Ein Abend voller Bewegungskunst: Rund 65 Mitwirkende des Weißenburger Gymnasiums sowie der Lebenshilfe und des TSV 1860 sorgten bei ihrer Gala in der vollbesetzten Landkreishalle für zahlreiche spektakuläre Darbietungen als Gruppe oder Solisten. Highlight war der Auftritt von Laura Eisenberger mit dem (roten) Vertikaltuch. Aber auch am Trapez, an Tauen, Ringen oder mit Einrad, Diabolo, Rhönrad und einigem mehr gab es viel zu bestaunen. Alle gemeinsam unternahmen mit Jim Knopf und Lukas, dem Lokomotivführer eine „Reise bis ans Ende der Welt“. © Uwe Mühling