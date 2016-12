Freude über Wiederbelebung einer Weißenburger Traditionsgaststätte

Bausenat segnete Umbaupläne der "Lubberer" ab - 14.12.2016 12:00 Uhr

WEISSENBURG - Die Gaststätte Ludwigshöhe am Stadtrand von Weißenburg kann von den neuen Eigentümern wie geplant umgebaut werden. Für das Vorhaben hat der Bausenat des Weißenburger Stadtrats nun grünes Licht gegeben.

Neustart: Nach vier Jahren Leerstand soll „die Lubberer“ nun grundlegend saniert und umgebaut werden. Der Bausenat des Weißenburger Stadtrats hat die Pläne hierfür abgesegnet. © Robert Renner



Neustart: Nach vier Jahren Leerstand soll „die Lubberer“ nun grundlegend saniert und umgebaut werden. Der Bausenat des Weißenburger Stadtrats hat die Pläne hierfür abgesegnet. Foto: Robert Renner



Das Anwesen Holzgasse 119 soll grundlegend saniert und wieder zu einer gutbürgerlichen Gaststätte mit großem Saal und Fremdenzimmern werden. Es stand seit April 2012 – damals schloss der dort beheimatete Club „Salinas“ seine Pforten – leer. Bei einem Brand im vergangenen April wurde der rückwärtige Gebäudeteil zudem schwer beschädigt. Alles in allem ist das einstige Traditionslokal in unmittelbarer Nähe zum Bergwaldtheater derzeit in keinem guten Zustand.

Das Grundstück liegt nicht im Geltungsbereich eines Bebauungsplans und ist bauplanungsrechtlich dem sogenannten Außenbereich zuzurechnen. Dort ist ein Bauvorhaben nur unter bestimmten Voraussetzungen zulässig. Außerdem dürfen dem Projekt öffentliche Belange nicht entgegenstehen, und eine ausreichende Erschließung muss gesichert sein.

Die in der entsprechenden „Vorschrift genannten Voraussetzungen liegen vor“, heißt es in den Sitzungspapieren und weiter: „Es handelt sich um ein erhaltenswertes, das Bild der Kulturlandschaft prägendes Gebäude. Das Vorhaben dient der zweckmäßigen Verwendung des Gebäudes und der Erhaltung des Gestaltswerts.“ Die Gaststätte Ludwigshöhe steht übrigens nicht unter Denkmalschutz.

Der Eigentümer muss, bevor das Lokal wieder genutzt wird, einen Brandschutznachweis vorlegen. Die Zufahrt zur unmittelbar benachbarten Anlage der Königlich privilegierten Hauptschützengesellschaft (HSG) 1250 ist bereits durch eine Grunddienstbarkeit geregelt. Die HSG hat den Sitzungsunterlagen zufolge dem Bauvorhaben bereits zugestimmt.

Bewirtung für die Freilichtbühne

Die weiteren Nachbargrundstücke befinden sich allesamt im Eigentum der Stadt, darunter auch das Bergwaldtheater. „Es ist beabsichtigt, dass die Bewirtung für die Veranstaltungen im Bergwaldtheater ab der Saison 2018 über die Gaststätte organisiert wird“, steht in den Bauausschusspapieren weiter zu lesen. Die Bewirtung in der kommenden Saison werde noch wie in diesem Jahr erfolgen, da „die Lubberer“, wie das Gasthaus landläufig genannt wird, bis dahin noch nicht in Betrieb sein werde. Die für die Bewirtung notwendigen Flächen stelle der neue Eigentümer für die Saison 2017 zur Verfügung.

Der Bauausschuss stimmte den Sanierungsplänen uneingeschränkt zu. „Schön, dass das Gebäude wieder belebt wird, auch mit Blick auf das Bergwaldtheater“, freute sich Inge Pfitzinger-Miedel (SPD). Und Karl Roth signalisierte seitens der CSU grünes Licht, woraufhin Oberbürgermeister Jürgen Schröppel den in der Sitzung anwesenden neuen Besitzern zurief: „Herr Tolu mit Tochter, ich wünsche Ihnen gutes Gelingen.“

Hinter dem Projekt steckt, wie berichtet, Kazim Tolu. Bauherrin ist seine Tochter Berivan Tolu. Sie wollen eine gutbürgerliche Gaststätte, zehn Fremdenzimmer und einen großen Saal für Veranstaltungen hoch über Weißenburg eröffnen. Schon im Ok­tober 2017 könnte die Traditions­gaststätte wieder aufgesperrt werden. Dazu muss der neue Besitzer allerdings kräftig investieren. Doch der Mann ist vom Fach. Er war in Wei-

ßenburg als Bauträger aktiv und arbeitet derzeit als Bausachverständiger in Nürnberg. Überzeugt haben ihn die Lage, die Geschichte und auch

das Einzugsgebiet der Stadt Weißenburg.

Vor allem ein bewirtschafteter, privater Veranstaltungssaal fehlt in Weißenburg. Etwa 180 Personen können untergebracht werden. Wie berichtet, hat es bereits Gespräche mit potenziellen Pächtern gegeben, Tolu ist aber offen für weitere Bewerbungen. Geplant ist eine gutbürgerliche Küche auf hohem Niveau.

Je nachdem wie es die Witterung zulässt, soll im neuen Jahr mit der Sanierung begonnen werden. Tolu rechnet mit einer Bauzeit von rund sieben Monaten. Die Fassade wird saniert, aber bleibt optisch bestehen. Das gesamte Haus erhält ein neues Dach. Der vom Brand beschädigte Trakt wird durch einen Neubau ersetzt. Eine Dachterrasse soll das Areal aufwerten.

Robert Renner