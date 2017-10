Fulminante Aufholjagd der Weißenburger Ringer

TSV-1860-Staffel machte aus einem 4:16 noch einen 20:18-Sieg gegen Neumarkt - 02.10.2017 08:58 Uhr

WEISSENBURG - Fulminante Aufholjagden scheinen in dieser Saison die Spezialität der Weißenburger Ringer zu sein. Wie schon gegen den SC 04 Nürnberg kam die TSV-1860-Staffel nun auch gegen den ASV Neumarkt nach einem 4:16-Rückstand zur Pause noch zurück und gewann am Ende mit 20:18. Auch die heimischen Schüler feierten einen Erfolg gegen die Oberpfälzer.

Leitete die Aufholjagd des TSV 1860 Weißenburg ein: Lukas Will (links) feierte einen eminent wichtigen Schultersieg gegen Eduard Wiebe. Foto: Bastian Mühling



Die Männermannschaft des TSV musste an diesem Wochenende auf ihre beiden ungarischen Spitzenringer verzichten, da beide bei den nationalen Meisterschaften starten mussten. So sah man im Weißenburger Lager dem Landesliga-Kampf vor zahlreichen Zuschauern in der Landkreishalle gegen den Bayernligaabsteiger aus Neumarkt mit sehr gemischten Gefühlen entgegen.

In der Klasse bis 57 kg, Freistil, traf Felix Schmied auf Marcus Felber, und der Weißenburger Nachwuchsringer musste sich bereits in der ersten Runde geschlagen geben. Im Schwergewicht gingen die Punkte kampflos an Neumarkt, da die Heimmannschaft die Klasse nicht besetzen konnte. Anschließend gingen ebenfalls vier Punkte kampflos an David Hilpert, da Neumarkt hier keinen Gegner stellen konnte.

Hendrik Struller (Klasse bis 98 kg, Freistil) hatte mit Thomas Kreml einen sehr routinierten Kontrahenten. Mit 16:0 wurde der Neumarkter überlegener Punktsieger. Manuel Wallmüller (Klasse bis 66 kg, Freistil) hatte mit Daniil Eberhardt ebenfalls einen sehr starken Kontrahenten, und der Gast-ringer holte vier Zähler für sein Team. Wie bereits erwähnt lagen die Weißenburger folglich nach fünf Begegnungen mit 4:16 zurück.

In der Gewichtsklasse bis 86 kg, griechisch-römisch, standen sich nach der Pause Lukas Will und Eduard Wiebe gegenüber. Der Weißenburger zeigte einige sehenswerte Griffaktionen und erzielte einen Schultersieg, der zugleich den Beginn der Aufholjagd markierte. Lukas Stengel (Klasse bis 71 kg, griechisch-römisch) hatte mit Armin Prandtl einen Neumarkter Akteur, der bereits in der Oberliga gekämpft hat. Der junge TSV-Athlet zeigte aber eine sehr starke kämpferische Vorstellung. Lukas musste sich zwar knapp nach Punkten geschlagen geben, doch es gab nur zwei Wertungspunkte ab und leistete somit einen wesentlichen Beitrag zum späteren Gesamtsieg.

Benedikt Mastronicola (Klasse bis 80 kg, Freistil) und Viktor Reimann zeigten einen spannenden Kampf, den der Weißenburger in der ersten Runde für sich entschied. In der Klasse bis 75 kg, Freistil, lieferten sich Jonas Stengel und Pascal Meier einen abwechslungsreichen Fight. Der Heimringer ging volles Risiko, sammelte Punkt für Punkt, bevor er seinen Gegner auf beide Schultern legte und seine Staffel auf 16:18 heranbrachte. In der letzen Begegnung (Klasse bis 75 kg, griechisch-römisch) standen sich Simon Will und Fabian Thumshirn gegenüber. Der Heimringer zeigte einmal mehr seine Extraklasse: Mit spektakulären Griffaktionen wurde er technischer Überlegenheitssieger und stellte den Endstand von 20:18 für sein Team her. Das heimische Publikum war begeistert und bejubelte mit der Mannschaft den begeisternden Derbysieg.

Bei den Schülern hatte es zuvor einen 28:12-Erfolg des TSV 1860 gegen die Wettkampfgemeinschaft Neumarkt/Feucht gegeben. Die Punk-te für Weißenburg holten Silas Hilpert, Fabian Felleiter, Lukas Rolzing, Simon Hilpert, Felix Schmied, Said Khayari und Niklas Schmied. Die heimische Staffel vervollständigten Peter Weisel und Erik Vinkovics. Letzterer holte zwar einen Schultersieg, hatte aber nicht das vorgeschriebenes Gewicht und musste somit die Punkte abgeben.

Bastian Mühling