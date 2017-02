Fünfter Rang unter 187 C-Jugendteams

Die U15 des TSV 1860 Weißenburg war bei der Hallen-Bezirksmeisterschaft nah dran am Halbfinale - vor 1 Stunde

WEISSENBURG - Insgesamt 187 Mannschaften haben sich diese Saison an den Hallenfußball-Meisterschaften der C-Junioren (U15) im Bezirk Mittelfranken beteiligt. In jenem riesigen Feld hat der Nachwuchs des TSV 1860 Weißenburg einen hervor­ragenden fünften Platz erreicht.

„Ein Superturnier“: Trainer Thomas Schneider (links) zeigte sich mit dem Auftritt seiner Weißenburger C-Jugend-Mannschaft bei der Bezirksendrunde recht zufrieden. Mit etwas mehr Glück wäre sogar mehr als Platz fünf drin gewesen. Foto: TSV 1860



Bei der Bezirksendrunde wurde einmal mehr deutlich, wie außergewöhnlich der Zuschnitt der Fußballregion Mittelfranken ist. Das Turnier mit den acht besten Teams fand nämlich in der Sporthalle in Gräfenberg im Landkreis Forchheim und damit politisch gesehen im Regierungsbezirk Oberfranken statt. Mit dem ASV Neumarkt spielte zudem ein Team aus der Oberpfalz mit. Im Titelrennen waren nicht weniger als sechs Bayernligisten und zwei Bezirksoberligisten vertreten.

Als aktueller BOL-Dritter mussten die Weißenburger Jungs um die Trainer Thomas Schneider und Harald Schwarz in der Gruppe A gegen drei Bayernligisten ran. In dieser Konstellation war der TSV 1860 als Kreis­meister des Gebiets Neumarkt/Jura natürlich Außenseiter und traf gleich im ersten Match auf einen der Top­favoriten, den 1. FC Nürnberg. Gegen den Tabellenzweiten der Bayernliga Nord zogen die jungen TSV-Sechziger mit 2:3 nur knapp den Kürzeren (beide Weißenburger Tore durch Ferat Nitaj), gewannen aber anschließend gegen die JFG Wendelstein (Achter der Bayernliga) durch das goldene Tor von Phi­lipp Schwarz mit 1:0. Die Tür zum Halbfinale stand somit offen, allerdings brauchten die Weißenburger im letzten Gruppenspiel ge­gen den FSV Erlangen-Bruck einen Sieg.

Erneut gab es ein enges Match, Bayernligist Bruck (derzeit Rang zehn) hatte am Ende mit 1:0 knapp die Nase vorn, und der TSV 1860, der in der Schlussminute nach einem Platzverweis einen Spieler weniger am Feld hatte, war aus dem Titelrennen. Dennoch brachte Weißenburg das Turnier zu einem guten Abschluss und setzte sich im Spiel um Platz fünf und sechs mit 3:2 gegen den BOL-Konkurrenten SpVgg Ansbach (Zweiter) durch. Die Tore erzielten Ferat Nitaj, Merim Ljiko und Andreas Maier. Torwart Maxi Laub verhinderte mit zwei gehaltenen Zehnmetern den Ausgleich.

Die Halbfinals gewannen der 1. FC Nürnberg (1:0 gegen Quelle Fürth) und die SpVgg Greuther Fürth (5:0 gegen Bruck), sodass es im Endspiel zum Duell der beiden alten Rivalen Club und Kleeblatt kam. Hier fand sich in der regulären Spielzeit kein Sieger, im Sechsmeterschießen hatte Greuther Fürth jedoch das bessere Ende für sich und holte sich mit dem 8:7-Erfolg die Mittelfränkische Hallenmeisterschaft. Für die „Bayerische“ am 18. Februar sind allerdings beide Finalisten qualifiziert. Ein Sechsmeterschießen wurde auch im Spiel um Platz drei nötig – Quelle Fürth holte sich mit einem 5:4 gegen Bruck „Bronze“.

Beim TSV 1860 waren nicht nur der ganze Kader, sondern auch viele Fans mit dem Bus dabei. Zum Abschluss feierten die Anhänger ihre Jungs, und Trainer Thommy Schneider zog ein insgesamt sehr positives Fazit: „Alle Spiele waren sehr eng und wir waren meist ebenbürtig. Mit ein bisschen Glück hätte vielleicht mehr rausschauen können. Doch unter dem Strich war es ein Superturnier von den Jungs und eine insgesamt gute Hallenrunde. Doch die Trauben hingen an diesem Tag etwas zu hoch.“

TSV 1860, U15: Maximilian Laub (Torwart), Philipp Schwarz (1), Noah Schneider (1),Maximilian Schwarz, Manuel Reiss, Johannes Koch, Teo Akmestanli, Ferat Nitaj (3), Merim Ljiko (1), Andreas Maier, Yannic Duvenbeck.

Gräfenberg war am Wochenende auch Schauplatz für zwei weitere Bezirksendrunden: Bei den U17-Junioren (B-Jugend) holte sich die SpVgg Ansbach mit einem 3:0 im Finale ge­gen den ASV Neumarkt den mittelfränkischen Titel. Auch hier dürfen beide Finalisten zum bayerischen Landesturnier (19. Februar in Stadtbergen). Platz drei ging an den 1. FC Nürnberg (2:0 gegen den ATSV Erlangen), Rang fünf an die SpVgg Greu-

ther Fürth (5:1 gegen die SpVgg Mögeldorf), und Siebter wurde der punktlose Neumarkt/Jura-Kreismeis­ter JFG Wendelstein (6:5 im Sechs­meterschießen gegen Quelle Fürth).

Bei der D-Jugend (U13) machte mit dem SC Feucht der Kreismeister Neumarkt/Jura das Rennen. Er siegte im Endspiel mit 2:1 nach Sechsmeterschießen gegen die SG Nürnberg/ Fürth. Dritter wurde der SC Eltersdorf vor dem SK Lauf, der SpVgg Ansbach und dem TV 48 Schwabach.

Uwe Mühling