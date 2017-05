Freystadt mit Sieg beim FC/DJK weiter im Rennen

Bereits am Mittwoch, 31. Mai, kann die Entscheidung um die Kreisliga-Meisterschaft fallen – Wettelsheim spielt erst am Samstag - vor 1 Stunde

WEISSENBURG - Der letzte Spieltag in der Fußball-Kreisliga Süd findet offiziell am Pfingstsamstag um 16.00 Uhr statt. Dennoch kann der SV Wettelsheim schon am Mittwochabend Meister werden.

Engmaschige Defensive des FC/DJK: Die Weißenburger (in schwarzer Spielkleidung) machten dem Titelanwärter vom TSV Freystadt das Leben schwer, mussten sich am Ende aber knapp mit 1:2 geschlagen geben. © Uwe Mühling



Wie das geht? Der direkte Konkurrent TSV Freystadt kickt bereits am Mittwochabend beim TV Hilpoltstein und wäre bei einem Remis oder einer Niederlage aus dem Rennen. Dieses Match wurde ebenso vorverlegt wie die Partie von Forchheim/Sulzkirchen gegen Meckenhausen.

Grund ist die Hilpoltsteiner Stadtmeisterschaft am Wochenende, weshalb die anderen Vereine der Kreisliga den Verlegungen zugestimmt hatten. Das geschah allerdings zu einem Zeitpunkt, als die Brisanz beider Spiele noch nicht klar war: Freystadt ist nach dem 2:1-Sieg beim FC/DJK Weißenburg noch voll im Titelrennen, braucht am Mittwoch aber einen Sieg, um Wettelsheim für die Partie am Samstag zu Hause gegen Heideck unter Druck zu setzen.

Der SVW führt aktuell mit 51 Punkten vor Freystadt (49) und dem TSV Heideck (48), für den nach der Pleite in Cronheim maximal Rang zwei möglich ist.

Am Tabellenende war bereits klar, dass die DJK Stopfenheim direkt absteigen muss – der 3:2-Sieg bei der TSG Solnhofen zeugt aber von der intakten Moral beim Schlusslicht. Auf dem zweiten Abstiegsplatz steht

die SG Forchheim/Sulzkirchen (20 Punkte), die trotz der fünften Niederlage in Serie noch immer Spalt (21) und Limes (23) in Reichweite hat. Als beste Auswärtsmannschaft (gemeinsam mit Freystadt) entpuppte sich einmal mehr die SG Ramsberg/St. Veit mit ihrem 2:1-Erfolg in Pollenfeld.

SV Wettelsheim – SG Forchheim 3:1

Die Pflichtaufgabe gegen die SG Forchheim/Sulzkirchen löste der Spitzenreiter souverän. Wettelsheim begann stärker, hatte aber Pech bei einem Latten-Kopfball von Danny Schupp nach Flanke von Antonio Enser. Auf der anderen Seite merkte man sofort die Nervosität, wenn die Oberpfälzer vors Tor kamen und auch gefährlich waren. In der 33. Minute war es dann aber soweit: Michael Berthold legte den Ball auf SVW-Knipser Schupp, der volley zum 1:0 traf. Bis zur Pause drängten die Hausherren auf das 2:0, das durch einen Kopfball von Matthias Müller in den Torwinkel nach einer Ecke von Bas­tian Baumann gelang (43.).

Nach dem Seitenwechsel wurde Enser im Strafraum gefoult und Kapitän Hans-Christian Döbler verwandelte den fälligen Elfmeter in der 53. Minute sicher zum 3:0. Trotz der klaren Führung machte Wettelsheim weiter: In der 65. Minute steckte Michael Berthold auf Schupp durch, der allerdings aus spitzem Winkel das vierte Tor verpasste. In der Schlussphase kamen die abstiegsbedrohten Gäste noch zum 3:1 durch einen Kopfball von Jonas Hußendörfer nach einem Freistoß (81.).

SV Wettelsheim: Obel, Riehl, Müller, Enser, Tobias Fuchs, Patrick Fuchs, Simon Hüttinger, Döbler, Baumann, Michael Berthold, Schupp (eingewechselt: Bosch, Renner, Rößler).

FC/DJK WUG – TSV Freystadt 1:2

Wenn beim FC/DJK Spartenleiter Philipp Naß und Spielleiter Philipp Lang in der Startelf stehen, dann ist klar, dass die Weißenburger mit einigen personellen Engpässen zu kämpfen haben. Beide machten ihre Sache zwar gewohnt engagiert und gut, konnten aber letztlich auch nicht verhindern, dass sich die Gastgeber knapp mit 1:2 gegen den Titelkandidaten TSV Freystadt geschlagen geben mussten.

