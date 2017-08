Für Augen und Ohren

Das neue vhs-Programm ist da! - vor 29 Minuten

WEISSENBURG - Sieben Konzerte und einen Multivisionsvortrag hat die Weißenburger Volkshochschule (vhs) von September bis Dezember im Angebot. Genau genommen sind es sogar acht Konzerte. Denn die „Nacht der schönen Stimmen“ war so schnell ausverkauft, dass ein Zusatztermin angesetzt wurde. Aber auch für den gibt es nur noch Restkarten.

„China – Das Reich der Mitte – Gestern und heute“: So lautet der Titel der Multivisionsschau, die Wolfgang Schiemann am Donnerstag, 30. November, im Weißenburger Wildbadsaal im Rahmen des vhs-Programms zeigt. Foto: Wolfgang Schiemann



Die Idee, für „Die Nacht der schönen Stimmen“ die Profisänger mit Wurzeln im Weißenburger Raum für ein gemeinsames Konzert in die Heimat zu holen, hat den Nerv des Pu­blikums getroffen. Manfred Bittner (Bassbariton), Anke Endres (Sopran), Rebekka Gruber (Sopran), Thomas Hohenberger (Bassbariton), Heike Kohler (Alt), Cosima Schneider (Mezzosopran) werden mit Unterstützung von Natalia Elle und Jutta Pauer ein Musikprogramm zwischen Oper und Musical auf die Bühne bringen. Die Termine sind am Samstag, 30. September, um 20.00 Uhr und am Sonntag, 1. Oktober, um 17.00 Uhr jeweils im Kulturzentrum Karmeliterkirche.

Zum Auftakt der Saison kommen aber die Nürnberger Symphoniker einmal mehr nach Weißenburg. Unter Ari Rasilainen spielt das Orchester zusammen mit Menahem Pressler am Klavier am Sonntag, 17. September, um 18.00 Uhr in der Karmeliterkirche ein Programm mit Werken von Beethoven und Brahms sowie einer Auftragsarbeit des jungen schwedischen Komponisten Henrik Ajax zum Reformationsjubiläum. Pressler ist mit 93 Jahren eine Legende unter den Konzertpianisten, der sein Instrument noch immer auf ganz besondere Weise beherrscht.

Mit noch mehr Klassik wartet die vhs am Samstag, 21. Oktober, auf. Pianist Paul Sturm hat sich diesmal die Klaviermusik von Franz Schubert vorgenommen. Er wird die wichtigsten Stücke aus der Feder Schuberts aber nicht nur spielen, er wird auch jeweils auf deren Entstehungsgeschichte und ihre Bedeutung eingehen. Das Konzert findet im Söller des Gotischen Rathauses statt. Dort wird Sturm auf dem restaurierten Mautterer-Tafelklavier spielen, das dem Klang der Instrumente im frühen 19. Jahrhundert sehr nahekommt.

Das Duo Amaris, das in der Reihe „Podium junger Solisten“ nach Weißenburg kommt, hat sowohl klassische Kompositionen von Johannes Brahms und John Dowland im Gepäck als auch zeitgenössische Werke. Luciano Berio, Alberto Ginastera, Manuel de Falla und Vivienne Olive sind hier zu nennen. Das Duo besteht aus Gitarrist Jesse Flowers und Sängerin Julia Spies (Mezzosopran). Das Konzert beginnt am Samstag, 18. November, um 20.00 Uhr im Söller des Gotischen Rathauses.

Alexander Glasunow, Wolfgang Amadeus Mozart, Antonio Rosetti und Alfred Schnittke nimmt sich das Weißenburger Kammerorchester beim diesjährigen Konzert zum Jahresende vor. Das Ensemble unter der Leitung von Michael Haag hat Unterstützung von Cristina Bojin (Querflöte) und Elena Faynberg (Harfe). Das Konzert, das als Gemeinschaftsveranstaltung mit der Stadt Weißenburg angeboten wird, findet am Samstag, 9. Dezember, um 20.00 Uhr in der Karmeliterkirche statt.

Doch die Volkshochschule kann auch anders. Und so holt sie gemeinsam mit dem Rotary und dem Lions Club sowie mit der Stadt Weißenburg die bekannte Jazzformation „Three Wise Men“. Frank Robertscheuten, Martin Breinschmid und Rossano Sportiello stehen für klassisch-zeitlosen Jazz und Swing. Die drei harmonieren perfekt und begeistern seit mehreren Jahren Kritiker und Publikum gleichermaßen mit gekonnter Darbietung und übergreifender Spielfreude. Termin für dieses Konzert ist am Donnerstag, 12. Oktober, um 20.00 Uhr im Wildbadsaal.

Ins Mittelalter entführt die Formation „Capella Antiqua Bambergensis“ am Samstag, 25. November, um 20.00 Uhr im Söller des Alten Rathauses. Mit Sackpfeifen, Drehleier, Flöten, Harfen und Schlüsselfiedel machen die Musiker den Herrscher Saladin, die Kreuzfahrer und das ewige Ringen um Jerusalem wieder lebendig.

Neben dem Ohrengenuss bringt das vhs-Programm aber auch noch einen echten Augenschmaus. Wolfgang Schiemann kommt am Donnerstag, 30. November, um 20.00 Uhr mit seiner Multivisionsschau „China – Das Reich der Mitte – Gestern und heute“ in den Weißenburger Wildbadsaal. Imposante Bilder, spannende Geschichte und fernöstliche Musik entführen den Zuhörer in eine andere Welt.

Karten für alle Veranstaltungen gibt es im Kulturamt der Stadt Weißenburg (Pfarrgasse 4, Tel. 0 91 41 / 90 73 22). Außerdem sind die Tickets auch online über die Seite www.vhs-weissenburg.de bzw. über www.vibus.de erhältlich.

Robert Maurer