stattete ihn grundlegend mit neuen Geräten aus – samt Slack­line, Bolzplatz und Weidentipi – nun setzte man auch am anderen Ende des Altersspektrums ein Angebot. Denn im Stadtgarten können nun nicht nur die Kleinen spielen, sondern sich auch die Senioren fit halten. Mit der jüngs­ten Neuanschaffung stehen nun drei Trainingsgeräte zur Verfügung, um verschiedene Muskelgruppen zu trainieren, die für Stabilität und Beweglichkeit des Körpers wichtig sind.

„Die Geräte haben eine Vorgeschichte“, stellte Weißenburgs Oberbürgermeister Jürgen Schröppel beim Ortstermin fest. Tatsächlich standen zwei von ihnen nämlich ursprünglich mal direkt neben dem Eingang des Marktkaufs in Weißenburg. Das gab im Nachgang ein paar Diskussionen über Haftungsfragen, vor allem aber wurden die Geräte wenig genutzt.

Wer will schon an seiner Fitness arbeiten, während halb Weißenburg auf dem Weg zum Einkauf an ihm vorbeimarschiert. „Ich denke, hier passt das jetzt schon besser“, so der OB. Und auch der Seniorenbeirat der Stadt zeigte sich zufrieden mit der Lösung. Nun stehen drei Geräte zur Verfügung, an denen sich ältere Frauen und Männer fit halten können. Sie sind etwas abseits, unter Bäumen, auf einer Wiese untergebracht. „Im besten Fall können hier nun Oma oder Opa trainieren und dabei die Enkel im Auge behalten, die gegenüber spielen“, so der OB.

Awo spendete 10000 Euro

Anlass für den Ortstermin im Stadtgarten war eine Spende der Arbeiterwohlfahrt an die Stadt in Höhe von 10000 Euro. Die Summe wurde im Zuge der Fusion des Awo-Kreisverbandes Weißenburg-Gunzenhausen mit dem Roth-Schwabacher für die Zuwendung an die Stadt freigegeben.

Mit dem Geld konnte nun das neue Trainingsgerät angeschafft und aufgestellt und außerdem Fallschutzmatten um alle drei Standorte angebracht werden. Der Restbetrag von rund 2000 Euro steht dem Seniorenbeirat für eigene Projekte zur Verfügung. Derzeit befindet man sich unter anderem in Gesprächen mit den Stadtwerken, um mehr beschattete Sitzplätze im Freibad zu schaffen, die von Senioren besonders gern genutzt werden. Ein Teil der Summe könnte dafür genutzt werden.

Noch in diesem Jahr soll nach Auskunft der Stadt ein weiteres Highlight im Stadtpark hinzukommen. Ein Baumhaus soll auf dem Areal entstehen. Dann wäre der Spielplatz fertig saniert und man könnte sich mittel­fristig an die Erneuerung der nächsten Anlage machen. Laut Spielplatz­konzept wäre das der Spielplatz im Schießgraben. Der ist nicht unbedingt hübscher als die Anlage im Weißenburger Stadtgarten, allerdings aufgrund seiner Nähe zur Stadt erheblich frequentierter.

Jan Stephan