Frost hat Altmühlfranken im Griff

Endlich wieder auf das Eis: Nachdem in den vergangenen Jahren Schlittschuhlaufen kaum möglich war, zieht es die Kinder derzeit wieder auf die Weiher der Region. In Weißenburg ist vor allem der Aumühlweiher beliebt. Am Wochenende steigen die Temperaturen aber wieder bis auf null Grad an. © Markus Steiner