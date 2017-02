Fotios Katidis geht ins "Kloster"

Der 20-jährige Weißenburger wechselt von Nordhausen zum SV Seligenporten in die Regionalliga Bayern - vor 1 Stunde

WEISSENBURG - Fußballer Fotios Katidis kehrt in heimische Gefilde zurück: Der 20-jährige Weißenburger, der zuletzt beim FSV Wacker Nordhausen unter Vertrag stand, hat sich zum Ende der Winterpause dem SV Seligenporten angeschlossen.

Zurück in heimatlichen Gefilden: Fußballer Fotios Katidis. © Kammerer/fupa



Der offensive Mittelfeldspieler geht damit von der Regionalliga Nord-Ost in die Regionalliga Bayern und will dazu beitragen, dass die „Klosterer“ den Klassenerhalt schaffen. Als Tabellensechzehnter überwintert der SVS auf einem der beiden Relegationsplätze. Zum rettenden Ufer fehlen derzeit drei Punkte. Das ist sicherlich keine schlechte Ausgangsposition, wenn man an den völlig misslungenen Saisonstart des höchstklassigsten Vereins aus dem Kreis Neumarkt/ Jura zurückdenkt. Punktspielauftakt ist für Seligenporten und Katidis am Sonntag, 5. März, beim 1. FC Nürnberg II.

Ausgerechnet, kann man sagen, denn es handelt sich um einen Ex-Klub von „Foti“ Katidis, der in der Jugend vom TSV 1860 Weißenburg zum 1. FC Nürnberg wechselte und dann im Sommer 2013 zum TSV 1860 München ging. Hier spielte er in der A-Junioren-Bundesliga (45 Spiele, drei Treffer) sowie in der U23 der Löwen in der Regionalliga Bayern (13 Einsätze, zwei Tore). Zur Saison 2016/2017 schloss sich Katidis Wacker Nordhausen an.

Bei dem Klub um Sportdirektor Maurizio Gaudino schaffte der Weißenburger allerdings nicht den erhofften Umbruch. Im Regionalliga-Team der Thüringer kam er bei sechs Spielen nur auf 77 Einsatzminuten. Bei Nordhausen II sah es mit acht Spielen (fast immer über die volle Distanz) und zwei Treffern in der Thüringenliga besser aus.

Die Familie Katidis lebt in Weißenburg, von hier ist Seligenporten nur rund 45 Kilometer entfernt. Fotios jüngerer Bruder Marios spielt derzeit in der U19 des TSV 1860 Weißenburg in der Bezirksoberliga Mittelfranken. Er war zuvor mehrere Jahre bei der SpVgg Greuther Fürth gewesen.

Uwe Mühling