Flüchtlingssituation in Altmühlfranken hat sich beruhigt

Derzeit leben laut Statistik zu wenig Asylbewerber in Weißenburg-Gunzenhausen - vor 40 Minuten

WEISSENBURG - Vor ziemlich genau einem Jahr kündigte Landrat Gerhard Wägemann an, dass der Landkreis sein Limit bei der Aufnahme von Flüchtlingen erreicht habe. Inzwischen hat sich die Situation spürbar entspannt, auch wenn die Zahl der Asylbewerber gegenüber Februar diesen Jahres nur um etwa zehn Prozent zurückging. Doch es kommen kaum noch neue Flüchtlinge hier an. Und es gibt aktuell keine Notunterkunft mehr im Landkreis.

Verschiebungen: Wenn im Sommer die Asylbewerberunterkunft in der Nürnberger Straße in Weißenburg bezugsfertig ist, wird die Zahl der Flüchtlinge in Weißenburg-Gunzenhausen vermutlich nochmal deutlich nach oben gehen. © Renner



Die Turnhalle in Treuchtlingen kann wieder für ihren eigentlichen Zweck genutzt werden. Und auch die im ehemaligen Möbelmarkt in Pleinfeld-Mackenmühle eingerichtete Notunterkunft hat der Landkreis wieder geräumt. Die Halle, die die Stadt Gunzenhausen im Industriegebiet auf die Schnelle hochgezogen hat, steht seit Monaten leer. Es sind noch nicht einmal alle Restarbeiten erledigt worden, weil die Kapazitäten niemand mehr braucht. 200 Menschen könnten dort vorübergehend aufgenommen werden. Dass die Notunterkunft nicht gebraucht wird, hat mit dem Aufbau neuer Aufnahmeeinrichtungen zu tun, aber auch mit den deutlich niedrigeren Ankunftszahlen.

Wie sich die Flüchtlinge derzeit auf die Kommunen verteilen, zeigt die Grafik (mit angegeben ist der Stand vom Februar dieses Jahres zum Vergleich). © Katheder



Der Mietvertrag des Freistaats für die Halle in Gunzenhausen läuft bis Oktober 2017, bestätigte Bürgermeis­ter Karl-Heinz Fitz auf Anfrage unserer Zeitung. Er macht sich schon Gedanken über eine alternative Nutzung in der Zukunft. Unternehmen hätten Interesse bekundet, erklärte Fitz. Außerdem gebe es Gedankenspiele, die Halle als Ausweichquartier zu nutzen, wenn ab April die Stadthalle in Gunzenhausen saniert wird.

Kultur statt Flüchtlinge

Für die richtigen großen Veranstaltungen fehlten zwar Sanitärräume, doch für ein etwas kleineres Publikum wäre die Verlagerung durchaus denkbar, sagte der Bürgermeister. Immerhin hat Gunzenhausen beim Bau Wert auf eine solide Ausführung gelegt und keine Leichtbauhalle hingestellt, sondern ein massives Gebäude samt Isolierung. Fitz: „Da müssten wir gar nicht viel machen.“ Kultur statt Flüchtlinge.

903 Flüchtlinge betreut das Landratsamt derzeit. Das sind sowohl Flüchtlinge deren Asylverfahren läuft, als auch sogenannte Fehlbeleger, die bereits anerkannt sind, aber immer noch in einer der Unterkünfte wohnen, weil sie noch keine Wohnung gefunden haben. Die sonstigen anerkannten Asylbewerber erscheinen in der Statistik nicht mehr. Im Februar waren es noch rund 1000 Flüchtlinge, um die sich der Landkreis gekümmert hat. Die Zahl der Neuankömmlinge ist gering. „Wir sind vom Krisenmodus wieder zurück im Normalmodus“, sagt Sebastian Münch, der beim Landratsamt für die Unterbringung der Flüchtlinge zuständig ist.

Mittelfristig wird sich der Stand wieder erhöhen. Anfang 2017 kommt das Bonhoeffer-Haus in Kattenhochstatt als Unterkunft für 30 Menschen neu hinzu, im Sommer soll der Umbau der einstigen Bademodenfabrik in der Nürnberger Straße in Weißenburg abgeschlossen sein und Platz für bis zu 180 Menschen bieten. Weitere Vor­haben sind aktuell jedoch nicht öffentlich bekannt.

Rechtliche Vorgaben geändert

Wo immer möglich wurden in den vergangenen Monaten die sogenannten Beherbergungsbetriebe wieder aufgelöst, betonte Münch. In den Beherbergungsbetrieben ist die Unterbringung am teuersten. Sie wurden auch vor einem Jahr nur angemietet, wenn es keine Alternativen gab. Doch vor einem Jahr war die Not immens. In den Hochzeiten kam jede Woche ein ganzer Reisebus voller Menschen auf der Flucht in Altmühlfranken an. „Das sind jede Woche zehn Wohnungen“, hatte Münch die Zahl damals in ein Bild gegossen. Dementsprechend gab es eine ganze Reihe von Verträgen mit Beherbergungsbetrieben – und etliche laufen noch.

Der Landkreis trat damals als Vertreter des Freistaats vor Ort auf und mietete in dessen Namen die Unterkünfte an. Heute darf der Landkreis gar nichts mehr anmieten. Die gesetzlichen Vorgaben haben sich nicht nur in diesem Punkt geändert. Noch gibt es ein paar freie Kapazitäten und dann kommen noch die beiden Unterkünfte in Kattenhochstatt und in der Nürnberger Straße in Weißenburg hinzu. Mehr dürfte sich aber in absehbarer Zeit nicht tun, glaubt Münch.

Mit diesen zusätzlichen Kapazitäten kann Weißenburg-Gunzenhausen sein statistisches Minus ausgleichen. Denn nach dem Königsberger Schlüssel hätten im Oktober rein statistisch 220 Asylbewerber mehr im Landkreis leben müssen. „Aber das ist in allen Landkreisen in Mittelfranken ähnlich“, weiß Münch. „Nur die Städte liegen im Plus.“

