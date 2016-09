Frauenfußball-Start nach der Salami-Taktik

Zuerst die Bezirksoberliga und am Wochenende die Bezirksligen und die Kreisliga Neumarkt/Jura - vor 1 Stunde

WEISSENBURG - Der Saisonstart im Frauenfußball folgt heuer der berühmten Salamitaktik. Scheibchenweise geht es los: Am letzten August-Wochenende war zum Auftakt die Bezirksoberliga dran; dieses Wochen­ende folgen die beiden Bezirksligen und die Kreisliga Neumarkt/Jura; und nochmals eine Woche später starten die Kreisklassen.

Umkämpftes Nachbarschaftsduell: Der DSC Weißenburg (in Blau) und die Sportfreunde Bieswang treffen erneut in der Bezirksliga 2 aufeinander. © Uwe Mühling



In der Bezirksliga 2 mischen wie im Vorjahr der DSC Weißenburg und die SF Bieswang als Mannschaften aus dem Verbreitungsgebiet unserer Zeitung mit. Nicht mehr dabei sind da­gegen mit dem FV Dittenheim (Meister und BOL-Aufsteiger) sowie der DJK Gnotzheim (Absteiger in die Kreisliga) zwei weitere Teams aus dem Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen. Gegner für den DSC und die SFB, die in dieser Spielzeit als Spielgemeinschaft mit dem FV Obereichstätt II antreten, sind die Aufsteiger Stauf, Ehingen und Wallnsdorf sowie die Vorjahres-Gegner (Röttenbach, Pilsach, Pfaffenhofen, Brodswinden, Kalbensteinberg und Wernsbach-Weihenzell).

Die Weißenburgerinnen haben in der vergangenen Saison den sechsten Platz belegt, die Bieswangerinnen waren Neunte und sind damit als Vorletzter knapp dem Abstieg entgangen. Punktemäßig waren beide Teams allerdings nicht weit auseinander: Der DSC hatte 19 Zähler, die SFB deren 17. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass sich Weißenburg einen „Mittelfeldplatz“ und Bieswang den „Nichtabstieg“ zum Ziel gesetzt haben.

Beide Mannschaften haben viele Neuzugänge bekommen. Die Bieswangerinnen um Trainer Wolfgang Schmidt vor allem vom FV Obereichstätt, die Weißenburgerinnen um das Trio Roland Lux/Martin Hilpert/ André Dümmler besonders vom BV Bergen. Die bisherigen Spielerinnen sind weitgehend geblieben. Als Meis­tertipp setzen sowohl Weißenburg als auch Bieswang auf den letztjährigen Tabellendritten SC Wernsbach-Weihenzell. Vorne erwartet wird in der Liga auch die SG FC Kalbensteinberg als letztjähriger Vizemeister.

In der Bezirksliga 2 wurde kein BOL-Absteiger eingeteilt, dafür mischen in der Elfer-Gruppe gleich drei Aufsteiger mit, die zum Auftakt auch Gastgeber für die drei Teams aus dem Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen sind: Der SV Stauf empfängt die SG SF Bieswang, die SG VfL Ehingen den DSC Weißenburg (beide Samstag, 16.00 Uhr), die DJK/SV Wallnsdorf hat die SG FC Kalbensteinberg zu Gast (Sonntag 11.00 Uhr). Für den TSV Röttenbach, der im Vorjahr als Aufsteiger einen beachtlichen fünften Rang belegt hat, geht es zu Hause ge­gen Pilsach los (Samstag, 16.00 Uhr).

Der Damen-Sport-Club Weißenburg kann neben seiner „Ersten“ heuer auch wieder eine „Zweite“ ins Rennen schicken. Die Reserve hat den Aufstieg in die Kreisliga geschafft und trifft dort nun unter anderem auf den BV Bergen. In der Kreisliga gibt es zum Auftakt an diesem Wochenende für sechs Spiele fünf verschiedene Anstoßzeiten. Der BV Bergen, der aktuell auch im Pokal-Halbfinale steht, empfängt am Samstag, 3. September, um 16.00 Uhr die SG SC Langlau zum Landkreisduell. Bei der Spielgemeinschaft der Gäste mischen auch die Mädels aus Ramsberg mit. Die DSC-Zweite hat zum Start ebenfalls Heimrecht und bekommt am Sonntag um 15.00 Uhr Besuch von der SG TSV Mörsdorf II.

Uwe Mühling