Dabei waren die ersatzgeschwächten Weißenburger in 14. Minute durch Andreas Pfefferlein sogar mit 1:0 in Führung gegangen. In der Folgezeit waren die Gäste aus der Oberpfalz vor allem bei Standards gefährlich und köpften durch Matthias Sessler zum 1:1 ein (25.), während Peter Bednar kurz darauf nur das Aluminium traf. In der zweiten Halbzeit sahen die wenigen Zuschauer eine Partie, die unter den hohen Temperaturen litt.

Freystadt behielt allerdings kühlen Kopf und erzielte durch Patrick Meyer noch das 1:2 (64.), sodass der FC/DJK (Rang sieben) im letzten Heimspiel unter dem scheidenden Trainer Martin Huber unterlag.

FC/DJK Weißenburg: Naß, Marc Dollinger, Daniel Heckel, Fabian Heckel, Britz, Grün­wedel, Daniel Funer, Lang, Schwenk, Florian

Heckel, Pfefferlein (eingewechselt: Schön, Erdmannsdörfer).

TSG Solnhofen – Stopfenheim 2:3

Fünf Tore sahen die rund 60 Zuschauer beim Duell der Ex-Bezirksligisten zwischen der TSG Solnhofen und der DJK Stopfenheim. Die bereits abgestiegenen Gäste entführten dabei mit einem knappen 3:2-Erfolg alle drei Punkte aus dem Altmühltal. Das Gefühl, wie es ist zu gewinnen, hatte das Schlusslicht schon fast vergessen, denn letztmals ging die DJK am 25. September 2016 (3:0 gegen Heideck) als Sieger vom Platz.

Aus der ersten Halbzeit waren vor allem sieben torreiche Minuten erwähnenswert: Florian Bunz markierte das 1:0 für Solnhofen (20.), worauf Johannes Börlein (23.) und Sebastian Pfahler (27.) den Spieß umdrehten und für die 2:1-Pausenführung der Stopfenheimer sorgten.

Gleich nach Wiederbeginn zog die ersatzgeschwächte TSG (im Tor stand Feldspieler Manuel Werner) durch einen Treffer von Niccoli Alexander zum 2:2 gleich (48.). Den Siegtreffer erzielten allerdings die Gäste und zwar durch ihren Torjäger Johannes Börlein, dessen 2:3 in der 69. Minute die DJK nach rund achtmonatiger Durststrecke endlich den dritten Saisonsieg bejubeln ließ. Bei Solnhofen sah Adam Kopyto kurz vor Schluss die Gelb-Rote Karte.

TSG Solnhofen: Werner, Käfer, Kopyto, Schmidt, Bunz, Onbasi, Kololli, Alexander, Muska, Omar, Ismail-Retzep (eingewechselt: Bodamer, Neumann).

DJK Stopfenheim: Monatzetter, Renner, Pihale, Lemmermeier, Danner, Andreas Sichert, Benedikt Schlund, Pfahler, Florian Schlund, Börlein, Seitz (eingewechselt: Schmidtlein, Kehrstephan, Stefan Sichert).

Pollenfeld – Ramsberg/St. Veit 1:2

Bei der DJK Pollenfeld zeigte die etwas dezimierte SG Ramsberg/St. Veit eine starke Leistung und gewann verdient mit 2:1. Vor allem in Hälfte eins ließ die SG keine Torchance der offensivstarken Gastgeber zu und ging selbst in der 42. Minute nach herrlicher Kombination über Sebastian Zottmann und Markus Dietze durch Vollstrecker Marco Böhm mit 1:0 in Führung.

Nach der Pause knüpften die Gäste sofort an die erste Hälfte an und erzielten in der 50. Minute durch einen Freistoß von Zalan Toth das 0:2. Danach schlichen sich kleinere Fehler in das SG-Spiel ein, so dass die Oberbayern auf den Ausgleich drängten. Markus Kluy parierte dabei gegen Stefan Biber und Manuel Meyer zweimal per Fußabwehr. Den Anschluss­treffer erzielte Torjäger Biber mit einem Elfmeter (56.).

Die SG konterte in der Folgezeit und verpasste durch Andreas Lechner, Dietze und Zottmann die Vorentscheidung. Mit den eingewechselten Routiniers Christian Lechner, Peter Henn und Marcus Haueis brachte die SG den Sieg über die Zeit.

SG Ramsberg/St. Veit: Kluy, Tobias Seitz, Dominik Seitz, Patrick Haueis, Marco Böhm, Egerer, Andreas Lechner, Dietze, Rudi, Toth, Zottmann (eingewechselt: Christian Lechner, Henn, Marcus Haueis).

Uwe Mühling