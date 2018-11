Flusspegel in Altmühlfranken auf historischem Tiefstand

Der Grundwasserspiegel ist vielerorts an der Unterkante - vor 1 Stunde

WEISSENBURG/TREUCHTLINGEN - Die geringen Niederschläge im Sommer und Herbst wirken sich nicht nur auf die Flusspegel, sondern vor allem auch auf den Grundwasserspiegel aus. Die lang anhaltende Trockenheit führt derzeit auch hier in der Region zu historischen Tiefständen. Sowohl die Schwäbische Rezat als auch die Altmühl haben Pegelstände, den der Niedrigwasserdienst Bayern als „sehr niedrig“ kategorisiert und mit oranger Warnfarbe auf der Karte kennzeichnet.

Nicht viel mehr als ein Rinnsaal: die Schwäbische Rezat in Weißenburg an der Messstelle des Wasserwirtschaftsamtes Ansbach in der Nähe des Sportparks Rezataue. Momentan fließen dort nur 16 Liter pro Sekunde durch das gefasste Flussbett. Am 17. Oktober waren es sogar nur drei Liter pro Sekunde. © Markus Steiner



Konkret bedeutet das: Momentan fließen in der Rezat bei Weißenburg derzeit nur 16 Liter pro Sekunde. Der Fluss ist damit nicht viel mehr als ein Rinnsaal. Der ohnehin auch sonst nicht gerade reißende Fluss, der als am langsamsten fließender Fluss Deutschlands gilt, ist momentan nicht viel mehr als ein Rinnsaal. Die Einstufung „sehr niedrig“ bedeutet, dass die gemessenen Werte kleiner sind als das mittlere niedrigste Tagesmittel aller Jahre.

Dieter Krause vom Wasserwirtschaftsamt Ansbach sagte auf Anfrage der in Ansbach erscheinenden Fränkische Landeszeitung, dass aus seiner Sicht ein trockener Winter mit einem regenarmen Frühjahr 2019 katastrophal wäre: „Dann hätten wir nicht nur ein Trockenjahr, sondern ein Dürrejahr.“

Ihm zufolge sei die Gesamtsituation in diesem Jahr noch dramatischer als in den Trockenjahren 2003 oder 2015. In seiner gesamten beruflichen Laufbahn am Wasserwirtschaftsamt habe er in den vergangenen 30 Jahren noch keine derartige Trockenheit wie heuer erlebt. Krause zufolge könne man sich noch glücklich schätzen, dass der vergangene Winter so niederschlagsreich war, sodass die Grundwasserspeicher Anfang des Jahres gut gefüllt waren. Doch mittlerweile seien die Vorräte längst aufgebraucht.

Dem Wissenschaftler zufolge ist die Situation seit Wochen unverändert. Die vereinzelten Niederschläge, die es gab, seien nicht mehr als der sprichwörtliche Tropfen auf den heißen Stein. „Wir sind quasi seit mehr als

90 Tagen ohne Niederschlag“, fasst Krause die Situation zusammen. Was gravierende Folgen für die Flüsse hat. Vor allem in der Schwäbischen Rezat ist der momentane Abfluss besonders niedrig, weiß der Fachmann.

In den vergangenen Wochen wurden gleich mehrmals neue Niedrigstwerte gemessen. Wie zum Beispiel am 17. Oktober, als nur drei Liter pro Sekunde gemessen wurden. Der neueste Niedrigwert, der sich das Prädikat „sehr niedrig“ beim Niedrigwasserdienst Bayern verdient hat. Lang­fristig haben derartig niedrige Fluss­pegel und Niederschläge natürlich gravierende Auswirkungen auf die Wasserqualität: Wenn der Fluss nach wie vor die gleichen Abwässer aufnehmen muss, aber kein Frischwasser mehr nachkommt, ist es logisch, dass die Wasserqualität sinkt und die Schadstoffkonzentration steigt.

Insofern wundern sich auch die Experten des Wasserwirtschaftsamtes in Ansbach zurzeit, dass es noch nirgendwo zu einem Fischsterben gekommen sei. Krause: „Wir staunen selbst, dass die Fische mit der Situation so gut klarkommen.“ Auch andere Wasserorganismen hätten die lange Trockenheit bislang erstaunlich gut verkraftet. Der Wissenschaftler vermutet, dass das einen ganz simplen Grund hat: „Im Vergleich zu früher sind unserer Gewässer viel sauberer.“ Und damit auch toleranter für höhere Wassertemperaturen und längere Tro­ckenphasen.

Sehnsucht nach Regen

Dennoch sehnt man auch in der Ansbacher Behörde Niederschläge herbei, die den Namen auch verdienen würden. „Das ist der trockenste Sommer, den ich in meiner 30-jährigen Zeit am Wasserwirtschaftsamt erlebt habe“, sagt Krause. Von einem Klimawandel will der Experte derzeit noch nicht sprechen, weil ein heißer Sommer noch nicht als Klima-, sondern erst mal nur als Wetterkapriole gilt. Aber auch er glaubt, dass die Tro­ckenheit auch in unserer Region noch weiter zunehmen wird. Mit Folgen, die sich vor allem auch auf die Grundwasserspiegel auswirken werden: „Hier sind wir in vielen Bereichen bereits an der Unterkante.“



