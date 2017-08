Frontalkollision: Bikerin in Pleinfeld schwer verletzt

57-Jährige könnte in Lebensgefahr schweben - Mit Hubschrauber in Klinik gebracht - vor 48 Minuten

PLEINFELD - Bei einem schweren Unfall in Pleinfeld (Lkr. Weißenburg-Gunzenhausen) wurde am Freitag eine Motorradfahrerin schwer verletzt. Ein Sprinter-Fahrer übersah die 57-Jährige und es kam zur Frontalkollison. Die Frau könnte in Lebensgefahr schweben und wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht.

Laut Polizei fuhr der 28-Jährige mit einem Sprinter gegen 20.30 Uhr in die Kreuzung an der Kreisstraße Pleinfeld-Stirn in Richtung Allmandsdorf. Dabei übersah er eine Motorradfahrerin, die gerade in Richtung Pleinfeld unterwegs war.

Die 57-Jährige prallte mit ihrer Maschine frontal in die Beifahrerseite des Sprinters und wurde dabei schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in ein Klinikum. Wie die Polizei mitteilt, kann Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden. Der 28-Jährige wurde nicht verletzt.

Den Gesamtschaden schätzen die Beamten auf etwa 18.000 Euro. Die Feuerwehren aus Stirn und Hohenweiler waren mit 30 Einsatzkräften vor Ort, regelten den Verkehr und halfen bei der Bergung der Unfallfahrzeuge.

