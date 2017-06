Frontal in VW gefahren: Biker stirbt bei Pappenheim

PAPPENHEIM - Schwerer Unfall an Fronleichnam: Auf der Straße von Pappenheim nach Göhren fuhr ein 57-Jähriger mit seiner Suzuki frontal in einen entgegenkommenden VW Lupo. Der Motorradfahrer erlag noch an der Kreisstraße seinen Verletzungen.

Für den 57-Jährigen kam jede Hilfe zu spät - er starb noch am Unfallort. Foto: News5



Der Unfall wirft Fragen auf: Ein Motorradfahrer fuhr gegen 12.15 Uhr auf der Verbindungsstraße von Pappenheim nach Göhren frontal in einen VW Lupo. Warum der 57-Jährige mit seiner Maschine auf die Gegenfahrbahn abkam, ist laut Polizei derzeit noch unklar. Auch deshalb hat die Ansbacher Staatsanwaltschaft noch am Donnerstag einen Gutachter an die Unfallstelle berufen. Er soll den genauen Hergang rekonstruieren.

Bei dem Unfall wurde der Biker so schwer verletzt, dass auch Reanimationsmaßnahmen eines Notarztes scheiterten. Der 57-Jährige verstarb noch an der Kreisstraße. Der Fahrer des VW Lupo musste in ein Krankenhaus gebracht werden - auch er wurde verletzt. Wie schwer, ist derzeit noch unklar.

Derzeit ist die Kreisstraße von Pappenheim nach Göhren noch komplett gesperrt (Stand 14 Uhr). Dort werden die beiden Fahrzeugen, die völlig demoliert sind, abtransportiert.

