Fünf Bands in fünf Weißenburger Kneipen

"High Five" steigt am Samstag, 1. April

WEISSENBURG - Kein Aprilscherz! Am 1. April ab 20.00 Uhr feiert ein neuer Event in Weißenburg Premiere. Der Name der neuen Kneipen-Jagd: „High Five“. Hinter der Idee steckt Michael „Albi“ Albrecht, der Wirt der Kult-Kneipe „Zum Torwart“. Sein Motto: fünfmal Musik in fünf Kneipen für fünf Euro.

Eine von fünf Formationen, die bei „High Five“ mit dabei sind: Die Weißenburger Kultband „Mike & Friends“ spielt bei der neuen Kneipentour. Foto: PR



Der fand es einfach schade, dass es nach dem Aus des Schankstubenstreifzugs und der Kneipenjagd keine Bühne mehr für handgemachte Livemusik in Weißenburger Kneipen gibt. Mit „High Five“ will Albi Albrecht mit vier weiteren Kollegen der Livemusik in Weißenburg wieder eine Heimat bieten und mit den Gästen eine Nacht lang feiern: „Es soll endlich mal wieder was los sein in Weißenburg“, wünscht sich der Wirt.

Und verspricht, dass für jeden Geschmack etwas dabei ist und alle Locations dieses Mal zentral und gut zu Fuß erreichbar sind. Albrecht will die Logistik dabei so einfach wie möglich halten. Der Kartenvorverkauf findet in den fünf teilnehmenden Kneipen selbst statt, die Karte kostet für freien Eintritt in allen fünf Kneipen nur fünf Euro. Weil es nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen gibt, sollten Liebhaber von Livemusik nicht zu lange warten und rechtzeitig am 1. April losziehen.

Fünf Bands für fünf Euro

Folgende Bands machen bei „High Five“ mit. Im Café Pips spielen „Holm & Co“. Der Alleinunterhalter kommt dieses Mal mit Verstärkung und wird von einem Mann und einer Frau begleitet. Wer Holm kennt, der weiß, dass er mit seinem Mix aus Pop und Rock ein Garant für gute Laune ist.

Im Pils Eck Anna geben sich „2 Handz“ die Ehre, die schon einigen Weißenburgern von früheren Auftritten in der Anna bekannt sein dürften. Dahinter verbirgt sich der Weißenburger Werner Gempel, der sein Publikum mit Coversongs aus den Bereichen Rock, Blues und Folk begeistern will.

Im Altstadt Bistro spielen „The Soulbreakers“ Rock ’n’ Roll, Soul und Funk. Drummer Erik Scheffel und seine Bandmitglieder wollen mit ihrer Musik die Gäste zum Tanzen bringen.

Im Zum Torwart geben sich „Mike & Friends“ die Ehre und bringen „Classic Rock“ in die Kult-Kneipe. Eine Band aus gestandenen Musikern, die sich und ihrem Rock treu geblieben sind. Die Weißenburger Band zählt zu den bekanntesten Coverformationen der Region und liefert genau das, was ihre Fans erwarten: rockige Legen­denoldies mit viel Herzblut und Leidenschaft.

Im Irish-Pub O’Keys spielt der Entertainer Tim Brown American Rock ’n’ Roll. Der Mann ist selbst eine lebende Legende, lebt heute in Erlangen und rockt sich seit über 25 Jahren durch good old Germany. Neben vielen Liveauftritten in Kneipen und Bars, auf Festivals, Hochzeiten, Kirchweihen, Biergärten und Konzerten hat er auch sein Projekt „Frankens Kneipenmusiker“ laufen und produziert eigene Songs in „Timmis Recording Studio“. Genug Vielfalt also, dass für je­den Musikgeschmack etwas dabei sein dürfte.

Markus Steiner