"Fools Garden" spielen in Ellingen

ELLINGEN - Das Ellinger Gutsfest hat einen zweiten Headliner und zahlreiche weitere Künstler veröffentlicht. Neben Seiler & Speer werden am 21. Juli im Schatten der Ellinger Residenz nun auch Fools Garden auf der Bühne stehen. Außerdem sind The Toasters, Heischneida, Me & Reas oder Freiraum5 mit von der Partie. Das Festival wird von einem Poetry Slam mit überregionalen Teilnehmern und einer Kunstausstellung des Weißenburger Fotografen Jochen Wieland bereichert.

Landeten mit Lemon Tree einen Welthit, der in über 40 Ländern veröffentlicht wurde: Fools Garden ist Headliner Nummer zwei beim Ellinger Gutsfest. Das Festival will die Fürstliche Ökonomie am Ellinger Schloss bespielen. © Thorsten Wiggenfelder



Fools Garden ist der größte Name in der Riege an nun veröffentlichten Bands und Künstlern. Die Band hatte mit „Lemon Tree“ einen Welthit, gewann den Bambi, die Goldene Stimmgabel, einen Echo und tourte rund um den Erdball. Seitdem ist es etwas ruhiger geworden um die Rocker aus Baden-Württemberg. Ein Welthit woll­te ihnen nicht mehr gelingen, sie veröffentlichten aber kontinuierlich neue Alben und entwickelten ihr musikalisches Brit-Pop-Gewand weiter.

Und international ist Fools Garden immer noch unterwegs – immerhin wurde ihr Hit „Lemon Tree“ in mehr als 40 Ländern veröffentlicht. So standen sie etwa in Königsberg vor 100000 Zuhörern auf der Bühne. In Ellingen spielen sie in der Trio-Besetzung und bringen ihre neue Single mit, die im Juni erscheint und ein Vorgriff auf das neue Album im Oktober ist. Bei Seiler & Speer ist das schon im April erschienen. „Und weida?“ landete auf Platz eins der österreichischen Charts und stieg auch in Deutschland in den Top 30 ein. Das Austro-Barden-Duo bewies damit, dass der Hit „Ham kumst“ keine Eintagsfliege war.

Poetry Slam und Ausstellung

In einer Pressemitteilung wurden zudem weitere Bands und Künstler bestätigt, die am 21. Juli das Gelände der Fürstlichen Ökonomie am Ellinger Schloss bespielen sollen. Darunter etwa die New Yorker Ska-Legenden „The Toasters“, die eine der weltweit ältesten Bands dieses Genres sind. Außerdem kommen „Heischneida“angereist – ein wildes bayerisches Bandprojekt aus der Provinz, das wie eine Mischung aus La Brass Banda, Matthias Kellner und Joe Cocker klingt. Sie standen 2015 bereits beim Chiemsee Summer auf der Bühne.

Aus Nürnberg fahren Me & Reas die B 2 herunter, um in Ellingen auf der Bühne zu stehen. Sie haben grundentspannten Indie-Folk-Pop im Gepäck. Als weitere Bands mit von der Partie sind: Strabande, Freiraum5 und der DJ Moms Neub. Außerdem wird der Weißenburger Fotograf Jochen Wieland seine eindrucksvollen Kollodium-Fotografien erstmals in einer eigenen Ausstellung auf dem Gutsfest zeigen. Zudem organisieren die Weißenburger Poetry-Slam-Größen Martin Geier und Lilli Fallinski einen Dichterwettstreit mit prominenten Gästen der Szene. Mit dabei sind mehrere preisgekrönte Slammer.

Der Star des Festivals ist neben dem künstlerischen Programm aber auch das Areal selbst. „Der Ökonomie-Komplex des Ellinger Schlosses bietet großes Ambiente und wird für einen Abend zu einem Kultur- und Weggehquartier der besonderen Art“, schreiben die Veranstalter in einer Pressemitteilung. Historische Pferdeställe, fürstliche Scheunen, herrschaftliche Wohnräume und ein wunderbarer Innenhof sollen die passende Kulisse abgeben für einen außergewöhnlichen Abend.

Karten gibt es im Vorverkauf an allen Reservix-Vorverkaufsstellen der Region – unter anderem auch in der Geschäftsstelle des Weißenburger Tagblatts.