Flüchtlingsunterkunft Mitte bis Ende Juli bezugsfertig

Gemeinschaftsuntekrunft in der Nürnberger Straße ist noch nicht ganz fertig - vor 2 Stunden

WEISSENBURG - Wie es derzeit aussieht, wird sich die Belegung der neuen Asylunterkunft in der Nürnberger Straße noch etwas verzögern. Ursprünglich sollte die Immobilie seit April bezugsfertig sein, hieß es einmal. Angeblich sind bauliche Mängel der Grund für die Verzögerungen, machen Gerüchte derzeit die Runde. Die Regierung von Mittelfranken in Ansbach habe jedenfalls kein grünes Licht gegeben. Doch das ist so nicht ganz richtig . . .

Soll Mitte bis Ende Juli bezugsfertig sein: Die neue Flüchtlingsunterkunft in der Nürnberger Straße, die die Regierung von Mittelfranken von dem Augsburger Investor Cengiz Yaver für zehn Jahre mieten wird. Derzeit müssen noch kleinere Restarbeiten erledigt werden, damit die Genehmigung erfolgen kann. © Robert Renner



. . . denn bei der Abnahme der Gemeinschaftsunterkunft in der Nürnberger Straße, teilte die Pressestelle der Regierung von Mittelfranken auf Anfrage unserer Zeitung mit, wurden nur „kleinere Mängel“ festgestellt. Das sei bei derartigen Einrichtungen auch andernorts eher die Regel. Die Mängel seien aber „nicht gravierend“ und auch nicht die Ursache für die verzögerte Belegung. Nach Auskunft von Regierungssprecherin Karin Christ hätten beispielsweise teilweise die Fluchtwegbeschilderung gefehlt, oder es mussten noch vereinzelt Türschließzylinder ausgetauscht werden.

Der Grund, dass die Unterkunft noch nicht belegt werden kann, sei ein anderer: Es konnten noch nicht alle Küchen eingebaut werden, und die Beleuchtung im Gebäude sei noch nicht komplett montiert. Die Kücheneinrichtung sowie die Beleuchtungskörper würden derzeit noch vom Staatlichen Bauamt Ansbach beschafft. Die Verzögerungen sind nach Auskunft der Regierung in erster Linie auf das Ausschreibungsverfahren und die langen Lieferzeiten der Hersteller zurückzuführen.

Die Restarbeiten sollen aber schon bald abgeschlossen sein: „Wir gehen davon aus, dass die Belegung ab Mitte bis Ende Juli erfolgen kann“, so die Regierungssprecherin gegenüber unserer Zeitung. Wer in das ehemalige Barnert-Gebäude einzieht, ist aber noch immer ungewiss: „Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann noch nicht gesagt werden, mit welchen Personen die Gemeinschaftsunterkunft belegt wird.“

Eigentümer und Vermieter der Flüchtlingsunterkunft ist, wie berichtet, der Augsburger Investor Cengiz Yaver von „Bayern Real Estate“. Der hatte bei einem früheren Ortstermin angekündigt, er wolle in Weißenburg „die beste Unterkunft in der Region“ bauen. Aus diesem Grund baue er die ehemalige Bademodenfabrik gleich von Anfang an so, dass sie nach der Nutzung als Asylbewerberunterkunft ohne großen Aufwand für andere Nutzungen offen steht, zum Beispiel als Wohnanlage für Senioren.

Deshalb sind auch alle fünf Geschosse mit dem Aufzug erreichbar. Alle Zimmer und auch Bad und Küche sind barrierefrei, die Türen breiter und damit auch rollstuhlgerecht. Alle Wohneinheiten sind mit Bad und Küche ausgestattet. Im Untergeschoss gibt es ein Krankenzimmer, Ver­waltungs- und Gemeinschaftsräume sowie ein Spielzimmer für Kinder. Die Wohnungen haben unterschiedliche Grundrisse und Größen zwischen 28 und 157 Quadratmetern. Dies sind Drei-Zimmer-Wohnungen, es wird aber auch Zwei-, Vier- und Fünf-Zimmer-Unterkünfte für größere Familienverbände geben.

Betreuung durch Sozialarbeiter

Um die Betreuung der Flüchtlinge hat sich von Anfang an der Arbeitskreis „Weißenburg hilft“ Gedanken gemacht, der sich seit Monaten intensiv mit dem Thema beschäftigt und ein eigenes Organisations-Team gegründet hat. Inzwischen steht fest, dass zwei zusätzliche Asylsozialarbeiterstellen für die Unterkunft „Nürnberger Straße“ geschaffen werden. Die Sozialarbeiter wollen Dekanin Ingrid Gottwald-Weber zufolge die Menschen von Beginn an angemessen betreuen. Erfahrungsgemäß gebe es gerade am Anfang die größten Probleme.

Die Personalkosten der beiden auf ein Jahr befristeten Vollzeitstellen werden zu rund zwei Dritteln vom Staat aufgebracht. Das restliche Drittel der Personalkosten übernimmt zu gleichen Teilen die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Bayern und das Diakonische Werk Bayern. Knackpunkt waren hingegen die Sachkosten, für die die Kos­tenträger nicht aufkommen. Dafür musste eine Finanzierung vor Ort gefunden werden. Das Diakonische Werk Weißenburg-Gunzenhausen, bei der die Stellen zukünftig angesiedelt sind, hatte eine Kalkulation pro Vollzeitstelle von 10000 Euro pro Jahr vorgelegt, also ins­gesamt etwa 20000 Euro für beide Stellen.

In den vergangenen Monaten fanden zahlreiche Gespräche mit der Ver­waltungsspitze, Oberbürgermeister, Stadträten und dem Landratsamt statt, um die Deckung der Sachkosten auszuloten. Diakonie-Geschäftsführer Martin Ruffertshöfer führte die Verhandlungen weiter. So gab es ein Spitzentreffen mit Landrat, Oberbürgermeister, Dekanin und dem Diakonie-Geschäftsführer. Das Ergebnis des Treffens: Die Stadt Weißenburg und der Landkreis teilen sich die Sach­kosten: 16000 Euro schießt die Stadt Weißenburg zu, bis zu 5000 Euro der Landkreis. Der Antrag der Diakonie wurde im Januar im Weißenburger Stadtrat und im Kreisausschuss einstimmig verabschiedet.

Die Zuweisung der Flüchtlinge erfolgt durch die Regierung von Mittelfranken, die das Gebäude von Bayern Real Estate für zehn Jahre angemietet hat. Der Unternehmer hat bereits eine Flüchtlingsunterkunft in Lohr am Main in ähnlicher Größe realisiert und an den Bezirk Unterfranken vermietet. Yavers Vorzeigeprojekt steht dagegen in Fürstenstein bei Passau, wo im vergangenen Juli die ersten Flüchtlinge einzogen sind.

„Eine der hellsten und schönsten Flüchtlingsunterkünfte“, schrieb die Passauer Neue Presse damals. Yaver hofft, dass nach den Nachbesserungen letztlich auch in Weißenburg ein ähnlich positives Fazit gezogen werden kann.

Markus Steiner